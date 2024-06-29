Представлен российский клон YouTube
Сервис получил название "Платформа"
29 июня 2024, 14:19, ИА Амител
Главная страница сайта "Платформа" / Скриншот amic.ru
Российская IT-компании Rteam представила "Платформу", пишет ТАСС.
Новый сервис представляет собой аналог YouTube, который во всем копирует его дизайн и функциональность. Среди особенностей:
- системы рекомендаций и модерации;
- поддержка русских и английских субтитров;
- возможность смотреть видео в разрешении 4K;
- наличие коротких видео – как в YouTube Shots;
- инструменты продвижения и аналитики для блогеров.
На сегодня "Платформа" работает в бета-режиме. Когда состоится полноценный релиз, не уточняется. Посетить сайт можно по ссылке: plvideo.ru
14:38:46 29-06-2024
На Ютюб вижу Mzade а тут какую то муть...
14:43:28 29-06-2024
Очередной нежизнеспособный выкидыш за бюджетные деньги типа рутьюба или вк видео?
14:54:23 29-06-2024
На долго ли?
15:20:58 29-06-2024
Разновидность серо корейского ютуба?
16:06:54 29-06-2024
Гость (14:43:28 29-06-2024) Очередной нежизнеспособный выкидыш за бюджетные деньги типа ... Создали - не нравится. Хочется задать вопрос, человек, ты идиот?
17:57:44 29-06-2024
если бы ролики с ютуба перенесли туда включая все каналы, вот тогда значение не имеет ютуб или платформа.
а так тупо днище
19:12:00 29-06-2024
Что с монетизацией? Эта сторона, конечно, продумана?
19:54:23 29-06-2024
Гость (19:12:00 29-06-2024) Что с монетизацией? Эта сторона, конечно, продумана?... А что с монетизацией на ютюбе? Ты не в курсе, что российским контентмейкерам ютюб сейчас не платит и платить не собирается?
20:02:07 29-06-2024
Гость (19:54:23 29-06-2024) А что с монетизацией на ютюбе? Ты не в курсе, что российским... Вы за них прям переживаете? Ну значит пойдут на благо родины работать, а не всякую шнягу снимать, если жрать захочется. Вот бы еще за ютуберов переживать..
00:37:09 30-06-2024
Гость (20:02:07 29-06-2024) .. Вот бы еще за ютуберов переживать...А что в этом плохого, почему не переживать? Если талантливый мастер по ремонту стиральных машинок ведёт свой канал, помогающий тысячам людей, или автомеханик, или электрик, кулинар, опытная домохозяйка, их труд не достоин оплаты? Если посмотрел их выпуск и сам починил рулевую рейку (если с руками порядок)? Очень важный аспект - монетизация, поэтому все прочие платформы терпят фиаско.
00:32:08 30-06-2024
Гость (19:54:23 29-06-2024) А что с монетизацией на ютюбе? Ты не в курсе, что российским... На Ютубе механизм создан, продуман и отлажен, просто сейчас для российских пользователей отключен. Обсуждаемая платформа В ПРИНЦИПЕ обладает таким функционалом? Это непросто, как и банковские карты. То, что видит пользователь, верхушка айсберга.
00:55:38 30-06-2024
Я ждала и верила думала рожу а пошла проверилась ...