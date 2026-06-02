Часть жителей Новоалтайска осталась без горячей воды на четыре месяца

Людям принесли извинения за временные неудобства

02 июня 2026, 10:42, ИА Амител

Горячая вода / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В Новоалтайске часть жителей осталась без горячей воды на четыре месяца из-за реконструкции теплового пункта и строительства новой газовой котельной.

В конце апреля в МУП "Новоалтайские тепловые сети" рассказали, что проводят реконструкцию теплового пункта № 1 (ул. Ударника, 12а) с переводом на природный газ, заменяют тепловые сети и строят магистральный трубопровод до котельной № 13 (ул. Ударника, 3а). В связи с работами жителям сообщили, что с 28 апреля по 1 июня 2026 года будет отключено горячее водоснабжение.

Отключение затрагивает абонентов по следующим адресам:

ул. Октябрьская: 1, 3, 5;

ул. Ударника: 1, 3, 8, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27;

ул. Григорьева: 1, 2, 3, 5;

ул. Крылова, 5 — школа № 17;

ул. Ударника, 27а — лицей № 8 (главный корпус).

29 мая "Новоалтайские тепловые сети" проинформировали о продлении срока отключения горячего водоснабжения.

«Для завершения всех работ в полном объеме и обеспечения надежного теплоснабжения в предстоящий отопительный сезон срок отключения горячей воды продлевается до 1 августа 2026 года (включительно). Такое решение технически необходимо и позволит значительно повысить качество и надежность теплоснабжения в будущем», — опубликовал обращение МУП канал "Новоалтайск и все вокруг".

Но 2 июня жители части города узнали, что к 1 августа работы не закончатся, а горячая вода к ним не вернется — в МУП "Новоалтайские тепловые сети" сообщили горожанам, что ранее объявленные сроки отключения были указаны ошибочно. Правильный период отключения — до 31 августа 2026 года.

«Приносим извинения за временные неудобства. Спасибо за понимание», — обратились к жителям "Новоалтайские тепловые сети".

Напомним, в Барнауле гидравлические испытания, во время которых проходят отключения горячей воды, разделены на четыре этапа, каждый продолжается две недели.