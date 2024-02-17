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Какой видит Россию будущего 75-летний кандидат Харитонов? Главное из программы

Николай Харитонов – старейший претендент на пост главы государства за всю историю выборов

17 февраля 2024, 07:32, ИА Амител

Николай Харитонов / Фото: duma.gov.ru
Николай Харитонов / Фото: duma.gov.ru

Кандидаты на пост президента России продолжают публиковать свои предвыборные программы. Пока это сделали двое: депутат Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков и его коллега по парламенту, коммунист Николай Харитонов. О программе Даванкова мы писали здесь. Какой видит Россию будущего кандидат от КПРФ – в материале amic.ru.

О чем программа Харитонова?

Программа, с которой 75-летний Харитонов идет на выборы, начинается с лозунга "Поиграли в капитализм и хватит!" и называется "Программа победы".

Как сообщал журналистам лидер КПРФ Геннадий Зюганов, при создании программы "партия ориентировалась на мнение людей".

"Задача одна у нас, чтобы в стране, которая имеет всю таблицу Менделеева, каждый человек от рождения до пенсионного возраста жил достойно", – отмечал Зюганов.

Коммунисты предлагают укрепить обороноспособность страны, нарастить могущество армии, дать импульс развитию оборонных предприятий, а людям – экономическую стабильность и социальную поддержку. Всего в программе 15 пунктов.

Своими приоритетами партийцы называют любовь к Отечеству, веру в счастливое будущее, патриотизм, возрождение села и промышленности на основе планового хозяйства.

Итак, подробнее о пунктах.

Экономическая и военная независимость страны

В сфере экономики Харитонов предлагает:

  • вернуть в собственность государства стратегические отрасли экономики и системообразующие банки;
  • запретить приватизацию государственных и муниципальных предприятий;
  • национализировать иностранные активы;
  • сократить долю иностранных розничных торговых сетей;
  • выход из ВТО, МВФ и в других международных организаций;
  • восстановить предприятия оборонно-промышленного комплекса;
  • возродить системы военного образования и военной науки;
  • укрепить национальную безопасность и повысить боеготовность ВС;
  • сформировать полноценное Союзное государство России и Белоруссии.

Политическая система

Харитонов настаивает на пересмотре политической системы, отмечая, что технологическая отсталость, демографический кризис говорит о неэффективности государственного управления. Он предлагает:

  • создать правительство народного доверия в союзе со всеми левопатриотическими силами;
  • сократить штат чиновников, установить выборность судей, членов Совфеда и глав местного самоуправления;
  • отзывать губернаторов и депутатов всех уровней в случае их бездействия;
  • искоренить коррупцию, преступность и превышение властных полномочий.

Финансы и налоги

Говорит Харитонов и о пересмотре финансовой системы. Он предлагает:

  • ввести прогрессивный налог на доходы физических лиц, отменить его для малообеспеченных граждан;
  • отменить НДС и НДПИ, акцизы на бензин, дизельное топливо, моторные масла, которые производятся на территории РФ, отменить систему "Платон".

Промышленность

Развитию промышленности в программе посвящен отдельный блок. Коммунист считает нужным:

  • восстановить отечественное станкостроение, машиностроение, судостроение, авиапром, предприятия, легкую фармацевтическую промышленность;
  • двукратный рост инвестиций в развитие производств на основе новейших технологий, робототехники и электроники;
  • обновить инфраструктуру всех видов транспорта: железнодорожного и воздушного, морского и речного;
  • восстановить единую государственную энергетическую системы;
  • финансировать реальный сектор экономики на уровне не менее 10 % ВВП.

Тарифы и цены

Отдельное внимание в программе уделено тарифам и ценам. Среди предложений:

  • мораторий на повышение тарифов, создание государственных управляющих компаний;
  • расходы семьи на услуги ЖКХ не должны превышать 10% ее совокупного дохода;
  • отмена взносов на капремонт;
  • введение регулирования тарифов на электроэнергию, топливо, транспортные перевозки.

Культура

Культуру нужно развивать в России, по мнению Харитонова, следующими путями:

  • создав систему господдержки русского языка и духовной культуры народов России;
  • выдвинув в центр культурной политики государства принципы в гуманизма, правды и справедливости;
  • обеспечив общее культурное пространство и духовное единение народов России;
  • защитив граждан от пропаганды насилия и пошлости;
  • не позволять выжигать души ядом антисоветизма и национализма, русофобии и безнравственности.

