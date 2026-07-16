В Новоалтайске продлили отключения горячей воды еще на две недели

Это коснется жителей новостроек

16 июля 2026, 10:50, ИА Амител

Кран, вода / Изображение сгенерировано с помощью нейросети "Шедеврум" / amic.ru

В Новоалтайске продлили период отключения горячей воды еще на две недели, сообщила читательница amic.ru.

«У меня в доме продлили отключение горячей воды еще на две недели. Я живу в жилом комплексе "Радужный" уже пять лет, и каждый год ЖЭУ пишет в объявлении об отключении на две недели, а затем, в день, когда все ждут горячую воду, появляется объявление, что срок продлевают еще на две. А бывало, что продлевали и еще дальше», — написала жительница города.

Вернуть горячую воду планировали 15 июля, но стало известно, что теперь ее стоит ждать только 3 августа.

По ее словам, когда подобное происходило ранее, перед жильцами оправдывались ожиданием запчастей для ремонта и трудностями с логистикой. В этом году ситуация повторилась.

«Почему нельзя сразу написать: "Половину лета не будет горячей воды" или запланировать как-то объем работ заранее и уложиться в срок? Ладно бы, если единожды, но каждый год так», — добавила она.

Напомним, ранее в Новоалтайске часть жителей осталась без горячей воды на четыре месяца из-за реконструкции теплового пункта и строительства новой газовой котельной.

Изначально планировалось отключать подачу с 28 апреля по 1 июня. Однако позже горожан проинформировали о продлении срока до 1 августа.