Что за протесты идут в Абхазии и направлены ли они против России?
Протесты в Абхазии до сих пор не закончены, оппозиция требует отставки президента
18 ноября 2024, 17:55, ИА Амител
В середине ноября 2024 года в Абхазии разразился политический кризис из-за подписания и ратификации соглашения, которое предполагало льготы для российских инвесторов. Абхазская оппозиция возмутилась законопроектом, вышла на улицы, захватила правительственные здания и потребовала отставки президента. Amic.ru рассказывает, как развивается ситуация и направлен ли этот протест против России.
Абхазия – это вообще где?
Абхазия – это частично признанное государство у Черного моря между Россией и Грузией. Признали ее только пять членов ООН: Россия, Никарагуа, Венесуэла, Науру и Сирия. Грузия считает Абхазию своей территорией, которую якобы оккупировала Россия. Разногласия между этими странами начались еще в 1992 году и привели к войне, которая закончилась в 1993-м. В результате Абхазия стала фактически независимым государством. Россия признала Абхазию после "Пятидневной войны" 2008 года, когда Грузия вторглась в Южную Осетию.
Почему начались протесты?
Протесты начались на фоне подписания и ратификации соглашения, которое предусматривало льготы для российских инвесторов. Власти говорили, что договор должен привлечь в экономику Абхазии российские инвестиции, а противники решили, что условия выгодны только российским предпринимателям. По их мнению, из-за договора подорожает жилье, а малому и среднему бизнесу в республике будет нанесен урон.
Протесты начались в ночь с 11 на 12 ноября, тогда было задержано пять оппозиционеров. Утром 12 ноября митингующие перекрыли три дороги в столице Абхазии и заблокировали три моста – Гумистинский, Нижний Гумистинский и Кодорский. К вечеру 12 ноября оппозиционеров освободили, а дороги были разблокированы.
Как обострился протест?
Продолжились протесты 15 ноября – в день, когда абхазские парламентарии должны были рассмотреть законопроект о ратификации инвестиционных соглашений с Россией. Тогда митингующие собрались у здания парламента Абхазии с абхазскими и российскими флагами. Сессия в итоге была отменена, а голосование – перенесено. Однако протестующие потребовали от депутатов провести заседание и проголосовать против соглашения.
Вскоре митинг перестал быть мирным. Его участники протаранили забор автомобилем и попытались прорваться в парламент. Им это удалось после того, как митингующие вскрыли двери "болгаркой" и сломали решетки на окнах. Также оппозиционеры заняли администрацию президента, потребовали отставки главы республики Аслана Бжании и создали координационный совет.
16 ноября президент уехал в родное село Тамыш, пообещал уйти в отставку, назначить досрочные выборы и поставить вице-президента временно исполняющим обязанности главы государства, если митингующие покинут правительственный комплекс в Сухуме. Однако оппозиция сделать это отказалась. Сейчас протестующие все еще удерживают правительственные здания. Они требуют отставки президента, министра внутренних дел, председателя СГБ и государственного телевидения, а также руководителей силовых ведомств, пишет РИА Новости. По информации издания, оппозиция после переговоров с властями заявила, что руководители силовых ведомств должны покинуть свои посты.
При этом оппозиция не блокирует работу центральных органов государственной власти и Центробанка, пишет ТАСС со ссылкой на председателя общественной организации "Абхазское народное движение" Адгура Ардзинбу.
Что говорят абхазские власти?
В Министерстве иностранных дел Абхазии написали, что расценивают митинг 15 ноября как попытку государственного переворота.
"Президент Абхазии Аслан Бжания находится в республике и продолжает руководить страной. Принимаются все необходимые меры для стабильного обеспечения жизнедеятельности государства, все органы государственной власти работают в штатном режиме", – написано в сообщении 17 ноября.
Глава Минюста Абхазии Анри Барциц сказал, что западные спецслужбы финансировали "определенных представителей неправительственных организаций", целью являлась дестабилизация в стране, пишет "МК".
Президент Абхазии Аслан Бжания в интервью "Апсныпресс" также назвал действия митингующих попыткой госпереворота. Он отметил, что из-за действий оппозиции Абхазия оказалась в опасности. По словам главы государства, новые выборы должны показать, кого хочет видеть президентом народ Абхазии. На выборах Бжания намерен баллотироваться и сам. Также он призвал жителей республики не поддаваться на провокации и не участвовать в незаконных митингах.
Кто-то пострадал?
Да. РИА Новости со ссылкой на абхазский Минздрав пишет о том, что в ходе протестов пострадали 14 человек.
Протест направлен против России?
Точно ответить на этот вопрос сложно. С одной стороны, митингующие выступают против соглашения с Россией. С другой стороны, сами митингующие выкрикивают пророссийские лозунги и используют российские флаги. Также они говорят, что не занимают антироссийской позиции, а протест "направлен против олигархов", причем как российских, так и абхазских, пишет РБК.
Кроме того, телеграм-каналы "Республика" и "Сухум в эфире" опубликовали заявление оппозиции, в котором сказано, что "действия митингующих не направлены против российско-абхазских отношений". Однако они считают, что президент Аслан Бжания пытался "использовать эти отношения в своих корыстных интересах, манипулируя ими ради укрепления своего режима".
При этом в Министерстве иностранных дел Абхазии написали, что произошедшее 15 ноября "наносит урон международному имиджу нашей страны и негативно влияет на взаимоотношения со стратегическим союзником – Российской Федерацией".
Как на протест отреагировали в России?
Реакция на протест в России умеренная. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия выступает за нормализацию ситуации в Абхазии и за то, чтобы ситуация развивалась "в конституционном русле", передает его слова "Интерфакс". МИД РФ рекомендовал россиянам пока воздержаться от поездок в Абхазию.
18:10:03 18-11-2024
В Абхазии смело называют фамилию и организацию принадлежащие конкретному человеку. Который каким-то "чудом" избежал срока в РФ. И теперь является самым крупным землевладельцем. Они просто не хотят, чтобы он и Абхазию себе купил всё логично. Но не в одном нашем СМИ его фамилия ни разу не упомянулась и даже запикана была в репортаже.
Все пытаются это как-то объяснить иначе
07:27:39 19-11-2024
в Абхазии хорошоо, теплоо и на берегу просторно, не так как в Адлере.
11:05:00 19-11-2024
сами митингующие выкрикивают пророссийские лозунги и используют российские флаги --- грамотно. Они не хотят, чтобы российские олигархи у них зарабатывали и платили налоги в их бюджет, им лучше чтобы их бюджет содержался в том числе и за счет российского бюджета, поэтому они российские лозунги и выкрикивают. Россия должна им помогать, а бабки с туристов они будут сами стричь