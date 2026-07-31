Предельный срок отключения горячей воды в России могут ограничить 14 днями

Поскольку при отсутствии четкой нормы у коммунальщиков нет стимулов быстрее завершать ремонты

31 июля 2026, 10:41, ИА Амител

Горячая вода / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В России могут ввести предельный срок отключения горячей воды, составляющий 14 дней, сообщает РИА Новости.

«Об этом говорится в ответе Роспотребнадзора на обращение зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой», — отмечает издание.

Ранее Разворотнева предложила регламентировать срок отключения горячей воды летом, поскольку при отсутствии четкой нормы у коммунальщиков нет стимулов быстрее завершать ремонт.

Роспотребнадзор указал, что уже подготовлена новая редакция санитарных правил и норм. В документе будет закреплено, что во время ежегодных профилактических работ отключение горячего водоснабжения не должно превышать сроки ремонта источников тепловой энергии, тепловых сетей и объектов централизованных систем горячего водоснабжения. Если ремонт проводится внепланово или затрагиваются внутридомовые инженерные системы, то отключение горячей воды может длиться до 14 суток.Ранее сообщалось, что часть жителей Новоалтайска осталась без горячей воды на четыре месяца. Людям принесли извинения за временные неудобства.