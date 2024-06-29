Представлен российский клон YouTube

Сервис получил название "Платформа"

29 июня 2024, 14:19, ИА Амител

Главная страница сайта "Платформа" / Скриншот amic.ru

Российская IT-компании Rteam представила "Платформу", пишет ТАСС.

Новый сервис представляет собой аналог YouTube, который во всем копирует его дизайн и функциональность. Среди особенностей:

системы рекомендаций и модерации;

поддержка русских и английских субтитров;

возможность смотреть видео в разрешении 4K;

наличие коротких видео – как в YouTube Shots;

инструменты продвижения и аналитики для блогеров.

На сегодня "Платформа" работает в бета-режиме. Когда состоится полноценный релиз, не уточняется. Посетить сайт можно по ссылке: plvideo.ru