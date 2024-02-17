Николай Харитонов – старейший претендент на пост главы государства за всю историю выборов

17 февраля 2024, 07:32, ИА Амител

Николай Харитонов / Фото: duma.gov.ru

Кандидаты на пост президента России продолжают публиковать свои предвыборные программы. Пока это сделали двое: депутат Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков и его коллега по парламенту, коммунист Николай Харитонов. О программе Даванкова мы писали здесь. Какой видит Россию будущего кандидат от КПРФ – в материале amic.ru.

О чем программа Харитонова?

Программа, с которой 75-летний Харитонов идет на выборы, начинается с лозунга "Поиграли в капитализм и хватит!" и называется "Программа победы".

Как сообщал журналистам лидер КПРФ Геннадий Зюганов, при создании программы "партия ориентировалась на мнение людей".

"Задача одна у нас, чтобы в стране, которая имеет всю таблицу Менделеева, каждый человек от рождения до пенсионного возраста жил достойно", – отмечал Зюганов.

Коммунисты предлагают укрепить обороноспособность страны, нарастить могущество армии, дать импульс развитию оборонных предприятий, а людям – экономическую стабильность и социальную поддержку. Всего в программе 15 пунктов.

Своими приоритетами партийцы называют любовь к Отечеству, веру в счастливое будущее, патриотизм, возрождение села и промышленности на основе планового хозяйства.

Итак, подробнее о пунктах.

Экономическая и военная независимость страны

В сфере экономики Харитонов предлагает:

вернуть в собственность государства стратегические отрасли экономики и системообразующие банки;

запретить приватизацию государственных и муниципальных предприятий;

национализировать иностранные активы;

сократить долю иностранных розничных торговых сетей;

выход из ВТО, МВФ и в других международных организаций;

восстановить предприятия оборонно-промышленного комплекса;

возродить системы военного образования и военной науки;

укрепить национальную безопасность и повысить боеготовность ВС;

сформировать полноценное Союзное государство России и Белоруссии.

Харитонов настаивает на пересмотре политической системы, отмечая, что технологическая отсталость, демографический кризис говорит о неэффективности государственного управления. Он предлагает:

создать правительство народного доверия в союзе со всеми левопатриотическими силами;

сократить штат чиновников, установить выборность судей, членов Совфеда и глав местного самоуправления;

отзывать губернаторов и депутатов всех уровней в случае их бездействия;

искоренить коррупцию, преступность и превышение властных полномочий.

Финансы и налоги

Говорит Харитонов и о пересмотре финансовой системы. Он предлагает:

ввести прогрессивный налог на доходы физических лиц, отменить его для малообеспеченных граждан;

отменить НДС и НДПИ, акцизы на бензин, дизельное топливо, моторные масла, которые производятся на территории РФ, отменить систему "Платон".

Промышленность

Развитию промышленности в программе посвящен отдельный блок. Коммунист считает нужным:

восстановить отечественное станкостроение, машиностроение, судостроение, авиапром, предприятия, легкую фармацевтическую промышленность;

двукратный рост инвестиций в развитие производств на основе новейших технологий, робототехники и электроники;

обновить инфраструктуру всех видов транспорта: железнодорожного и воздушного, морского и речного;

восстановить единую государственную энергетическую системы;

финансировать реальный сектор экономики на уровне не менее 10 % ВВП.

Тарифы и цены

Отдельное внимание в программе уделено тарифам и ценам. Среди предложений:

мораторий на повышение тарифов, создание государственных управляющих компаний;

расходы семьи на услуги ЖКХ не должны превышать 10% ее совокупного дохода;

отмена взносов на капремонт;

введение регулирования тарифов на электроэнергию, топливо, транспортные перевозки.

Культура

Культуру нужно развивать в России, по мнению Харитонова, следующими путями:

создав систему господдержки русского языка и духовной культуры народов России;

выдвинув в центр культурной политики государства принципы в гуманизма, правды и справедливости;

обеспечив общее культурное пространство и духовное единение народов России;

защитив граждан от пропаганды насилия и пошлости;

не позволять выжигать души ядом антисоветизма и национализма, русофобии и безнравственности.

Права и социальные гарантии

В социальной сфере Харитонов предлагает:

отменить пенсионную реформу, понизить пенсионный возраст до 40 лет для женщин и 60 лет – для мужчин;

повысить пенсии всем категориям пенсионеров;

прекратить "оптимизацию" социальной сферы, увеличение МРОТ и прожиточного минимум до 35 тысяч рублей;

гарантировать гражданам трудоустройство по специальности;

восьмичасовой рабочий день и полноценный отпуск;

установить единый статус многодетных семей на территории страны, ввести беспроцентную рассрочку на покупку первой квартиры для семьи сроком на 20 лет.

Образование и здравоохранение

В этой сфере Харитонов считает нужным:

обеспечить всем бесплатное качественное образование;

отменить Болонскую систему;

увеличить расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;

вернуть бесплатное здравоохранение, обеспечить медпомощью жителей всех населенных пунктов страны;

возродить отечественную фармацевтику и медицинскую промышленность.

Сельское хозяйство

В сфере сельского хозяйства, по мнению Харитонова, нужно:

государству развернуться лицом к селу, остановить его вымирание;

вернуть все сельскохозяйственные земли в севооборот;

cоздать народные предприятия, восстановить потребкооперацию;

упразднить спекулятивно-посреднические звенья между сельхозпроизводителями и сбытовыми организациями;

обеспечить страну качественным, экологически чистым и доступным продовольствием;

реализовать комплексные программы развития сельскохозяйственных территорий;

восстановить производственную и социальную инфраструктуру на селе.

Напомним, выборы президента пройдут с 15 по 17 марта. Центризбирком зарегистрировал четырех кандидатов: самовыдвиженца, действующего главу государства Владимира Путина и трех представителей парламентских партий: Леонида Слуцкого (глава ЛДПР), вице-спикера Госдумы, члена партии "Новые люди" Владислава Даванкова, депутата Госдумы (фракция КПРФ) Николая Харитонова.