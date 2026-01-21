НОВОСТИТранспорт

Приставы отправили автомобиль Mazda, конфискованный у барнаульца, в зону СВО

Владелец неоднократно садился за руль транспортного средства пьяным

21 января 2026, 15:15, ИА Амител

Конфискованный автомобиль / Фото: ГУФССП по Алтайскому краю
Конфискованный автомобиль / Фото: ГУФССП по Алтайскому краю

Судебные приставы передали конфискованный у жителя Барнаула автомобиль в Минобороны РФ для нужд СВО, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Алтайскому краю.

«Владелец Mazda CX-5 был осужден за пьяную езду», – пишет ведомство.

Мужчину не раз привлекали к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, однако он продолжал садиться за руль в нетрезвом состоянии. В итоге понес уголовную ответственность.

По требованиям исполнительного документа, транспортное средство подлежало конфискации с последующей передачей в Минобороны РФ для нужд СВО. Приставы передали машину одной из воинских частей.

Подобный случай был в 2024 году, когда в зону СВО отправили Toyota Land Cruiser, принадлежащую жителю Новоалтайска. Мужчина также продолжал настойчиво садиться за руль подшофе.

Судебный пристав / Фото Андрей Луковский / amic.ru

Алтайские приставы выследили должника по алиментам через объявление

Приставы связались с мужчиной как покупатели и задержали на встрече
Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

15:51:36 21-01-2026

Дальше военкомата не уедет.

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:14:49 21-01-2026

Интересно, сколько таких транспортных средств передано для нужд СВО по всей России ?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:19:29 21-01-2026

"Приставы передали машину одной из воинских частей." ------- И чья жена сейчас катается на Мазде СХ-5??

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:33:15 21-01-2026

я бы понял, если бы машины передавали фонду имущества, который бы их продавал с открытых торгов, а деньги отправлял на сво.
а так, действительно, дальше военкомата не уедет.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:33:16 21-01-2026

А почему не для нужд поликлиники?

  16 Нравится
Ответить
