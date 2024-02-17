Какой видит Россию будущего 75-летний кандидат Харитонов? Главное из программы
Николай Харитонов – старейший претендент на пост главы государства за всю историю выборов
17 февраля 2024, 07:32, ИА Амител
Кандидаты на пост президента России продолжают публиковать свои предвыборные программы. Пока это сделали двое: депутат Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков и его коллега по парламенту, коммунист Николай Харитонов. О программе Даванкова мы писали здесь. Какой видит Россию будущего кандидат от КПРФ – в материале amic.ru.
О чем программа Харитонова?
Программа, с которой 75-летний Харитонов идет на выборы, начинается с лозунга "Поиграли в капитализм и хватит!" и называется "Программа победы".
Как сообщал журналистам лидер КПРФ Геннадий Зюганов, при создании программы "партия ориентировалась на мнение людей".
"Задача одна у нас, чтобы в стране, которая имеет всю таблицу Менделеева, каждый человек от рождения до пенсионного возраста жил достойно", – отмечал Зюганов.
Коммунисты предлагают укрепить обороноспособность страны, нарастить могущество армии, дать импульс развитию оборонных предприятий, а людям – экономическую стабильность и социальную поддержку. Всего в программе 15 пунктов.
Своими приоритетами партийцы называют любовь к Отечеству, веру в счастливое будущее, патриотизм, возрождение села и промышленности на основе планового хозяйства.
Итак, подробнее о пунктах.
Экономическая и военная независимость страны
В сфере экономики Харитонов предлагает:
- вернуть в собственность государства стратегические отрасли экономики и системообразующие банки;
- запретить приватизацию государственных и муниципальных предприятий;
- национализировать иностранные активы;
- сократить долю иностранных розничных торговых сетей;
- выход из ВТО, МВФ и в других международных организаций;
- восстановить предприятия оборонно-промышленного комплекса;
- возродить системы военного образования и военной науки;
- укрепить национальную безопасность и повысить боеготовность ВС;
- сформировать полноценное Союзное государство России и Белоруссии.
Политическая система
Харитонов настаивает на пересмотре политической системы, отмечая, что технологическая отсталость, демографический кризис говорит о неэффективности государственного управления. Он предлагает:
- создать правительство народного доверия в союзе со всеми левопатриотическими силами;
- сократить штат чиновников, установить выборность судей, членов Совфеда и глав местного самоуправления;
- отзывать губернаторов и депутатов всех уровней в случае их бездействия;
- искоренить коррупцию, преступность и превышение властных полномочий.
Финансы и налоги
Говорит Харитонов и о пересмотре финансовой системы. Он предлагает:
- ввести прогрессивный налог на доходы физических лиц, отменить его для малообеспеченных граждан;
- отменить НДС и НДПИ, акцизы на бензин, дизельное топливо, моторные масла, которые производятся на территории РФ, отменить систему "Платон".
Промышленность
Развитию промышленности в программе посвящен отдельный блок. Коммунист считает нужным:
- восстановить отечественное станкостроение, машиностроение, судостроение, авиапром, предприятия, легкую фармацевтическую промышленность;
- двукратный рост инвестиций в развитие производств на основе новейших технологий, робототехники и электроники;
- обновить инфраструктуру всех видов транспорта: железнодорожного и воздушного, морского и речного;
- восстановить единую государственную энергетическую системы;
- финансировать реальный сектор экономики на уровне не менее 10 % ВВП.
Тарифы и цены
Отдельное внимание в программе уделено тарифам и ценам. Среди предложений:
- мораторий на повышение тарифов, создание государственных управляющих компаний;
- расходы семьи на услуги ЖКХ не должны превышать 10% ее совокупного дохода;
- отмена взносов на капремонт;
- введение регулирования тарифов на электроэнергию, топливо, транспортные перевозки.
Культура
Культуру нужно развивать в России, по мнению Харитонова, следующими путями:
- создав систему господдержки русского языка и духовной культуры народов России;
- выдвинув в центр культурной политики государства принципы в гуманизма, правды и справедливости;
- обеспечив общее культурное пространство и духовное единение народов России;
- защитив граждан от пропаганды насилия и пошлости;
- не позволять выжигать души ядом антисоветизма и национализма, русофобии и безнравственности.
