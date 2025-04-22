Понтифик умер от инсульта, вызвавшего кому и последующую остановку сердца

22 апреля 2025, 07:55, ИА Амител

Папа римский Франциск / Фото: Gregorio Borgia / AP/TASS

21 апреля папа римский Франциск перенес инсульт, который вызвал кому и остановку сердца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальное медицинское заключение.

Ранее у 88-летнего понтифика случился эпизод острой дыхательной недостаточности на фоне двусторонней пневмонии. Также он страдал бронхоэктатической болезнью, артериальной гипертензией и сахарным диабетом второго типа.

"Его Святейшество Франциск родился в Буэнос-Айресе 17 декабря 1936 г., житель Ватикана, гражданин Ватикана, умер в 07:35 утра 21.04.2025 в своих апартаментах в Святой Марфе из-за церебрального инсульта, комы, необратимого кардиоциркулярного коллапса. Этому предшествовал эпизод острой дыхательной недостаточности при двусторонней мультимикробной пневмонии, множественные бронхоэктазы, повышенное артериальное давление", – сказано в заявлении.

Вечером 21 апреля состоялся ритуал констатации смерти 266-го понтифика и оглашено его завещание. В нем он подтверждает, что хочет покоиться в церкви Богоматери Великой (Санта-Мария-Маджоре).

По данным РИА Новости, в середине февраля 2025 года папу римского госпитализировали в римскую клинику "Джемелли" для лечения бронхита, где обследования показали начало двусторонней пневмонии. Он провел в больнице пять недель, перенес четыре дыхательных кризиса, дважды его жизни угрожала опасность. Понтифика выписали 23 марта. С тех пор он появлялся перед публикой дважды, в последний раз – накануне смерти, поздравляя верующих с Пасхой.