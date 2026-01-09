Алтайские приставы выследили должника по алиментам через объявление

Приставы связались с мужчиной как покупатели и задержали на встрече

09 января 2026, 16:30, ИА Амител

Судебный пристав / Фото Андрей Луковский / amic.ru

В Барнауле судебные приставы нашли неординарный способ задержать злостного неплательщика алиментов. Мужчина, скрывавшийся от службы и накопивший долг в размере 370 тысяч рублей на содержание троих детей, был обнаружен через объявление о продаже автомобиля. Об этом сообщило управление федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю.

45-летний барнаулец сменил место жительства и не исполнял судебное решение, из-за чего был объявлен в розыск. Когда традиционные методы поиска не дали результата, сотрудники УФССП по Алтайскому краю нашли в интернете объявление, размещенное самим должником. Один из приставов связался с мужчиной под видом покупателя и договорился о встрече для осмотра машины.

В назначенном месте вместо покупателя должника ожидала оперативная группа. Мужчину доставили к приставу-исполнителю. Суд назначил ему наказание в виде 180 часов обязательных работ за неуплату алиментов.

В ведомстве предупредили, что если после отработки наказания должник не начнет выплачивать средства детям, следующим шагом станет уголовное дело по статье 157 УК РФ, которая предусматривает более суровые меры, вплоть до реального лишения свободы.