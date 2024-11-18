Что за протесты идут в Абхазии и направлены ли они против России?

Протесты в Абхазии до сих пор не закончены, оппозиция требует отставки президента

18 ноября 2024, 17:55, ИА Амител

Республика Абхазия / Фото: amic.ru

В середине ноября 2024 года в Абхазии разразился политический кризис из-за подписания и ратификации соглашения, которое предполагало льготы для российских инвесторов. Абхазская оппозиция возмутилась законопроектом, вышла на улицы, захватила правительственные здания и потребовала отставки президента. Amic.ru рассказывает, как развивается ситуация и направлен ли этот протест против России.

Абхазия – это вообще где?

Абхазия – это частично признанное государство у Черного моря между Россией и Грузией. Признали ее только пять членов ООН: Россия, Никарагуа, Венесуэла, Науру и Сирия. Грузия считает Абхазию своей территорией, которую якобы оккупировала Россия. Разногласия между этими странами начались еще в 1992 году и привели к войне, которая закончилась в 1993-м. В результате Абхазия стала фактически независимым государством. Россия признала Абхазию после "Пятидневной войны" 2008 года, когда Грузия вторглась в Южную Осетию.

Почему начались протесты?

Протесты начались на фоне подписания и ратификации соглашения, которое предусматривало льготы для российских инвесторов. Власти говорили, что договор должен привлечь в экономику Абхазии российские инвестиции, а противники решили, что условия выгодны только российским предпринимателям. По их мнению, из-за договора подорожает жилье, а малому и среднему бизнесу в республике будет нанесен урон.

Протесты начались в ночь с 11 на 12 ноября, тогда было задержано пять оппозиционеров. Утром 12 ноября митингующие перекрыли три дороги в столице Абхазии и заблокировали три моста – Гумистинский, Нижний Гумистинский и Кодорский. К вечеру 12 ноября оппозиционеров освободили, а дороги были разблокированы.

Флаг Абхазии / Фото: amic.ru

Как обострился протест?

Продолжились протесты 15 ноября – в день, когда абхазские парламентарии должны были рассмотреть законопроект о ратификации инвестиционных соглашений с Россией. Тогда митингующие собрались у здания парламента Абхазии с абхазскими и российскими флагами. Сессия в итоге была отменена, а голосование – перенесено. Однако протестующие потребовали от депутатов провести заседание и проголосовать против соглашения.

Вскоре митинг перестал быть мирным. Его участники протаранили забор автомобилем и попытались прорваться в парламент. Им это удалось после того, как митингующие вскрыли двери "болгаркой" и сломали решетки на окнах. Также оппозиционеры заняли администрацию президента, потребовали отставки главы республики Аслана Бжании и создали координационный совет.

16 ноября президент уехал в родное село Тамыш, пообещал уйти в отставку, назначить досрочные выборы и поставить вице-президента временно исполняющим обязанности главы государства, если митингующие покинут правительственный комплекс в Сухуме. Однако оппозиция сделать это отказалась. Сейчас протестующие все еще удерживают правительственные здания. Они требуют отставки президента, министра внутренних дел, председателя СГБ и государственного телевидения, а также руководителей силовых ведомств, пишет РИА Новости. По информации издания, оппозиция после переговоров с властями заявила, что руководители силовых ведомств должны покинуть свои посты.

При этом оппозиция не блокирует работу центральных органов государственной власти и Центробанка, пишет ТАСС со ссылкой на председателя общественной организации "Абхазское народное движение" Адгура Ардзинбу.

Абхазия / Фото: amic.ru

Что говорят абхазские власти?

В Министерстве иностранных дел Абхазии написали, что расценивают митинг 15 ноября как попытку государственного переворота.

"Президент Абхазии Аслан Бжания находится в республике и продолжает руководить страной. Принимаются все необходимые меры для стабильного обеспечения жизнедеятельности государства, все органы государственной власти работают в штатном режиме", – написано в сообщении 17 ноября.

Глава Минюста Абхазии Анри Барциц сказал, что западные спецслужбы финансировали "определенных представителей неправительственных организаций", целью являлась дестабилизация в стране, пишет "МК".

Президент Абхазии Аслан Бжания в интервью "Апсныпресс" также назвал действия митингующих попыткой госпереворота. Он отметил, что из-за действий оппозиции Абхазия оказалась в опасности. По словам главы государства, новые выборы должны показать, кого хочет видеть президентом народ Абхазии. На выборах Бжания намерен баллотироваться и сам. Также он призвал жителей республики не поддаваться на провокации и не участвовать в незаконных митингах.

Кто-то пострадал?

Да. РИА Новости со ссылкой на абхазский Минздрав пишет о том, что в ходе протестов пострадали 14 человек.

Абхазия / Фото: amic.ru

Протест направлен против России?

Точно ответить на этот вопрос сложно. С одной стороны, митингующие выступают против соглашения с Россией. С другой стороны, сами митингующие выкрикивают пророссийские лозунги и используют российские флаги. Также они говорят, что не занимают антироссийской позиции, а протест "направлен против олигархов", причем как российских, так и абхазских, пишет РБК.

Кроме того, телеграм-каналы "Республика" и "Сухум в эфире" опубликовали заявление оппозиции, в котором сказано, что "действия митингующих не направлены против российско-абхазских отношений". Однако они считают, что президент Аслан Бжания пытался "использовать эти отношения в своих корыстных интересах, манипулируя ими ради укрепления своего режима".

При этом в Министерстве иностранных дел Абхазии написали, что произошедшее 15 ноября "наносит урон международному имиджу нашей страны и негативно влияет на взаимоотношения со стратегическим союзником – Российской Федерацией".

Как на протест отреагировали в России?

Реакция на протест в России умеренная. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия выступает за нормализацию ситуации в Абхазии и за то, чтобы ситуация развивалась "в конституционном русле", передает его слова "Интерфакс". МИД РФ рекомендовал россиянам пока воздержаться от поездок в Абхазию.