Права и социальные гарантии

В социальной сфере Харитонов предлагает:

  • отменить пенсионную реформу, понизить пенсионный возраст до 40 лет для женщин и 60 лет – для мужчин;
  • повысить пенсии всем категориям пенсионеров;
  • прекратить "оптимизацию" социальной сферы, увеличение МРОТ и прожиточного минимум до 35 тысяч рублей;
  • гарантировать гражданам трудоустройство по специальности;
  • восьмичасовой рабочий день и полноценный отпуск;
  • установить единый статус многодетных семей на территории страны, ввести беспроцентную рассрочку на покупку первой квартиры для семьи сроком на 20 лет.

Образование и здравоохранение

В этой сфере Харитонов считает нужным:

  • обеспечить всем бесплатное качественное образование;
  • отменить Болонскую систему;
  • увеличить расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;
  • вернуть бесплатное здравоохранение, обеспечить медпомощью жителей всех населенных пунктов страны;
  • возродить отечественную фармацевтику и медицинскую промышленность.

Сельское хозяйство

В сфере сельского хозяйства, по мнению Харитонова, нужно:

  • государству развернуться лицом к селу, остановить его вымирание;
  • вернуть все сельскохозяйственные земли в севооборот;
  • cоздать народные предприятия, восстановить потребкооперацию;
  • упразднить спекулятивно-посреднические звенья между сельхозпроизводителями и сбытовыми организациями;
  • обеспечить страну качественным, экологически чистым и доступным продовольствием;
  • реализовать комплексные программы развития сельскохозяйственных территорий;
  • восстановить производственную и социальную инфраструктуру на селе.

Напомним, выборы президента пройдут с 15 по 17 марта. Центризбирком зарегистрировал четырех кандидатов: самовыдвиженца, действующего главу государства Владимира Путина и трех представителей парламентских партий: Леонида Слуцкого (глава ЛДПР), вице-спикера Госдумы, члена партии "Новые люди" Владислава Даванкова, депутата Госдумы (фракция КПРФ) Николая Харитонова.

Читайте также в сюжете: Выборы президента России - 2024

Комментарии 23

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Ха-ха-ха

08:09:51 17-02-2024

Чего там может видеть эта старая развалина? Назначили клоуном-статистом с 4% - терпи.

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Гость

08:44:59 17-02-2024

Ха-ха-ха (08:09:51 17-02-2024) Чего там может видеть эта старая развалина? Назначили клоуно... Ты программу прочитать не смог? А напрасно. Прямо революционные идеи. Женщинам на пенсию в 40 лет! Супер!

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Гость

10:47:48 17-02-2024

Гость (08:44:59 17-02-2024) Ты программу прочитать не смог? А напрасно. Прямо революцио... Лучше в 20 лет

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Гость

11:54:00 17-02-2024

Гость (08:44:59 17-02-2024) Ты программу прочитать не смог? А напрасно. Прямо революцио... Чистый популизм.

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гость

11:36:48 17-02-2024

Ха-ха-ха (08:09:51 17-02-2024) Чего там может видеть эта старая развалина? Назначили клоуно... Да, с кандидатурой КПРФ явно просчиталась. Есть там кандидатуры и помоложе. Но в КПРФ диктат Зюганова, как он скажет, так и будет. Хотелось бы от КПРФ кандидатуру помоложе и женщину. Шансы набрать мест в парламенте увеличились бы в разы. Но, увы, Зюганов умрет на рабочем месте, но не допустит молодых порулить партией

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Гость

08:28:17 17-02-2024

Одни лозунги. Особенно посмешило пенсия женщинам с 40 лет. У нас на работе одна такая себя девушкой молодой называет. А ей пенсия корячится ))))

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Гость

08:58:07 17-02-2024

Системообразующие банки... Прогрессивный налог... т.е. Социализмом и не пахнет!?

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Гость

11:25:22 17-02-2024

Читайте внимательно, системообразующие банки в государственную собственность, это и есть социализм.

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Гость

09:05:17 17-02-2024

Главный кандидат себя такими мелочами не утруждает. Программы, обещания, дебаты?? Обойдетесь! Иди и голосуй!

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Гость

09:37:20 17-02-2024

Брежнев_2.0

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гость

11:31:58 17-02-2024

хорошая программа. Ключевое слово "восстановить", потому что приватизировано много чего. Вот как можно приватизировать ЖКХ? - ведь от нормальной работы ЖКХ зависит жизнь людей. Можно бы добавить еще восстановление кооперации в сельском хозяйстве. Но самое главное - коммунисты за экономику смешанного типа, когда существует частная собственность, но больше государственной - оборонная промка, градообразующие предпрития - в гос. собственности. Никакой это не социализм, где не было частной собственности. Коммунисты учли прежние ошибки. Хорошая программа.

