Предвыборная программа Даванкова. Что предложил кандидат в президенты России?

Даванков предлагает вести переговоры с Украиной, бороться с нелегальными мигрантами и вернуть прямые выборы мэров

16 февраля 2024, 14:20, ИА Амител

Владислав Даванков / Фото: amic.ru

Кандидат в президенты России от партии "Новые люди" Владислав Даванков опубликовал свою предвыборную программу. Он презентовал ее 15 февраля, сейчас полный текст выложен на сайте Даванкова. Amic.ru рассказывает, о чем эта программа и что предлагает кандидат.

О чем программа?

Во вступительном слове Даванков написал, что в основе программы – "свобода от навязанных рамок и запретов, перезапуск экономики и государственных институтов, качественное обновление образования и здравоохранения".

Даванков написал, что мечтает о "великой и мирной России".

"Но для меня величие – это когда страну не только боятся из-за военной мощи, но и уважают за прорывы в науке и технологиях, спортивные и культурные достижения. Величие – это гордость за уровень жизни и достаток людей. Гордость за страну, где каждый честным трудом может добиться бесконечно многого", – пояснил Даванков.

Кандидат указал, что "предлагает России альтернативу", а именно:

мир и переговоры с Украиной на условиях России, а не "на откате назад";

качественное образование и медицину "вместо слияний и сокращений школ и больниц";

равные возможности для каждого "вместо оттока молодежи из регионов в Москву";

свободу предпринимателям "вместо госплана и регулирования цен";

больше самоуправления "вместо патернализма";

больше средств городам и регионам вместо "накачки федерального центра деньгами";

свободу слова и мнений "вместо нетерпимости и доносов";

открытость и прагматизм "вместо поиска новых врагов".

Программа делится на 18 блоков: социальная политика и инвестиции в человеческий капитал, доступное жилье и городская среда, справедливый суд и правоохранительная система, умное госуправление и внутренняя политика, экология, новое качество загородной жизни, доступное здравоохранение, экономическая политика, равные права на самореализацию, свободное общество, доступный туризм, массовый спорт, современное образование, свобода предпринимательства, новые возможности для старшего возраста, прагматичная внешняя политика, творчество без запретов и разумная миграционная политика.

Владислав Даванков / Фото: amic.ru

Социальная сфера

В социальной сфере кандидат Даванков предлагает:

тратить 20% бюджета на образование и здравоохранение;

перераспределять налоговые поступления в пользу городов и регионов;

регистрировать крупные добывающие и перерабатывающие госкомпании в регионах, чтобы они платили там налоги;

платить материнский капитал не только за первого ребенка, но и за последующих: за второго ребенка не меньше 1 млн рублей, за третьего и последующих детей – 1,5 млн рублей;

ввести льготную ипотеку для молодых и многодетных семей;

развивать программу позднего материнства (после 35 лет);

создать программу поддержки семейного бизнеса (для пекарен, магазинов, ресторанов и гостиниц);

поддерживать работающих родителей;

автоматизировать выдачу пособий и льгот;

поддерживать занятость людей с инвалидностью (снижение страховых отчислений до 15% для предпринимателей, нанимающих инвалидов, плюс возмещение расходов работодателя на организацию рабочего места и для сотрудников с инвалидностью);

привлекать частный бизнес в социальную сферу;

компенсировать кредиты на образование и медицину.

Здравоохранение

В сфере здравоохранения в программе Даванков выступает за:

доступ в частные клиники по полисам ОМС;

льготы для производителей здоровой еды;

социальные квартиры для врачей;

целевые госзакупки оборудования для региональных больниц;

оказание медицинской помощи по принципу доступности;

цифровизацию медицины;

развитие превентивной медицины;

поддержку исследований в области возможностей человека;

программу поддержки мужского репродуктивного здоровья;

продвижение полезных продуктов в противовес фастфуду;

поддержку ментального здоровья – в программе ОМС.

Владислав Даванков/ Фото: amic.ru

Образование

В сфере образовании Даванков предлагает:

использовать индивидуальный подход в школьном образовании;

выдавать социальные квартиры для учителей;

создать единый федеральный оклад учителя;

привлекать частные средства на развитие школ;

расширять полномочия родительских советов;

делать ставку в вузах на профессии будущего;

повысить стипендии для отличников вузов до уровня МРОТ;

ремонтировать студенческие общежития;

снижать бюрократическую нагрузку на педагогов;

дать равные гарантии труда для всех работников детских садов, школ и колледжей;

ввести федеральную программу по борьбе с травлей и буллингом в школах;

использовать цифровые технологии в образовании – с начальной школы;

сделать доступными кружки и секции;

финансировать университеты – за результат, а не отчитанные часы;

создавать стимулы для бизнеса к участию в программах переподготовки и повышения квалификации кадров;

приблизить среднее профессиональное образование к реальной практике и потребностям экономики;

Доступное жилье и городская среда

В этой сфере в программе есть следующие пункты:

налог для застройщиков за непроданные за год после сдачи дома квартиры;

адресная льготная ипотека;

рост конкуренции на строительном рынке;

доступное загородное жилье;

реформа ЖКХ для снижения нагрузки на старые сети;

снижение тарифов ЖКХ через повышение энергоэффективности домов;

программа обновления общественного транспорта в регионах;

заморозка цен на бензин.

