Очередной "дранг нах остен"? Что стоит за скандальной публикацией о войне РФ и ФРГ

Эксперты оценили готовность бундесвера и германского ВПК к большому военному конфликту

17 января 2024, 12:06, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Очередной политический скандал разразился в Германии. Крупнейшая ежедневная газета страны Bild опубликовала материалы, полученные от собственных источников, касающиеся подготовки войны с Россией в 2025 году. Кроме того, на днях стало известно о размещении немецких военных в Польше, что лишь подогрело страсти вокруг публикации. Действительно ли ФРГ готовится к военному конфликту с нашей страной, планируют ли в Берлине очередной "поход на восток" и для чего устраиваются подобные утечки в СМИ – все это попытался понять журналист amic.ru Андрей Магас.

"Утки" и "гороскопы"

Разумеется, в увидевшем свет материале Bild не утверждало, что Германия снова первой двинет свои войска на Россию – речь, как водится, идет о действиях оборонительного характера. Согласно публикации издания, сценарий "Оборона альянса" (имеется в виду НАТО) будет запущен уже в феврале 2024-го. Якобы в этот срок Москва объявляет новую волну мобилизации и пополняет армию на 200 тысяч человек. После этого, согласно материалу Bild, начинается весеннее наступление ВС РФ, украинские войска отбрасывают "назад" (не уточняется, куда именно), а с июля идет "первоначально скрытая, а затем все более явная атака России на Запад".

Первыми жертвами становятся, конечно же, прибалтийские республики. Им, по версии Bild, стоит готовиться к кибератакам, за которыми якобы последуют боевые столкновения, начинающиеся с военных учений на территории Белоруссии. С декабря 2024-го, согласно плану, после переброски ракет средней дальности в Калининградскую область, в районе Сувалкского коридора происходит пограничный конфликт и беспорядки с большим количеством жертв. В общем, посыл авторов плана ясен – защитить бедных прибалтов некому, кроме как бойцам бундесвера. В материале издания говорится, что ответа на вопрос, получится ли у НАТО сдержать Россию, пока нет.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать материал Bild, заметив, что издание не гнушается публикацией различных "уток". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале окрестила сенсацию "мощным прошлогодним гороскопом для рыбы в раке".

"Не исключаю, что аналитическую часть бундесверу предоставил германский МИД под руководством Бербок", – написала она.

Председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий назвал эту публикацию "пугалкой" в стиле геббельсовской пропаганды. По его мнению, подобные "утечки" в прессу используются "для нагнетания" антироссийских настроений".

"Для нагнетания антироссийских настроений и оправдания слепого подчинения Вашингтону под прикрытием борьбы за "свободу и демократию", – отметил политик в своем телеграм-канале.

Генштабы работают – журналисты публикуют

Военный эксперт Виктор Литовкин напомнил amic.ru, что ничего удивительного в данном сценарии бундесвера, даже если он реально существует, нет.

"Любая армия либо воюет, либо готовится к войне по различным вариантам, западные – в том числе по таким", – подчеркнул Литовкин.

По словам руководителя Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрия Родионова, генштабы различных стран составляют различные планы, в том числе и тот, что увидел свет в нашумевшей публикации.

"Там прорабатываются различные сценарии, в том числе и такой. Ситуация вокруг Сувалкского коридора видится для западных военных приоритетной, в случае если противоречия РФ и НАТО дойдут до военного конфликта. На этот счет там проводятся военные учения, на которых отрабатывается также захват Калининградской области. Отсюда и появление данного сценария", – сообщил он amic.ru.

Также следует напомнить, что на Западе публикации, в которых раздувается российская угроза, давно используются ради выбивания средств для армии и ВПК.

"В той же Германии в 2023 году был представлен многостраничный доклад главного инспектора армии ФРГ – в нем говорилось, что ход СВО на Украине показал необходимость полного перевооружения бундесвера. В первую очередь речь идет об отказе от малых подразделений, которые ранее создавались для участия в зарубежных миссиях НАТО, в пользу создания полноценных соединений численностью до десяти тысяч человек", – рассказал Родионов.

Это им не склады охранять

Материал Bild увидел свет 14 января, а уже 15-го стало известно, что новое польское правительство не против размещения военнослужащих бундесвера на своей территории, об этом заявил замглавы МИД Анджей Шейна в интервью изданию Rzeczpospolita.

"Если немцы захотят усилить восточный фланг НАТО в Польше так, как они это уже сделали в Литве, то Herzlich willkommen (с немецкого – "добро пожаловать")", – сказал чиновник.

Стоит напомнить, что еще осенью 2023-го прежнее правительство Польши отказывалось размещать на своей территории германские подразделения.

Виктор Литовкин пояснил, что на самом деле география размещения военнослужащих западного блока происходит в рамках установленных ранее правил.

"В НАТО есть немецкие, румынские, датские и прочие батальоны, которые время от времени размещаются на территории различных стран. В той же Польше размещены американские войска. Это такая система, чтобы военные привыкали к условиям стран – членов альянса", – пояснил он.

Состояние бундесвера в настоящее время не позволяет сделать вывод о его готовности вести боевые действия даже в составе интернациональных сил, считает Дмитрий Родионов. Он напомнил, что еще в Афганистане немецким военным доверяли разве что охрану складов. Собеседник напомнил, что некоторое время назад Берлин обязался перед НАТО создать к 2032 году не менее восьми полностью укомплектованных бригад численностью по пять тысяч человек.

"Но судя по тому, что происходит в бундесвере сегодня, вызывает сомнения, что они смогут создать к установленному сроку хотя бы одну такую бригаду", – считает он.

По мнению эксперта, свою роль здесь сыграет и политический фактор.