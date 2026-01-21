Приставы отправили автомобиль Mazda, конфискованный у барнаульца, в зону СВО
Владелец неоднократно садился за руль транспортного средства пьяным
21 января 2026, 15:15, ИА Амител
Судебные приставы передали конфискованный у жителя Барнаула автомобиль в Минобороны РФ для нужд СВО, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Алтайскому краю.
«Владелец Mazda CX-5 был осужден за пьяную езду», – пишет ведомство.
Мужчину не раз привлекали к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, однако он продолжал садиться за руль в нетрезвом состоянии. В итоге понес уголовную ответственность.
По требованиям исполнительного документа, транспортное средство подлежало конфискации с последующей передачей в Минобороны РФ для нужд СВО. Приставы передали машину одной из воинских частей.
Подобный случай был в 2024 году, когда в зону СВО отправили Toyota Land Cruiser, принадлежащую жителю Новоалтайска. Мужчина также продолжал настойчиво садиться за руль подшофе.
15:51:36 21-01-2026
Дальше военкомата не уедет.
16:14:49 21-01-2026
Интересно, сколько таких транспортных средств передано для нужд СВО по всей России ?
16:19:29 21-01-2026
"Приставы передали машину одной из воинских частей." ------- И чья жена сейчас катается на Мазде СХ-5??
16:33:15 21-01-2026
я бы понял, если бы машины передавали фонду имущества, который бы их продавал с открытых торгов, а деньги отправлял на сво.
а так, действительно, дальше военкомата не уедет.
17:33:16 21-01-2026
А почему не для нужд поликлиники?