Владислав Даванков/ Фото: amic.ru

Экономика

Экономическая часть программы предполагает:

регулирование правовых отношений бизнеса и государства;

рост реальных зарплат за счет технологичного производства;

сокращение числа проверяющих органов;

привлечение частной инициативы для решения государственных задач;

предоставление больших полномочий отраслевым ассоциациям;

долгосрочную стратегию развития экономики вместо ручного управления;

преобразование госкорпораций;

продвижение национальных IT-компаний на международный рынок;

двойной рост инвестиций в инновационные виды деятельности;

развитие альтернативных механизмов инвестирования:

расширение возможностей финансирования бизнеса через рынок облигаций;

привлечение инвестиций через выпуск цифровых финансовых активов и криптовалют;

развитие конкуренции на банковском рынке;

активное наращивание госинвестиций в инфраструктуру;

создание стимулов для повышения глубины передела (это поможет стимулировать большую переработку сырья внутри страны и рост инноваций);

введение льгот для тех, кто инвестирует в инновации и модернизацию;

легальное обращение криптовалюты, базирующейся на российской инфраструктуре;

выдвижение новых национальных брендов на мировом рынке;

создание цифровой межотраслевой платформы – для оперативного реагирования на рост цен;

использование беспилотников и цифровых технологий в помощь фермерам.

Свобода предпринимательства

Также Даванков выступает за свободу предпринимательства, и именно за:

увеличение доли малого и среднего предпринимательства в экономике;

введение моратория на повышение налогов;

передачу неиспользуемого госимущества в аренду за рубль;

пересмотр кредитной политики в пользу предпринимателей (отмена избыточных требований по кредитным залогам для МСП);

возвращение ветеранов боевых действий в экономику (этим ветераны должны получить доступ к государственной программе профессиональной переподготовки по актуальным специальностям и льготным кредитам для открытия бизнеса);

принятие большой экономической амнистии (выпустить из мест лишения свободы осужденных по экономическим статьям, которые полностью возместили нанесенный ущерб);

защиту прав предпринимателей, работающих с маркетплейсами;

Баннер Владислава Даванкова / Фото: amic.ru

Суды и правоохранительные системы

В судебной и правоохранительной сфере, по мнению Даванкова, нужно принять следующие меры:

обеспечить дебюрократизацию и прозрачность правоохранительной деятельности;

позволить выбирать глав региональных управлений МВД и прокуроров;

ввести избираемую должность общественных уполномоченных полиции;

противодействовать пыткам в тюрьмах и СИЗО;

обеспечить судебное представительство для общественных объединений и отраслевых ассоциаций;

внедрить выборность судей и расширить практику судов присяжных;

отказаться от обвинительного уклона в судопроизводстве;

ввести цифровое судопроизводство по бытовым делам;

давать экономические наказания за экономические преступления;

декриминализировать гражданско-правовые споры;

обеспечить гуманное исполнение наказаний;

провести аудит законодательной базы и подзаконных актов;

создать лицензированную службу частных судебных приставов вместо коллекторов;

создать рабочие места рядом с учреждениями ФСИН.

Равные права на самореализацию

Даванков выступает и за равноправие. Он предлагает:

дать равные трудовые возможности для мужчин и женщин;

бороться с дискриминацией женщин при приеме на работу и карьерном росте;

обеспечить карьерную поддержку родителям новорожденных;

давать оплачиваемый декретный отпуск для обоих родителей в первые полгода после рождения ребенка;

ввести ответственность за домашнее насилие;

ввести ограничения для навязчивых преследователей;

создать государственный алиментный фонд.

Владислав Даванков / Фото: amic.ru

Забота о пенсионерах

Есть в программе и блок, посвященный пенсионерам. Его пункты такие:

индексация пенсий работающим пенсионерам;

запрет отказов в приеме на работу из-за возраста;

введение льгот по НДФЛ для пенсионеров;

возврат "замороженных" пенсий;

создание программ переобучения для пенсионеров;

поддержка "серебряного" бизнеса;

обеспечение льготных турпоездок для людей старшего возраста.

Госуправление и внутренняя политика

В сфере государственной политики Даванков предлагает:

вернуть прямые выборы мэров;

дать трудовым коллективам и отраслевым ассоциациям право выдвижения своих кандидатов на выборах. Вместо сбора подписей вернуть как альтернативу денежный залог, а подписи собирать на "Госуслугах");

отказаться от преследования уехавших;

соблюдать конституционные нормы в отношении религии и не навязывать религиозность в школах;

дать право отзывать депутатов, мэров и губернаторов через "Госуслуги" (голосовать можно раз в год, и если большинство голосует за отзыв два года подряд, должностное лицо уходит в отставку);

ввести комитеты народного контроля за органами власти;

заменить треть начальников и контролеров искусственным интеллектом;

провести аудит и оптимизацию процессов в госуправлении;

провести полную пересборку системы госзакупок;

обеспечить неприкосновенность частной собственности;

сделать единую тарифную сетку для госслужбы.