Права и социальные гарантии
В социальной сфере Харитонов предлагает:
- отменить пенсионную реформу, понизить пенсионный возраст до 40 лет для женщин и 60 лет – для мужчин;
- повысить пенсии всем категориям пенсионеров;
- прекратить "оптимизацию" социальной сферы, увеличение МРОТ и прожиточного минимум до 35 тысяч рублей;
- гарантировать гражданам трудоустройство по специальности;
- восьмичасовой рабочий день и полноценный отпуск;
- установить единый статус многодетных семей на территории страны, ввести беспроцентную рассрочку на покупку первой квартиры для семьи сроком на 20 лет.
Образование и здравоохранение
В этой сфере Харитонов считает нужным:
- обеспечить всем бесплатное качественное образование;
- отменить Болонскую систему;
- увеличить расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;
- вернуть бесплатное здравоохранение, обеспечить медпомощью жителей всех населенных пунктов страны;
- возродить отечественную фармацевтику и медицинскую промышленность.
Сельское хозяйство
В сфере сельского хозяйства, по мнению Харитонова, нужно:
- государству развернуться лицом к селу, остановить его вымирание;
- вернуть все сельскохозяйственные земли в севооборот;
- cоздать народные предприятия, восстановить потребкооперацию;
- упразднить спекулятивно-посреднические звенья между сельхозпроизводителями и сбытовыми организациями;
- обеспечить страну качественным, экологически чистым и доступным продовольствием;
- реализовать комплексные программы развития сельскохозяйственных территорий;
- восстановить производственную и социальную инфраструктуру на селе.
Напомним, выборы президента пройдут с 15 по 17 марта. Центризбирком зарегистрировал четырех кандидатов: самовыдвиженца, действующего главу государства Владимира Путина и трех представителей парламентских партий: Леонида Слуцкого (глава ЛДПР), вице-спикера Госдумы, члена партии "Новые люди" Владислава Даванкова, депутата Госдумы (фракция КПРФ) Николая Харитонова.
08:09:51 17-02-2024
Чего там может видеть эта старая развалина? Назначили клоуном-статистом с 4% - терпи.
08:44:59 17-02-2024
Ха-ха-ха (08:09:51 17-02-2024) Чего там может видеть эта старая развалина? Назначили клоуно... Ты программу прочитать не смог? А напрасно. Прямо революционные идеи. Женщинам на пенсию в 40 лет! Супер!
10:47:48 17-02-2024
Гость (08:44:59 17-02-2024) Ты программу прочитать не смог? А напрасно. Прямо революцио... Лучше в 20 лет
11:54:00 17-02-2024
Гость (08:44:59 17-02-2024) Ты программу прочитать не смог? А напрасно. Прямо революцио... Чистый популизм.
11:36:48 17-02-2024
Ха-ха-ха (08:09:51 17-02-2024) Чего там может видеть эта старая развалина? Назначили клоуно... Да, с кандидатурой КПРФ явно просчиталась. Есть там кандидатуры и помоложе. Но в КПРФ диктат Зюганова, как он скажет, так и будет. Хотелось бы от КПРФ кандидатуру помоложе и женщину. Шансы набрать мест в парламенте увеличились бы в разы. Но, увы, Зюганов умрет на рабочем месте, но не допустит молодых порулить партией
08:28:17 17-02-2024
Одни лозунги. Особенно посмешило пенсия женщинам с 40 лет. У нас на работе одна такая себя девушкой молодой называет. А ей пенсия корячится ))))
08:58:07 17-02-2024
Системообразующие банки... Прогрессивный налог... т.е. Социализмом и не пахнет!?
11:25:22 17-02-2024
Читайте внимательно, системообразующие банки в государственную собственность, это и есть социализм.
09:05:17 17-02-2024
Главный кандидат себя такими мелочами не утруждает. Программы, обещания, дебаты?? Обойдетесь! Иди и голосуй!
09:37:20 17-02-2024
Брежнев_2.0
11:31:58 17-02-2024
хорошая программа. Ключевое слово "восстановить", потому что приватизировано много чего. Вот как можно приватизировать ЖКХ? - ведь от нормальной работы ЖКХ зависит жизнь людей. Можно бы добавить еще восстановление кооперации в сельском хозяйстве. Но самое главное - коммунисты за экономику смешанного типа, когда существует частная собственность, но больше государственной - оборонная промка, градообразующие предпрития - в гос. собственности. Никакой это не социализм, где не было частной собственности. Коммунисты учли прежние ошибки. Хорошая программа.
12:17:39 17-02-2024
отменить пенсионную реформу, понизить пенсионный возраст до 40 лет для женщин и 60 лет – для мужчин; Это что за дискриминация такая?! Я может не хочу в 40 лет на пенсию идти. Это программа КПРФ или личная этого гражданина?
