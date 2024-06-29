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Представлен российский клон YouTube

Сервис получил название "Платформа"

29 июня 2024, 14:19, ИА Амител

Главная страница сайта "Платформа" / Скриншот amic.ru
Главная страница сайта "Платформа" / Скриншот amic.ru

Российская IT-компании Rteam представила "Платформу", пишет ТАСС

Новый сервис представляет собой аналог YouTube, который во всем копирует его дизайн и функциональность. Среди особенностей:

  • системы рекомендаций и модерации;
  • поддержка русских и английских субтитров;
  • возможность смотреть видео в разрешении 4K;
  • наличие коротких видео – как в YouTube Shots;
  • инструменты продвижения и аналитики для блогеров.

На сегодня "Платформа" работает в бета-режиме. Когда состоится полноценный релиз, не уточняется. Посетить сайт можно по ссылке: plvideo.ru

приложения

Комментарии 12

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Шурик

14:38:46 29-06-2024

На Ютюб вижу Mzade а тут какую то муть...

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Гость

14:43:28 29-06-2024

Очередной нежизнеспособный выкидыш за бюджетные деньги типа рутьюба или вк видео?

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Сергей

14:54:23 29-06-2024

На долго ли?

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Гость

15:20:58 29-06-2024

Разновидность серо корейского ютуба?

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Гость

16:06:54 29-06-2024

Гость (14:43:28 29-06-2024) Очередной нежизнеспособный выкидыш за бюджетные деньги типа ... Создали - не нравится. Хочется задать вопрос, человек, ты идиот?

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Литно

17:57:44 29-06-2024

если бы ролики с ютуба перенесли туда включая все каналы, вот тогда значение не имеет ютуб или платформа.

а так тупо днище

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Гость

19:12:00 29-06-2024

Что с монетизацией? Эта сторона, конечно, продумана?

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Гость

19:54:23 29-06-2024

Гость (19:12:00 29-06-2024) Что с монетизацией? Эта сторона, конечно, продумана?... А что с монетизацией на ютюбе? Ты не в курсе, что российским контентмейкерам ютюб сейчас не платит и платить не собирается?

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Гость

20:02:07 29-06-2024

Гость (19:54:23 29-06-2024) А что с монетизацией на ютюбе? Ты не в курсе, что российским... Вы за них прям переживаете? Ну значит пойдут на благо родины работать, а не всякую шнягу снимать, если жрать захочется. Вот бы еще за ютуберов переживать..

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Гость

00:37:09 30-06-2024

Гость (20:02:07 29-06-2024) .. Вот бы еще за ютуберов переживать...А что в этом плохого, почему не переживать? Если талантливый мастер по ремонту стиральных машинок ведёт свой канал, помогающий тысячам людей, или автомеханик, или электрик, кулинар, опытная домохозяйка, их труд не достоин оплаты? Если посмотрел их выпуск и сам починил рулевую рейку (если с руками порядок)? Очень важный аспект - монетизация, поэтому все прочие платформы терпят фиаско.

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Гость

00:32:08 30-06-2024

Гость (19:54:23 29-06-2024) А что с монетизацией на ютюбе? Ты не в курсе, что российским... На Ютубе механизм создан, продуман и отлажен, просто сейчас для российских пользователей отключен. Обсуждаемая платформа В ПРИНЦИПЕ обладает таким функционалом? Это непросто, как и банковские карты. То, что видит пользователь, верхушка айсберга.

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Из серии

00:55:38 30-06-2024

Я ждала и верила думала рожу а пошла проверилась ...

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