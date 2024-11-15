МИД РФ рекомендовал россиянам отказаться от поездок в Абхазию

Москва следит за событиями в республике

15 ноября 2024, 21:59, ИА Амител

Абхазия / Фото: unsplash.com / Olga Bykova

МИД РФ рекомендует российским гражданам воздержаться от поездок в Абхазию, в том числе от туристических, а находящихся там россиян призывает при возможности покинуть страну. Как сообщает "360", об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

"В складывающихся условиях МИД России вынужден рекомендовать российским гражданам воздержаться от поездок, включая туристические, в Абхазию. Тем россиянам, которые временно находятся в этом государстве, важно проявлять повышенную осмотрительность, не приближаться к местам беспорядков, а при возможности – выехать из страны", – сказала дипломат.

Представитель МИД РФ заявила, что Москва следит за событиями в дружественной Абхазии, где "вновь обострились внутриполитические противоречия". Захарова отметила, что оппозиционные силы не сочли нужным урегулировать разногласия через диалог и вышли "за рамки правового поля". Сложившаяся ситуация будет тормозить развитие страны вне зависимости от ее исхода, добавила она.