Владислав Даванков / Фото: amic.ru

Свободное общество

Также кандидат выступает за то, чтобы "общество было свободным". В этом направлении он хочет делать следующее:

ввести наказание для серийных доносчиков;

разблокировать соцсети;

отказаться от преследований за инакомыслие и идеологической цензуры;

делать упор на инклюзивность и доступную среду;

обеспечить свободу прессы;

обеспечить гуманное отношение к животным.

Внешняя политика

Во внешней политике, по мнению Даванкова, нужны следующие меры:

создать программу возвращения соотечественников;

провести аудит госдипломатии (у дипломатов главным показателем эффективности будет рост товарооборота с другими странами);

дать право на беспрепятственное проведение трансграничных платежей во внешнеторговых операциях;

обеспечивать умный протекционизм на тех отраслей, где есть потенциал роста российского производства, а также где повышение пошлин на импорт не повлияет на конечные цены для потребителей;

дать поддержку сообществам, которые организуют обмен опытом в сфере экологии, правозащиты, медицины, образования, кибербезопасности и так далее;

давать визы ценным специалистам из-за рубежа;

отказаться от списания невозвратных долгов другим странам.

Владислав Даванков / Фото: amic.ru

Экология

Есть в программе и экологический блок. В него вошли следующие пункты:

проводить обязательные публичные слушания по экологии;

дать больше полномочий общественным экологическим инспекторам;

ввести должность федерального уполномоченного по экологии и защите природы в России;

ввести норму, по которой не менее 50% мусора должно идти в переработку и вторичное использование;

создать стратегическую десятилетнюю программу развития "зеленой энергетики";

компенсировать экологический ущерб от добывающей и промышленной деятельности;

создать программу лесовосстановления;

усилить службу лесничих;

ужесточить наказания для чиновников за экологические преступления;

ввести кешбэк и скидки за раздельный сбор мусора;

включить парки в проекты жилой застройки;

принять федеральную программу очистки водоемов и других водных объектов;

дать льготы для владельцев экологичного транспорта;

бороться с городским шумом;

в регионах с печным отоплением стимулировать переход на газ или субсидируемое электроотопление. Ввести льготы для предприятий, переходящих на новейшие технологии.

Туризм

В туристической сфере Даванков предлагает:

снизить цены на гостиницы и путевки за счет поддержки предпринимателей и специального налогового режима;

ввести налоговые каникулы на пять лет для предприятий сферы внутреннего туризма;

снизить барьеры для въездного туризма;

продвигать экотуризм с привязкой к развитию фермерских хозяйств;

развивать малую авиацию;

создать программу возрождения кремлей и знаменитых усадеб.

Творчество и цензура

Отдельный блок посвящен свободе творчества и цензуре. Он предполагает:

запрет на скрытую цензуру;

отмену "культуры отмены";

доступные пространства для самореализации и творчества;

неприкосновенность авторских прав.

Загородная жизнь

Даванков считает, что загородная жизнь должна стать доступной для каждого. Для этого нужно:

создать прозрачные правила использования земель;

на государственном уровне разработать программу по борьбе с запустением территорий;

создать качественную инфраструктуру для частных домов за счет муниципалитетов;

отменить ограничения для загородных жителей (запретов собирать грибы и ягоды, ловить рыбу, собирать в лесу валежник и так далее);

проработать рыночные механизмы регулирования при изъятии земель и строений.

Спорт

В сфере спорта Даванков предлагает:

обеспечить доступность массового спорта;

финансировать футбол и хоккей только на частные средства;

отказаться от спорта высоких достижений как основной мотивации в детском спорте;

развивать системы юношеских спортивных лиг;

допускать частные организации к государственной спортивной инфраструктуре;

развивать местные спортивные сообщества;

реформировать Fan-ID (в футболе) и уважать болельщиков;

установить минимальную планку тренерских зарплат.

Миграционная политика

Целый блок посвящен и миграционной политике. Здесь кандидат предлагает следующие меры:

роботизация вместо привлечения мигрантов;

цифровой контроль за приезжими низкоквалифицированными кадрами;

"умное" мигрантозамещение (стратегическая программа замещения низкоквалифицированных мигрантов за счет модернизации производства, переоснащения и внедрения новых технологий);

видеокамеры и искусственный интеллект для борьбы с нелегалами;

борьба с этническим криминалом;

контроль за условиями жизни и труда мигрантов.

Владислав Даванков/ Фото: amic.ru

А другие кандидаты представили программы?

Кроме Владислава Даванкова, из кандидатов на выборах президента 2024 года предвыборную программу пока опубликовал только Николай Харитонов (КПРФ). Действующий президент, самовыдвиженец Владимир Путин, предвыборную программу пока не представил общественности. СМИ писали, что он может это сделать в послании Федеральному собранию, которое намечено на 27-28 февраля. Кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий также намерен представить ее в конце февраля в ходе дебатов, пишет ТАСС.

Когда пройдут выборы?

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. Победитель будет занимать свой пост до 2030 года. Проголосовать в Алтайском крае можно будет на избирательных участках и посредством электронного голосования.