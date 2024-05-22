В Барнауле представят золотую коллекцию мировых балетов
В конце июля в театре драмы покажут шесть спектаклей
22 мая 2024, 07:31, ИА Амител
Балерины / Фото: unsplash.com
В Барнауле с 27 по 30 июля пройдет ежегодный фестиваль "Наше лето балета – 2024", сообщили amic.ru организаторы.
В театре драмы имени Шукшина представят золотую коллекцию мировых балетов под редакцией Александра Бутримовича. Расписание:
- 27 июля в 13:00 – "Золушка";
- 27 июля в 17:00 – "Щелкунчик";
- 28 июля в 13:00 – "Спящая красавица";
- 28 июля в 17:00 – "Жизель";
- 29 июля в 19:00 – "Ромео и Джульетта";
- 30 июля в 19:00 – "Лебединое озеро".
Перед Барнаулом фестиваль в течение июля пройдет и в других городах Сибири: Красноярске, Томске, Кемерове и Новокузнецке.
07:36:39 22-05-2024
Волочкова с Жигурдой приедут ?
10:35:39 22-05-2024
Гость (07:36:39 22-05-2024) Волочкова с Жигурдой приедут ?... Головой болеешь?
07:58:24 22-05-2024
Музыка -живой оркестр или под фонограмму?
08:49:11 22-05-2024
Гость. (07:58:24 22-05-2024) Музыка -живой оркестр или под фонограмму?... Артисты настоящие или голограмма?
19:13:53 22-05-2024
Гость. (07:58:24 22-05-2024) Музыка -живой оркестр или под фонограмму?... в драмтеатре никогда не было оркестровой ямы
09:52:47 22-05-2024
3 дня всего. маловато. пусть пару недель танцуют.
10:38:28 22-05-2024
Вот что за люди здесь пасутся.... Даже новость про гастроли национального балета умудрились изгадить... Один мега-мозг выдавил из себя волнующие его имена пожухлых селебрити, другой про фонограмму начал завывать... Вам бы желудок жеваниной забить и пивом залить, вам больше ничего в жизни не надо...
11:14:28 22-05-2024
Гость (10:38:28 22-05-2024) Вот что за люди здесь пасутся.... Даже новость про гастроли ... Так где в "новости" сказано, что за гастролеры к нам приедут или это мы на экране должны смотреть? Что за подача материала? Правильно комментаторы изгаляются
11:48:36 22-05-2024
Гость (11:14:28 22-05-2024) Так где в "новости" сказано, что за гастролеры к нам приедут... Для слепошарых внизу сабжа опубликована афиша: Классический национальный русский балет г. Москва.
15:53:57 22-05-2024
Гость (11:48:36 22-05-2024) Для слепошарых внизу сабжа опубликована афиша: Классический ... А ты внимательный)))
09:50:49 23-05-2024
Этож кака нужда заставила их опуститься до такой глубинки?
11:29:14 23-05-2024
посмотрела билеты от 1400-3500 если вдвоём идти кусается.