Президент Абхазии согласился уйти в отставку

Премьер-министр республики также намерен сложить полномочия

19 ноября 2024, 08:00, ИА Амител

Президент Абхазии Аслан Бжания / Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Президент Абхазии Аслан Бжания по итогам переговоров с оппозицией согласился уйти в отставку, пишет news.ru.

Также полномочия сложит и премьер республики Александр Анкваб.

По договоренности заявление Бжании об отставке не будет отозвано при условии, что протестующие 19 ноября покинут правительственные здания в Абхазии.

И.о. президента в таком случае станет вице-президент Бадра Гунба, а правительство возглавит экс-премьер Валерий Бганба.

Протесты в Абхазии начались 11 ноября, а 15-го числа у здания парламента в Сухуме начались столкновения. Недовольства были вызваны планируемым инвестиционным соглашением Абхазии с Россией, условия которого, по мнению оппозиции, выгодны исключительно российской стороне.

В МИД РФ рекомендовали россиянам пока отказаться от поездок в Абхазию, а уже находящимся там по возможности вернуться в страну.