В Барнауле представят золотую коллекцию мировых балетов

В конце июля в театре драмы покажут шесть спектаклей

22 мая 2024, 07:31, ИА Амител

Балерины / Фото: unsplash.com

В Барнауле с 27 по 30 июля пройдет ежегодный фестиваль "Наше лето балета – 2024", сообщили amic.ru организаторы.

В театре драмы имени Шукшина представят золотую коллекцию мировых балетов под редакцией Александра Бутримовича. Расписание:

27 июля в 13:00 – "Золушка";

27 июля в 17:00 – "Щелкунчик";

28 июля в 13:00 – "Спящая красавица";

28 июля в 17:00 – "Жизель";

29 июля в 19:00 – "Ромео и Джульетта";

30 июля в 19:00 – "Лебединое озеро".

Перед Барнаулом фестиваль в течение июля пройдет и в других городах Сибири: Красноярске, Томске, Кемерове и Новокузнецке.