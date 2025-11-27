Представителей некоммерческих организаций Алтайского края приглашают на форум в Барнауле

Там обсудят взаимодействие с бизнесом и властью, проблемы семьи и детства, волонтерство и продвижение НКО

3-4 декабря 2025 года в Барнауле пройдет краевой форум "СО-действие", организованный фондом "Мой Алтай" при поддержке правительства Алтайского края. Форум соберет некоммерческие организации со всего региона для обсуждения ключевых вопросов развития социально ориентированных НКО.

Какие темы обсудят?

Программа форума охватит такие важные темы, как взаимодействие НКО с бизнесом и властью, проблемы семьи и детства, развитие волонтерства и информационное продвижение НКО. Во второй день пройдет дискуссия, посвященная основным тенденциям и перспективам развития социально ориентированных НКО в Алтайском крае.

Кто об этом расскажет?

На мероприятии выступят эксперты из Москвы, Новосибирска и Барнаула, которые поделятся с участниками актуальной информацией и успешными кейсами. Специальный гость – доктор социологических наук, московский эксперт Ирина Осипова – расскажет о современных трендах в социальном проектировании и перспективных направлениях для НКО.

А еще – проконсультирует участников по их проектам в индивидуальном порядке.

«Мы уверены, что форум "СО-действие" даст возможности для развития новых социальных инициатив и проектов НКО в Алтайском крае и позволит создать устойчивое сообщество активных граждан, готовых вносить свой вклад в улучшение качества жизни в регионе», – отметил председатель Совета благотворительного фонда "Мой Алтай" Антон Теслин.

Участие в форуме – это шанс для живого общения с коллегами и обмена контактами и опытом.

Как стать участником?

Регистрация открыта по ссылке до 30 ноября 2025 года включительно. После регистрации с вами свяжутся для подтверждения участия. Количество мест ограничено.

