Выборы нового российского лидера станут самыми "обременительными" за всю историю

16 января 2024, 07:28, ИА Амител

Фото: amic.ru

В марте 2024 года в России пройдут восьмые по счету президентские выборы, которые определят, кто возглавит страну на ближайшую шестилетку. Выдвижение кандидатов на пост главы государства завершилось в начале января: из 15 человек, подавших документы в ЦИК, "отбор" прошли только 11, официально зарегистрированы трое. Как пройдет голосование, сколько выделили на проведение выборов и кто участвует в избирательной гонке – в материале amic.ru.

Когда пройдут выборы президента России в 2024 году?

Голосование за нового главу государства продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Такую дату еще в декабре 2023 года назначил Совет Федерации. А 8 декабря ее утвердил ЦИК.

Это будет первое многодневное голосование на выборах президента. Впервые за нового главу можно будет отдать свой голос дистанционно.

Избирать российского лидера будут на всеобщем тайном голосовании. Поставить галочку можно будет с 08:00 до 20:00 по местному времени. Все, что потребуется на участках, – это паспорт или заменяющий его документ. Всего будет изготовлено 112,6 млн бюллетеней; для зарубежных избирательных участков в 111 странах – 886,2 тысячи штук.

Будет ли на выборах президента применяться дистанционное голосование?

Да. Поставить электронную галочку смогут жители 29 регионов, в том числе Алтайского края. Почти все субъекты, где будет применяться ДЭГ, уже имели опыт проведения онлайн-выборов. При этом есть и регионы, которые отказались в 2024 году использовать дистанционное голосование. Это Оренбургская и Тульская области.

Как проголосовать в интернете?

Дистанционное электронное голосование пройдет с 08:00 15 марта до 20:00 17 марта на портале vybory.gov.ru. Запись на него стартует 29 января и закончится 11 марта. Ранние сроки связаны с тем, что избирательным комиссиям нужно время, чтобы составить электронные списки избирателей. Если человек передумал и решил проголосовать на участке, отозвать свое заявление можно не позже чем за три дня до начала выборов.

Кстати, москвичам заранее регистрироваться не нужно. Для них онлайн-голосование организуют на портале mos.ru. Перед голосованием следует проверить: все ли необходимые для выборов данные заполнены на этом интернет-ресурсе. Если запись неполная, заполнить электронный бюллетень не получится.

Можно ли будет голосовать за рубежом?

Да. Но если избиратель во время выборов находится за границей, свое активное избирательное право он сможет реализовать только очно: в консульствах и посольствах. Проголосовать онлайн не получится. Досрочное голосование разрешено, оно стартует 1 марта. Избирательные участки за рубежом должны появиться до 24 января.

Как будут наблюдать за выборами президента?

Каждый кандидат и его доверенные лица могут назначить по три наблюдателя за электронным голосованием, сообщила на заседании Центризбиркома 20 декабря Элла Памфилова. Такие люди смогут присутствовать в Общественной палате РФ, в территориальной избирательной комиссии, наблюдать за ее работой, получать копии протоколов и знакомиться со списками участников электронного голосования. Но есть нюанс: списки наблюдателей можно направить в ТИК ДЭГ не позднее чем за три дня до голосования.

А еще наблюдать за ДЭГ можно будет на самом портале для голосования. Таких контролеров могут назначить зарегистрированные кандидаты и их доверенные лица, политические партии, выдвинувшие своих представителей на пост президента, региональные отделения партий, избиркомы регионов, общественные палаты разных уровней, сообщает "Парламентская газета".

Кто из кандидатов заявился на выборы президента?

Заявки на участие в выборах президента России в ЦИК подали более 30 человек, документы приняты только у 11. Среди них три самовыдвиженца: действующий президент Владимир Путин, блогер и бьюти-коуч Рада Русских, блогер-эколог Анатолий Баташев. И пять представителей малых партий: Сергей Бабурин, выдвинутый от Российского общенародного союза, Андрей Богданов от Российской партии свободы и справедливости, Борис Надеждин от "Гражданской инициативы", Сергей Малинкович от "Коммунистов России", Ирина Свиридова от Демократической партии России.

Четыре претендента получили отказ (журналистка Екатерина Дунцова, политик Александра Тищенко, глава общественной организации "Армия защитников Отечества" Иван Отраковский и выдвинутый Партией социальной защиты Владимир Михайлов (подробнее о том, чем известны кандидаты, читайте в материале "Выборы президента 2024: кто может стать новым российским лидером?").

Сколько потратят на выборы президента в 2024 году?

Голосование за нового российского лидера обойдется бюджету в 33,2 млрд рублей, сообщил на одном из заседаний ЦИК зампредседателя комиссии Николай Булаев. Основная часть денег пойдет на оплату работы избирательных комиссий, а именно – 32,8 млрд рублей. Выборы станут самыми дорогими в истории современной России. Ранее такой статус носила избирательная кампания 2018 года, которая обошлась бюджету в два раза дешевле – чуть более чем в 17 миллиардов рублей.

Надо отметить, что в ноябре 2023 года депутаты Алтайского Заксобрания (как, впрочем, и другие субъекты страны) приняли поправки, по которым регион сможет участвовать в финансировании подготовки и проведении выборов федерального уровня (к ним относится голосование за президента и депутатов Госдумы). Объем средств, который должен будет вложить край, в документе прописан не был. Будет ли регион "вкладываться" в предстоящий избирательный цикл, неизвестно.

Как проходили выборы президента в 2018 году?

Предыдущего главу государства в России избирали 18 марта 2018 года. Выбирали жители страны из восьми кандидатов. Победу одержал Владимир Путин, за которого проголосовали 76,69% избирателей, или 56,4 млн человек. Второе место досталось кандидату от КПРФ Павлу Грудинину, получившему 11,7% голосов. Третьим стал лидер ЛДПР Владимир Жириновский (5,65%). Выдвинутая "Гражданской инициативой" Ксения Собчак заручилась поддержкой 1,68% избирателей, глава федерального политкомитета партии "Яблоко" Григорий Явлинский – 1,05%.

Трое кандидатов не смогли набрать даже 1%. Это кандидат от Партии роста Борис Титов (0,76%), лидер партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин (0,68%), кандидат от партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин (0,65%).

На избирательные участки в 2018 году пришли 67,54 % избирателей. Примечательно, что на всех президентских выборах явка в России никогда не достигала показателя 70%. Например, на выборах главы государства 1996 года, которые прошли в два тура, на участки в первом туре пришли 69,8% избирателей, во втором – 69,4%. В 2008 году активным избирательным правом решили воспользоваться более 69%, в 2012-м – 65,3%.