Предновогодние продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле 28 декабря

Барнаульцам предложат широкий ассортимент продуктов

27 декабря 2024, 15:13, ИА Амител

Продовольственная ярмарка / Фото: мэрия Барнаула

В Барнауле 28 декабря с 10:00 до 14:00 в каждом районе пройдут предновогодние продовольственные ярмарки, сообщает мэрия.

"Барнаульцам предложат широкий ассортимент продовольственных товаров: мясо птицы, свинину и говядину, колбасные, мясные, рыбные деликатесы; растительное масло, кондитерские, хлебобулочные изделия и т.д.", – отметили власти города.

Ярмарки будут работать по следующим адресам:

Железнодорожный район – пр. Ленина,71;

Индустриальный район – ул. Энтузиастов, 12в (Парк спорта Алексея Смертина);

Ленинский район – пл. Народная, ул. Попова, 86;

Октябрьский район – ул. Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);

Центральный район – пр. Красноармейский, 36, ул. Чайковского, 21а.

Напомним, в прошлом году на предновогодних продовольственных ярмарках барнаульцы потратили 5,6 млн рублей. Наибольшим спросом пользовались овощи, фрукты и мясо.