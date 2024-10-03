Приложение "Авито" пропало из Google Play

Представители приложения разбираются в ситуации

03 октября 2024, 19:20, ИА Амител

Логотип "Авито" / Фото из открытых источников

В Google Play приложение сервиса "Авито" стало недоступным, и компания проводит расследование, чтобы выяснить причины, о чем сообщается в официальном Telegram-канале сервиса.

"К сожалению, приложение "Авито" в Google Play стало недоступным. Мы занимаемся решением проблемы и будем держать вас в курсе", – говорится в сообщении.

При этом в App Store приложение доступно, как сообщает корреспондент РИА Новости.

В конце июля компания сообщила, что приложение пропало из App Store по неизвестным причинам. Однако вечером того же дня оно снова стало доступным.