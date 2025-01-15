Преимущественно без осадков. О погоде в Алтайском крае днем 15 января

Местами температура опустится до -13 градусов

15 января 2025, 06:00, ИА Амител

Многоэтажный дом. Окно. Зима / Фото: amic.ru

В Алтайском крае 15 января температура местами опустится до -8...-13 градусов. Об этом рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.

В целом по краю температура составит -2...-7 градусов. Преимущественно без осадков. Местами ожидается изморозь, в утренние часы возможен туман. На дорогах местами гололедица.

Ветер подует юго-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут -4...-6 градусов. Также обойдется преимущественно без осадков. В утренние часы местами обещают изморозь, а дороги местами также скует гололедица.

Ветер юго-западный, 2-7 м/с.