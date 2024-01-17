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Очередной "дранг нах остен"? Что стоит за скандальной публикацией о войне РФ и ФРГ

Эксперты оценили готовность бундесвера и германского ВПК к большому военному конфликту

17 января 2024, 12:06, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Очередной политический скандал разразился в Германии. Крупнейшая ежедневная газета страны Bild опубликовала материалы, полученные от собственных источников, касающиеся подготовки войны с Россией в 2025 году. Кроме того, на днях стало известно о размещении немецких военных в Польше, что лишь подогрело страсти вокруг публикации. Действительно ли ФРГ готовится к военному конфликту с нашей страной, планируют ли в Берлине очередной "поход на восток" и для чего устраиваются подобные утечки в СМИ – все это попытался понять журналист amic.ru Андрей Магас.

"Утки" и "гороскопы"

Разумеется, в увидевшем свет материале Bild не утверждало, что Германия снова первой двинет свои войска на Россию – речь, как водится, идет о действиях оборонительного характера. Согласно публикации издания, сценарий "Оборона альянса" (имеется в виду НАТО) будет запущен уже в феврале 2024-го. Якобы в этот срок Москва объявляет новую волну мобилизации и пополняет армию на 200 тысяч человек. После этого, согласно материалу Bild, начинается весеннее наступление ВС РФ, украинские войска отбрасывают "назад" (не уточняется, куда именно), а с июля идет "первоначально скрытая, а затем все более явная атака России на Запад".

Фото: pxhere.com

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Первыми жертвами становятся, конечно же, прибалтийские республики. Им, по версии Bild, стоит готовиться к кибератакам, за которыми якобы последуют боевые столкновения, начинающиеся с военных учений на территории Белоруссии. С декабря 2024-го, согласно плану, после переброски ракет средней дальности в Калининградскую область, в районе Сувалкского коридора происходит пограничный конфликт и беспорядки с большим количеством жертв. В общем, посыл авторов плана ясен – защитить бедных прибалтов некому, кроме как бойцам бундесвера. В материале издания говорится, что ответа на вопрос, получится ли у НАТО сдержать Россию, пока нет.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать материал Bild, заметив, что издание не гнушается публикацией различных "уток". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале окрестила сенсацию "мощным прошлогодним гороскопом для рыбы в раке".

"Не исключаю, что аналитическую часть бундесверу предоставил германский МИД под руководством Бербок", – написала она.

Председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий назвал эту публикацию "пугалкой" в стиле геббельсовской пропаганды. По его мнению, подобные "утечки" в прессу используются "для нагнетания" антироссийских настроений".

"Для нагнетания антироссийских настроений и оправдания слепого подчинения Вашингтону под прикрытием борьбы за "свободу и демократию", – отметил политик в своем телеграм-канале.

Фото: t.me/vv_volodin

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Генштабы работают – журналисты публикуют

Военный эксперт Виктор Литовкин напомнил amic.ru, что ничего удивительного в данном сценарии бундесвера, даже если он реально существует, нет.

"Любая армия либо воюет, либо готовится к войне по различным вариантам, западные – в том числе по таким", – подчеркнул Литовкин.

По словам руководителя Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрия Родионова, генштабы различных стран составляют различные планы, в том числе и тот, что увидел свет в нашумевшей публикации.

"Там прорабатываются различные сценарии, в том числе и такой. Ситуация вокруг Сувалкского коридора видится для западных военных приоритетной, в случае если противоречия РФ и НАТО дойдут до военного конфликта. На этот счет там проводятся военные учения, на которых отрабатывается также захват Калининградской области. Отсюда и появление данного сценария", – сообщил он amic.ru.

Также следует напомнить, что на Западе публикации, в которых раздувается российская угроза, давно используются ради выбивания средств для армии и ВПК.

"В той же Германии в 2023 году был представлен многостраничный доклад главного инспектора армии ФРГ – в нем говорилось, что ход СВО на Украине показал необходимость полного перевооружения бундесвера. В первую очередь речь идет об отказе от малых подразделений, которые ранее создавались для участия в зарубежных миссиях НАТО, в пользу создания полноценных соединений численностью до десяти тысяч человек", – рассказал Родионов.

Фото: kremlin.ru

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Это им не склады охранять

Материал Bild увидел свет 14 января, а уже 15-го стало известно, что новое польское правительство не против размещения военнослужащих бундесвера на своей территории, об этом заявил замглавы МИД Анджей Шейна в интервью изданию Rzeczpospolita.

"Если немцы захотят усилить восточный фланг НАТО в Польше так, как они это уже сделали в Литве, то Herzlich willkommen (с немецкого – "добро пожаловать")", сказал чиновник.

Стоит напомнить, что еще осенью 2023-го прежнее правительство Польши отказывалось размещать на своей территории германские подразделения.

Виктор Литовкин пояснил, что на самом деле география размещения военнослужащих западного блока происходит в рамках установленных ранее правил.

"В НАТО есть немецкие, румынские, датские и прочие батальоны, которые время от времени размещаются на территории различных стран. В той же Польше размещены американские войска. Это такая система, чтобы военные привыкали к условиям стран – членов альянса", – пояснил он.

Состояние бундесвера в настоящее время не позволяет сделать вывод о его готовности вести боевые действия даже в составе интернациональных сил, считает Дмитрий Родионов. Он напомнил, что еще в Афганистане немецким военным доверяли разве что охрану складов. Собеседник напомнил, что некоторое время назад Берлин обязался перед НАТО создать к 2032 году не менее восьми полностью укомплектованных бригад численностью по пять тысяч человек.

