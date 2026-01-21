Приставы отправили автомобиль Mazda, конфискованный у барнаульца, в зону СВО

Владелец неоднократно садился за руль транспортного средства пьяным

21 января 2026, 15:15, ИА Амител

Конфискованный автомобиль / Фото: ГУФССП по Алтайскому краю

Судебные приставы передали конфискованный у жителя Барнаула автомобиль в Минобороны РФ для нужд СВО, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Алтайскому краю.

«Владелец Mazda CX-5 был осужден за пьяную езду», – пишет ведомство.

Мужчину не раз привлекали к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, однако он продолжал садиться за руль в нетрезвом состоянии. В итоге понес уголовную ответственность.

По требованиям исполнительного документа, транспортное средство подлежало конфискации с последующей передачей в Минобороны РФ для нужд СВО. Приставы передали машину одной из воинских частей.

Подобный случай был в 2024 году, когда в зону СВО отправили Toyota Land Cruiser, принадлежащую жителю Новоалтайска. Мужчина также продолжал настойчиво садиться за руль подшофе.