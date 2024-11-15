В Абхазии протестующие потребовали отставки президента

Сторонники оппозиции выломали дверь здания парламента и массово проникли внутрь

15 ноября 2024, 20:16, ИА Амител

Протесты в Абхазии / Фото: Анжела Кучуберия / ТАСС

Протестующие у комплекса правительственных зданий в Сухуме потребовали отставки президента Абхазии Аслана Бжании. Об этом сообщает РИА Новости.

Столкновения силовиков и сторонников оппозиции у здания парламента начались этим утром. Высший законодательный орган Абхазии должен был рассматривать вопрос о ратификации межправительственного соглашения с РФ об инвестициях, однако по решению депутатов заседание отменили.

Сам документ регламентирует некоторые понятия межправительственного соглашения с Россией об инвестициях, подписанного в Москве 30 октября. Оппозиция настаивает, что речь идет о продаже России апартаментов в Абхазии, и выступает против ратификации документа.

На данный момент протестующие пробрались на территорию парламента и выломали оконные решетки, а также сломали дверь и массово заходят внутрь.