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Гость

12:17:39 17-02-2024

отменить пенсионную реформу, понизить пенсионный возраст до 40 лет для женщин и 60 лет – для мужчин; Это что за дискриминация такая?! Я может не хочу в 40 лет на пенсию идти. Это программа КПРФ или личная этого гражданина?

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Гость

12:42:36 17-02-2024

Гость (12:17:39 17-02-2024) отменить пенсионную реформу, понизить пенсионный возраст до ... А я бы пошла в 40 лет! Можно родить, можно работать, а пенсия на счет капает!

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Гость

17:07:16 17-02-2024

И все "кандидаты" (про них уже давно Шнур спел) воды в рот набрали и боятся что-нибудь сказать о смерти Алексея Навального. Вдруг вода расплещется!

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гость

20:02:41 17-02-2024

да кому он нужен

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Гость

22:48:31 17-02-2024

Гость (17:07:16 17-02-2024) И все "кандидаты" (про них уже давно Шнур спел) воды в рот н... А что тебе сказать про смерть вора и экстремиста? Что тебя интересует? Что он на воле жил как черт? Что он на зоне умер как падаль?

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Гость

08:06:02 18-02-2024

Гость (22:48:31 17-02-2024) А что тебе сказать про смерть вора и экстремиста? Что тебя и...на воле жил как черт? Что он на зоне умер как падаль Ты про себя? так так большинство живет. Не переживай. Ты как все.

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Гость

23:15:10 17-02-2024

Слишком преклонный возраст для такой высокой должности.

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Гость

15:06:59 18-02-2024

Гость (23:15:10 17-02-2024) Слишком преклонный возраст для такой высокой должности. ... Ну ,а в Мерике младше Бидон рулит ,а Трамп готовится в президенты ,как сказать ,Харитонов ещё тот крепыш

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Геннадий Галай

19:24:54 20-02-2024

А в Программу Харитонова можно внести и ПОПРАВКИ и одновременно опубликовать их во всех средствах массовой информации КПРФ, чтобы вызвать общественный РЕЗОНАНС.

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Гость

13:43:43 04-03-2024

Гость (23:15:10 17-02-2024) Слишком преклонный возраст для такой высокой должности. ... Так Путин примерно такого же) или это другое?)

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Гость

14:17:33 05-03-2024

Цены на продукты питания в наших магазинах ежегодно постоянно растут практически на всё. Продукты и товары в советских магазинах в послевоенную эпоху дешевели под воздействием продуманного экономического механизма. Для каждого советского предприятия доводился план по снижению себестоимости продукции. В плановой экономике СССР Госбанк подчинялся только государству, а рубль был обеспечен золотом. Вдобавок экономика работала без всяких посредников и перекупщиков. Цены тогда были едиными на всей территории СССР и неуклонно понижались. Цены при в СССР устанавливал не рынок, а Советское правительство. Поэтому советские граждане и были уверены, что когда они проснутся на следующее утро, то цены не вырастут, а весной еще и снизятся. Вот это и была та уверенность в завтрашнем дне, которой сегодня в России совершенно нет. Теперь же, всё кардинально изменилось. Если в Советском Союзе экономика работала на государство и удовлетворение потребностей трудящихся, то теперь частные компании и предприятия работают ради извлечения максимальной прибыли. И если они даже и добиваются снижения себестоимости продукции, то путём сохранения прежних цен или их повышения, стараются максимизировать свою прибыль. Вот поэтому цены в капиталистической России никогда снижаться не будут. Зато "наверху" нам пытаются объяснить рост цен, например, на яйца, тем, что россияне, мол, стали лучше жить, больше покупать и соответственно больше кушать. Так сказать, логика у этих "товарищей" железная: цены, мол, растут, потому что россияне богатеют! Видимо, там, "наверху", живут в какой-то своей, неведомой для нас, вселенной, где всё благополучно и замечательно, где экономика процветает, а россияне неуклонно богатеют.

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Гость

14:40:29 05-03-2024

В любой цивилизованной стране мира Государственный Банк держит в своих руках золотой запас страны, имеет законное эмиссионное право на чеканку монет и печать банкнот, регулирует курс иностранной валюты к родной. В России сегодня Центральный банк – Банк России, выполняет функцию Государственного банка. Если говорить простыми словами, то вся продукция госбанка обеспечивается золотым запасом страны. То есть за ценностью банкнот, например, стоит золото страны. И золотой запас должен покрывать количество бумажных денег в стране. Из этого расчета и печатают дензнаки, нельзя печатать их безгранично. На банкнотах России, на всех, кроме новых 200 и 2000 рублей, расположен логотип Банка России - это послереволюционный орёл, которого избрали на свой герб во Временном Правительстве, а не герб Российской Федерации. И ни на одной банкноте не указано, чем она обеспечена.

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