12:42:36 17-02-2024
Гость (12:17:39 17-02-2024) отменить пенсионную реформу, понизить пенсионный возраст до ... А я бы пошла в 40 лет! Можно родить, можно работать, а пенсия на счет капает!
17:07:16 17-02-2024
И все "кандидаты" (про них уже давно Шнур спел) воды в рот набрали и боятся что-нибудь сказать о смерти Алексея Навального. Вдруг вода расплещется!
20:02:41 17-02-2024
да кому он нужен
22:48:31 17-02-2024
Гость (17:07:16 17-02-2024) И все "кандидаты" (про них уже давно Шнур спел) воды в рот н... А что тебе сказать про смерть вора и экстремиста? Что тебя интересует? Что он на воле жил как черт? Что он на зоне умер как падаль?
08:06:02 18-02-2024
Гость (22:48:31 17-02-2024) А что тебе сказать про смерть вора и экстремиста? Что тебя и...на воле жил как черт? Что он на зоне умер как падаль Ты про себя? так так большинство живет. Не переживай. Ты как все.
23:15:10 17-02-2024
Слишком преклонный возраст для такой высокой должности.
15:06:59 18-02-2024
Гость (23:15:10 17-02-2024) Слишком преклонный возраст для такой высокой должности. ... Ну ,а в Мерике младше Бидон рулит ,а Трамп готовится в президенты ,как сказать ,Харитонов ещё тот крепыш
19:24:54 20-02-2024
А в Программу Харитонова можно внести и ПОПРАВКИ и одновременно опубликовать их во всех средствах массовой информации КПРФ, чтобы вызвать общественный РЕЗОНАНС.
13:43:43 04-03-2024
Гость (23:15:10 17-02-2024) Слишком преклонный возраст для такой высокой должности. ... Так Путин примерно такого же) или это другое?)
14:17:33 05-03-2024
Цены на продукты питания в наших магазинах ежегодно постоянно растут практически на всё. Продукты и товары в советских магазинах в послевоенную эпоху дешевели под воздействием продуманного экономического механизма. Для каждого советского предприятия доводился план по снижению себестоимости продукции. В плановой экономике СССР Госбанк подчинялся только государству, а рубль был обеспечен золотом. Вдобавок экономика работала без всяких посредников и перекупщиков. Цены тогда были едиными на всей территории СССР и неуклонно понижались. Цены при в СССР устанавливал не рынок, а Советское правительство. Поэтому советские граждане и были уверены, что когда они проснутся на следующее утро, то цены не вырастут, а весной еще и снизятся. Вот это и была та уверенность в завтрашнем дне, которой сегодня в России совершенно нет. Теперь же, всё кардинально изменилось. Если в Советском Союзе экономика работала на государство и удовлетворение потребностей трудящихся, то теперь частные компании и предприятия работают ради извлечения максимальной прибыли. И если они даже и добиваются снижения себестоимости продукции, то путём сохранения прежних цен или их повышения, стараются максимизировать свою прибыль. Вот поэтому цены в капиталистической России никогда снижаться не будут. Зато "наверху" нам пытаются объяснить рост цен, например, на яйца, тем, что россияне, мол, стали лучше жить, больше покупать и соответственно больше кушать. Так сказать, логика у этих "товарищей" железная: цены, мол, растут, потому что россияне богатеют! Видимо, там, "наверху", живут в какой-то своей, неведомой для нас, вселенной, где всё благополучно и замечательно, где экономика процветает, а россияне неуклонно богатеют.
14:40:29 05-03-2024
В любой цивилизованной стране мира Государственный Банк держит в своих руках золотой запас страны, имеет законное эмиссионное право на чеканку монет и печать банкнот, регулирует курс иностранной валюты к родной. В России сегодня Центральный банк – Банк России, выполняет функцию Государственного банка. Если говорить простыми словами, то вся продукция госбанка обеспечивается золотым запасом страны. То есть за ценностью банкнот, например, стоит золото страны. И золотой запас должен покрывать количество бумажных денег в стране. Из этого расчета и печатают дензнаки, нельзя печатать их безгранично. На банкнотах России, на всех, кроме новых 200 и 2000 рублей, расположен логотип Банка России - это послереволюционный орёл, которого избрали на свой герб во Временном Правительстве, а не герб Российской Федерации. И ни на одной банкноте не указано, чем она обеспечена.