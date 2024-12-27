Предновогодние продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле 28 декабря
Барнаульцам предложат широкий ассортимент продуктов
27 декабря 2024, 15:13, ИА Амител
Продовольственная ярмарка / Фото: мэрия Барнаула
В Барнауле 28 декабря с 10:00 до 14:00 в каждом районе пройдут предновогодние продовольственные ярмарки, сообщает мэрия.
"Барнаульцам предложат широкий ассортимент продовольственных товаров: мясо птицы, свинину и говядину, колбасные, мясные, рыбные деликатесы; растительное масло, кондитерские, хлебобулочные изделия и т.д.", – отметили власти города.
Ярмарки будут работать по следующим адресам:
- Железнодорожный район – пр. Ленина,71;
- Индустриальный район – ул. Энтузиастов, 12в (Парк спорта Алексея Смертина);
- Ленинский район – пл. Народная, ул. Попова, 86;
- Октябрьский район – ул. Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);
- Центральный район – пр. Красноармейский, 36, ул. Чайковского, 21а.
Напомним, в прошлом году на предновогодних продовольственных ярмарках барнаульцы потратили 5,6 млн рублей. Наибольшим спросом пользовались овощи, фрукты и мясо.
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20:52:26 23-12-2024
28.12 это рабочая суббота, да и ещё рабочие часы. на ярмарку не смогут попасть работающие граждане.Может перенести на 29.12-воскресенье?
07:39:44 24-12-2024
Делать там нечего (на ярмарках), цены выше чем в магазинах.
15:11:52 24-12-2024
Кто додумался сделать ярмарку с утра в рабочий день?
Что сложного сделать 29 декабря?
16:43:54 27-12-2024
Антон (15:11:52 24-12-2024) Кто додумался сделать ярмарку с утра в рабочий день?Что ... Ну чиновники у нас такие. Суббота же, а в производственный календарь ума не хватило заглянуть. Интересно кто ни будь в мэрии хотя бы замечание получит, не говоря уж о выводах о профпригодности?
15:17:49 27-12-2024
по чем картофель?
15:30:05 28-12-2024
Гость (15:17:49 27-12-2024) по чем картофель?... Из-под снега копать. Ешьте икру.