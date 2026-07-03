"Придаст импульс". Как проект "Добро — норма жизни" поможет волонтерскому сообществу Алтая

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал важное стратегическое соглашение о развитии добровольчества

03 июля 2026, 07:15, ИА Амител

Подписание соглашения / Фото: правительство Алтайского края

В Алтайском крае 29 июня прошла встреча главы региона Виктора Томенко с Артемом Метелевым, председателем комитета Госдумы по молодежной политике и совета ассоциации "Добро.рф". По ее итогам было подписано соглашение об участии края в стратегической инициативе "Добро — норма жизни". Алтайские добровольцы объединятся под эгидой движения #МЫВМЕСТЕ, а возможностей помогать другим у них станет гораздо больше.

О том, что предполагает подписанное соглашение и как оно поможет развитию добровольчества, — в материале amic.ru.

Помогут словом и делом

"Добро — норма жизни" — это совместная стратегическая инициатива экосистемы "Добро.рф" с Росмолодежью, Минэкономразвития РФ и Агентством стратегических инициатив. Идея в том, чтобы собрать вместе все федеральные и региональные добровольческие проекты и практики. Цель — привлечь к волонтерской и общественной деятельности не менее 45% молодежи к 2030 году. Такую задачу российским регионам поставил президент страны Владимир Путин. Подписав соглашение, Алтайский край обязуется достичь этих показателей.

Впрочем, регион и многое получает: документ открывает доступ к важным проектам и сервисам экосистемы, включая образовательные программы, платформу для сбора пожертвований, биржу для обмена ресурсами. Также край присоединится к проекту молодежного инициативного бюджетирования "Молодежь решает!" и международной волонтерской программе "Миссия Добро", по которой молодежь сможет отправляться с гуманитарными миссиями за рубеж.

Все это даст толчок к дальнейшему развитию волонтерства на Алтае, убежден губернатор Виктор Томенко. Больше молодежи, которая горит своими идеями, получит поддержку для их реализации.

«Сотрудничество между правительством Алтайского края и ассоциацией "Добро.рф" придаст новый импульс развитию добровольчества в регионе. Мы рассчитываем получить мощную ресурсную поддержку ассоциации, уверен, что активность волонтерских формирований продолжит расти, увеличится число их участников, мы получим достойные общественно значимые результаты. Алтайский край готов к тому, чтобы использовать ресурс добровольчества для решения задач социально-экономического развития, реализации общественно значимых инициатив в интересах отдельных категорий граждан. Это в конечном итоге позволит улучшить социальное самочувствие наших жителей», — сказал глава региона во время подписания соглашения.Кстати, Алтайский край сможет не только применять практики, зарекомендовавшие себя в других регионах, но и представлять свои сильные инициативы, чтобы их могли перенять волонтеры из самых разных уголков России.

Фото: правительство Алтайского края

Вошли в проект одними из первых

Регион одним из первых в стране присоединился к стратегической инициативе, рассказал Артем Метелев.

«Алтайский край стал вторым регионом, присоединившимся к инициативе "Добро — норма жизни". По сути, в этой инициативе вся стратегия "Добро.рф", направленная на достижение национальной цели по вовлечению 45% молодых россиян в общественную и добровольческую деятельность. Более 70 проектов сформированы в общую дорожную карту до 2030 года, на ее основе выстроится уже индивидуальный маршрут для региона», — сказал руководитель экосистемы.По его словам, инициатива поможет обновить в крае волонтерскую инфраструктуру и "пересобрать" движение #МЫВМЕСТЕ, основанное в 2020 году. Оно будет сосредоточено на нескольких важнейших направлениях:

поддержка участников СВО и их семей;

адресная помощь семьям в трудной ситуации;

развитие молодежного вовлечения через клубы и микроволонтерство.

Присоединиться к обновленному движению приглашают некоммерческие организации, предприятия и учебные заведения, лидеров общественного мнения.

«Рассчитываем на системный эффект и долгую совместную работу», — подчеркнул Метелев.

Фото: правительство Алтайского края

Десятки тысяч жителей уже делают добрые дела

Добровольчество в Алтайском крае уже достигло внушительных масштабов, подчеркнул Виктор Томенко. Так, только на платформе "Добро.рф" зарегистрировано 78 тысяч волонтеров из нашего региона. По краю работает 12 "Добро.Центров".

«В Алтайском крае добровольческие объединения граждан работают на постоянной основе: в это движение уже вовлечены десятки тысяч наших земляков, причем это представители разных возрастов — от нашей учащейся молодежи до "серебряных" волонтеров. Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности — такова национальная цель развития, сформулированная президентом России Владимиром Путиным. Для ее достижения ведем системную разноплановую работу, в том числе реализуем мероприятия нацпроекта "Молодежь и дети"», — рассказал губернатор.

Волонтеры из Алтайского края отправили десятки тонн гуманитарной помощи в Курскую область и новые регионы, а также адресно помогли более чем 23 тысячам человек. Региональный клуб премии #МЫВМЕСТЕ признан одним из лучших в стране.