Приложение российского сотового оператора удалили из Google Play
Но его можно скачать из других источников
15 июля 2023, 19:45, ИА Амител
Google Play / Фото: unsplash.com
Официальное приложения МегаФона удалили из магазина Google Play, пишет iPhones.ru.
При этом в App Store программа еще доступна для загрузки. На Android ее можно скачать с других площадок: AppGallery, Xiaomi GetApps, RuStore, Galaxy Store и на сайте оператора.
В МегаФоне отметили, что не видят оснований для удаления приложения, так как санкции не распространяются на услуги связи. Компания связалась с партнером по этому вопросу.
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