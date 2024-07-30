Прирост во всем. Какие успехи в 2024 году показали переработчики на Алтае

Индекс производства пищевых продуктов в первом полугодии составил 104,3%

30 июля 2024, 06:40, ИА Амител

Производство продуктов на Алтае / Фото: amic.ru

Индекс производства пищевых продуктов в Алтайском крае в первом полугодии 2024 года составил 104,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом алтайские переработчики нарастили выпуск практически всех ключевых продуктов, сообщил 26 июля во время пресс-конференции начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александр Большаков. Рассказываем, как поработали алтайские переработчики в 2024 году и чем они "кормили" не только жителей края, но и всей страны.

Опережающая динамика

Ежегодно прирост индекса производства в регионе составляет не менее 5%. По прогнозу Большакова, наиболее хороших результатов удалось добиться в рыбной промышленности (104,6%), масложировой (128,0%), переработке и консервировании фруктов и овощей (139,9%), производстве хлебобулочных и мучных кондитерских изделий (104,2%), прочих пищевых продуктов (103,1%).

Не менее превосходно показали себя производители растительных масел. По сравнению с прошлым годом "добыча" нерафинированных масел и их фракций увеличилась на 25,9%, а растительных масел рафинированных и их фракций – на 19,7%.

Индекс производства напитков в первом полугодии 2024 года составил 112,8 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По словам Александра Большакова, таких показателей, прежде всего, удалось достичь благодаря выпуску питьевой воды. Весной во время паводка в Барнауле жители города очень активно покупали питьевую воду в супермаркетах. По прогнозу начальника управления, производство напитков вырастет еще сильнее во второй половине года: в том числе благодаря алкогольной продукции.

Кроме того, значительно увеличились показатели у производителей пива, что объясняется введением маркировки для мелких крафтовых пивоварен.

Не менее впечатляющих результатов достигли алтайские производители сыра (индекс вырос на 6,3%). Если в прошлые годы динамика слегка замедлилась, то сейчас алтайские сыры вновь стали пользоваться популярностью по всей стране. И эта тенденция, по мнению Большакова, сохранится и в будущем.

"На "Дне сибирского поля" проходило заседание Союза молокопереработчиков, где говорили, что сегодня рост потребления молочных продуктов в России оценивается в 6-7%. Плюс Белоруссия не так активно демпингует. Это позволило рынок стабилизировать", – пояснил журналистам Александр Большаков.

Также выросло на 5,2% производство БАДов с начала года. Наблюдается рост в производстве лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, – 102,5% в сравнении с январем-июнем 2023 года, в том числе за счет увеличения объемов производства лекарственных препаратов на 25,9%.

Немного просели

При этом некоторые отрасли переработки показали более скромные результаты. В частности, молочной продукции в первом полугодии 2024 года изготовили почти на 10% меньше, чем в январе-июне 2023-го. По словам Александра Большакова, такая ситуация объективна: алтайские производители с трудом конкурируют с акционными ценами на молоко и сметану от федеральных поставщиков.

"В России в целом очень высокая конкуренция на этом рынке. Свою роль играет и незначительный срок хранения. Все федеральные производители участвуют в акциях. Все видят, что цены на их молоко и сметану на полках магазинов ниже, чем у наших алтайских производителей. Поэтому говорить, что мы сможем увеличить объемы продаж, я бы не стал. Сегодня главная задача во всех отраслях – не произвести много продукции, а продать ее либо через полки магазинов, либо внутри страны найти новые каналы сбыта", – отметил Александр Большаков.

Кроме того, мясопереработка в первом полугодии показала небольшое снижение. Однако и этот процесс объясним: предприятие "Алтайский бройлер" после модернизации пока не вышло на уровень производства прошлого года. Однако к концу года ситуация должна измениться.

Также с высокой конкуренцией столкнулись и зернопереработчики. Впрочем, наращивать объем выпуска продукции им пока не имеет смысла.

"В России больше муки не продать. Потребителей у нас больше не становится. Увеличить объемы производства можно лишь за счет экспорта, поэтому компании, которые сегодня активно участвуют в экспортной деятельности, сохраняют уровень прошлого года. Те компании, которые не работают на экспорт, к сожалению, дают нам снижение по итогам полугодия 4% к уровню 2023 года", – отметил Александр Большаков.

Напомним, многие предприятия Алтайского края пользуются федеральными и региональными мерами господдержки.