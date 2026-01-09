НОВОСТИОбщество

Алтайские приставы выследили должника по алиментам через объявление

Приставы связались с мужчиной как покупатели и задержали на встрече

09 января 2026, 16:30, ИА Амител

Судебный пристав / Фото Андрей Луковский / amic.ru
Судебный пристав / Фото Андрей Луковский / amic.ru

В Барнауле судебные приставы нашли неординарный способ задержать злостного неплательщика алиментов. Мужчина, скрывавшийся от службы и накопивший долг в размере 370 тысяч рублей на содержание троих детей, был обнаружен через объявление о продаже автомобиля. Об этом сообщило управление федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю.

45-летний барнаулец сменил место жительства и не исполнял судебное решение, из-за чего был объявлен в розыск. Когда традиционные методы поиска не дали результата, сотрудники УФССП по Алтайскому краю нашли в интернете объявление, размещенное самим должником. Один из приставов связался с мужчиной под видом покупателя и договорился о встрече для осмотра машины.

В назначенном месте вместо покупателя должника ожидала оперативная группа. Мужчину доставили к приставу-исполнителю. Суд назначил ему наказание в виде 180 часов обязательных работ за неуплату алиментов.

В ведомстве предупредили, что если после отработки наказания должник не начнет выплачивать средства детям, следующим шагом станет уголовное дело по статье 157 УК РФ, которая предусматривает более суровые меры, вплоть до реального лишения свободы.

Барнаул Алтайский край Алименты

Комментарии 10

Avatar Picture
Иванна

16:50:24 09-01-2026

Клоуны.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:09:05 09-01-2026

Иванна (16:50:24 09-01-2026) Клоуны.... Приставы же! Хотя от перемены слагаемых....

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:04:43 09-01-2026

Хорошая реклама, чтобы завести семью и детей!

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

17:36:04 09-01-2026

А бегать от алиметов это реклама чего?

  -20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:10:25 09-01-2026

гость (17:36:04 09-01-2026) А бегать от алиметов это реклама чего? ...
Так не от алиментов порой бегают, а от невменяемых бывших.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:04:47 09-01-2026

Классика. Такое в учебниках по приставскому делу пишут.

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

04:46:55 10-01-2026

Отменяйте алименты, ребята, иначе не поднять вам рождаемость. Особенно с такими новостями.

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:36:12 10-01-2026

Подленько. Но у подленьких душонкой другого быть не может.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:42:37 10-01-2026

Браво, ребята. Давить таких безответственных папаш нужно

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:43:02 10-01-2026

в коментах утырки и мужики

  -13 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров