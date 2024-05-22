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В Барнауле представят золотую коллекцию мировых балетов

В конце июля в театре драмы покажут шесть спектаклей

22 мая 2024, 07:31, ИА Амител

Балерины / Фото: unsplash.com
Балерины / Фото: unsplash.com

В Барнауле с 27 по 30 июля пройдет ежегодный фестиваль "Наше лето балета – 2024", сообщили amic.ru организаторы.

В театре драмы имени Шукшина представят золотую коллекцию мировых балетов под редакцией Александра Бутримовича. Расписание:

  • 27 июля в 13:00 – "Золушка";
  • 27 июля в 17:00 – "Щелкунчик";
  • 28 июля в 13:00 – "Спящая красавица";
  • 28 июля в 17:00 – "Жизель";
  • 29 июля в 19:00 – "Ромео и Джульетта";
  • 30 июля в 19:00 – "Лебединое озеро".

Перед Барнаулом фестиваль в течение июля пройдет и в других городах Сибири: Красноярске, Томске, Кемерове и Новокузнецке.

Барнаул культура театр драмы

Комментарии 12

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Гость

07:36:39 22-05-2024

Волочкова с Жигурдой приедут ?

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Гость

10:35:39 22-05-2024

Гость (07:36:39 22-05-2024) Волочкова с Жигурдой приедут ?... Головой болеешь?

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Гость.

07:58:24 22-05-2024

Музыка -живой оркестр или под фонограмму?

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Гость

08:49:11 22-05-2024

Гость. (07:58:24 22-05-2024) Музыка -живой оркестр или под фонограмму?... Артисты настоящие или голограмма?

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ворчун

19:13:53 22-05-2024

Гость. (07:58:24 22-05-2024) Музыка -живой оркестр или под фонограмму?... в драмтеатре никогда не было оркестровой ямы

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Гость

09:52:47 22-05-2024

3 дня всего. маловато. пусть пару недель танцуют.

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Гость

10:38:28 22-05-2024

Вот что за люди здесь пасутся.... Даже новость про гастроли национального балета умудрились изгадить... Один мега-мозг выдавил из себя волнующие его имена пожухлых селебрити, другой про фонограмму начал завывать... Вам бы желудок жеваниной забить и пивом залить, вам больше ничего в жизни не надо...

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Гость

11:14:28 22-05-2024

Гость (10:38:28 22-05-2024) Вот что за люди здесь пасутся.... Даже новость про гастроли ... Так где в "новости" сказано, что за гастролеры к нам приедут или это мы на экране должны смотреть? Что за подача материала? Правильно комментаторы изгаляются

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Гость

11:48:36 22-05-2024

Гость (11:14:28 22-05-2024) Так где в "новости" сказано, что за гастролеры к нам приедут... Для слепошарых внизу сабжа опубликована афиша: Классический национальный русский балет г. Москва.

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Гость

15:53:57 22-05-2024

Гость (11:48:36 22-05-2024) Для слепошарых внизу сабжа опубликована афиша: Классический ... А ты внимательный)))

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Гость

09:50:49 23-05-2024

Этож кака нужда заставила их опуститься до такой глубинки?

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Гость

11:29:14 23-05-2024

посмотрела билеты от 1400-3500 если вдвоём идти кусается.

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