"Но судя по тому, что происходит в бундесвере сегодня, вызывает сомнения, что они смогут создать к установленному сроку хотя бы одну такую бригаду", – считает он.

По мнению эксперта, свою роль здесь сыграет и политический фактор.

"Германии не дадут создать по-настоящему боеспособную армию – этому воспротивятся Соединенные Штаты, Франция. Несмотря на трансатлантическую, европейскую солидарность, там есть свои противоречия, включающие исторический страх перед сильной Германией, что является одним из главных препятствий для воплощения ее военных планов, включая тот, что был опубликован Bild", – указал Родионов.

Фото: unsplash.com

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Политика скандалы конфликт Германия

Комментарии 13

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Гость

12:27:23 17-01-2024

Идёт интенсивная подготовка к боям в Прибалтике. Цель же Германии - возврат себе Пруссии - Калининграда. Мало кто знает, что Вторая Мировая война началась с попытки отторжения Восточной Пруссии от Германии для создания там еврейского государства штурмовыми отрядами "Бейтар" под командованием сиониста Жаботинского, базировавшимися на территории Польши.

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Гость

12:33:34 17-01-2024

Гость (12:27:23 17-01-2024) Идёт интенсивная подготовка к боям в Прибалтике. Цель же Гер... А ты все бредишь… уже лет 10 ты чушь здесь излагаешь. Началось с НОАК и «рассекающего» удара вдоль Урала… ты реально болен.

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Гость

12:50:41 17-01-2024

Гость (12:33:34 17-01-2024) А ты все бредишь… уже лет 10 ты чушь здесь излагаешь. Начало... Я каждый день вижу, как в Калининград приезжают тысячи русских немцев на дорогущих джипах и массово скупают здесь квартиры и дома в самых разных районах области. И только идиот не поймет, что среди них - куча прошедших диверсионно-разведывательную подготовку наводчиков и целеуказателей грядущей войны. Почти каждый день слышу над головой рёв истребителей, а ночью под утро регулярно просыпаюсь от того, что у нас называют хлопками. И первая мысль в голове - это ещё учения на полигонах или уже бои на границе. А перед войной с Китаем, если тенденции не изменятся, будет образована новая граница - аккурат по Уралу. А вам там ещё предстоит увидеть, как с рёвом уходят в небо Ярсы и Тпополя. Готовьтесь! Всё только начинается!

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Гость

15:34:43 17-01-2024

Гость (12:50:41 17-01-2024) Я каждый день вижу, как в Калининград приезжают тысячи русск... Судя по всему, твой "Калининград" где-то в деревне Жеребцово, на проперданном диване.

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Гость

16:00:28 17-01-2024

Гость (12:50:41 17-01-2024) Я каждый день вижу, как в Калининград приезжают тысячи русск... После Ярсов и Тополей, от тебя будет только пепел, об этом ты подумал?

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Гость

16:22:13 17-01-2024

Гость (16:00:28 17-01-2024) После Ярсов и Тополей, от тебя будет только пепел, об этом т... А тебе твой сермяжный интеллект не позволяет представить, куда наиболее вероятно полетят ракеты и куда прилетит вероятный ответный удар?

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Гость

12:43:01 17-01-2024

Германия снова первой двинет свои войска на Россию --- она двинет на Украину и скажет, что это же не Россия. Но итог то будет тот же, очередной "дранг нах остен" . И ведь история ничему не учит. Скорее всего уверены, что применить ЯО Россия забоится. Или думают что там все заржавело

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Владимир В.

14:00:18 17-01-2024

Всё неймется западным зубоскалам.За 25 В Пруссии дважды побывали российские и советские войска.0 лет Русская армия побывал почти во всех столицах Европы, в т.ч. в Париже в 1813-14 г.г., Берлине в эти же годы и в 1945 г.,а уж про всякие Варшавы, Вены, Софии, Бухаресты ,Будапешты и т.п. говорить нечего. Сколько ж можно испытывать терпение россиян? Наши подземные ископаемые и наземные богатства не дают западенцам спокойного сна. Спят и видят, как начнут драться между собой за российское наследство. Идиоты?

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Гость

14:32:33 17-01-2024

Владимир В. (14:00:18 17-01-2024) Всё неймется западным зубоскалам.За 25 В Пруссии дважды побы... На данном этапе ресурсы уже вторичны. В первую очередь это вражда идеологий, т.к. слишком разные ценности у сторон будущего конфликта.

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Гость

16:06:01 17-01-2024

Гость (14:32:33 17-01-2024) На данном этапе ресурсы уже вторичны. В первую очередь это в... Вражда суррогатной идеологии у которой, не буду говорить про яйца, а то не пропустят, с общепринятой?

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Гость

16:41:28 17-01-2024

Владимир В. (14:00:18 17-01-2024) Всё неймется западным зубоскалам.За 25 В Пруссии дважды побы... Виноват.Извините за переставленные предложения.

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Владимир В.

17:11:43 17-01-2024

Владимир В. (14:00:18 17-01-2024) Всё неймется западным зубоскалам.За 25 В Пруссии дважды побы... надо читать так. " Все неймется западным зубоскалам.За 250 лет русские войска в конце 17 века были в Пруссии после побед в войнах с прусским королем,а в 1945 г. после побед над объединенной нацистской Европой,были в Париже в 1813-1814 года после изгнания Наполеона с русской земли, по пути были в Берлине, Вене , Варшаве и др. городах Европы , а также в 1944-1945 годах после изгнания гитлеровцев с советской земли. Сколько ж можно испытывать западенцам терпение народов России.Наши подземные ископаемые и наземные богатства не дают покоя бывшим колонизаторам мира.

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Гена

21:28:51 17-01-2024

Гитлер капут-снова будет...

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