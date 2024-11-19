Президент Абхазии согласился уйти в отставку
Премьер-министр республики также намерен сложить полномочия
19 ноября 2024, 08:00, ИА Амител
Президент Абхазии Аслан Бжания по итогам переговоров с оппозицией согласился уйти в отставку, пишет news.ru.
Также полномочия сложит и премьер республики Александр Анкваб.
По договоренности заявление Бжании об отставке не будет отозвано при условии, что протестующие 19 ноября покинут правительственные здания в Абхазии.
И.о. президента в таком случае станет вице-президент Бадра Гунба, а правительство возглавит экс-премьер Валерий Бганба.
Протесты в Абхазии начались 11 ноября, а 15-го числа у здания парламента в Сухуме начались столкновения. Недовольства были вызваны планируемым инвестиционным соглашением Абхазии с Россией, условия которого, по мнению оппозиции, выгодны исключительно российской стороне.
В МИД РФ рекомендовали россиянам пока отказаться от поездок в Абхазию, а уже находящимся там по возможности вернуться в страну.
08:13:05 19-11-2024
Живут же люди
Хотят выбирают, хотят вольную подписывают
08:43:42 19-11-2024
Гость (08:13:05 19-11-2024) Живут же людиХотят выбирают, хотят вольную подписывают ... Вообще сменяемость президента дикостью кажется
12:57:47 19-11-2024
Гость (08:13:05 19-11-2024) Живут же людиХотят выбирают, хотят вольную подписывают ... А захотят и гражданскую войну могут начать. Тут все от желания зависит. И от финансирования
14:51:32 19-11-2024
Гость (12:57:47 19-11-2024) А захотят и гражданскую войну могут начать. Тут все от желан... Не ищи черную кошку в темной комнате - хорошего не прогоняют.
15:21:22 19-11-2024
Филипп Филиппович (14:51:32 19-11-2024) Не ищи черную кошку в темной комнате - хорошего не прогоняют... хорошего не прогоняют --- кому то Байден хороший, кому то Трамп, кому то Николай II, кому-то Сталин. Царя жестко прогнали, а кто-то за него потом воевал, думал что он хороший. Потом Сталина жестко из героев вынесли, а ведь многие до сих пор за него готовы воевать. И кто хороший? Ельцин? Байден? Шольц? Да ну на
09:48:38 19-11-2024
А если бы, которые этого выбирали, тоже бы вышли, драка получилась бы?
10:02:23 19-11-2024
Гость (09:48:38 19-11-2024) А если бы, которые этого выбирали, тоже бы вышли, драка полу... А этого видимо также выбирали ...
10:39:38 19-11-2024
Гость (10:02:23 19-11-2024) А этого видимо также выбирали ...... Да хоть как, там и тех не много вышло, столько же всегда найти можно. У нас прмерно так было, когда на Поклонную вышло больше, чем на Болотную. Болотная сразу разошлась, демократия тогда победила
10:09:32 19-11-2024
Мы ведь вроде против государственных переворотов и таких способов смены власти. Или если это из-за нас то можно?
10:46:58 19-11-2024
Или если это из-за нас то можно? --- так нас и сместили. А если нас смещают, то конечно можно. Это еще в 2014 всем объяснили, когда Януковича сместили