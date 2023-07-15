Приложение российского сотового оператора удалили из Google Play

Но его можно скачать из других источников

15 июля 2023, 19:45, ИА Амител

Google Play / Фото: unsplash.com

Официальное приложения МегаФона удалили из магазина Google Play, пишет iPhones.ru.

При этом в App Store программа еще доступна для загрузки. На Android ее можно скачать с других площадок: AppGallery, Xiaomi GetApps, RuStore, Galaxy Store и на сайте оператора.

В МегаФоне отметили, что не видят оснований для удаления приложения, так как санкции не распространяются на услуги связи. Компания связалась с партнером по этому вопросу.

Ранее операторы мобильной связи заявили о необходимости поднятия стоимости тарифов на 5%.