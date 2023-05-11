В Госдуме допустили отдельные военные сборы для неслуживших россиян
Депутат Соболев отметил, что на обычных сборах "им делать нечего"
11 мая 2023, 21:59, ИА Амител
Для россиян, которые не служили в армии, могут организовать отдельные военные сборы, на которых можно будет получить военно-учётную специальность. Как сообщает ura.ru, об этом заявил член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев.
"Даже если граждане вышли из призывного возраста, но не вышли из мобилизационного резерва, их могут призвать, для того чтобы сначала обучить", – заявил он, подчеркнув, что на обычных сборах "им делать нечего".
Напомним, что 10 мая президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан РФ, которые состоят в запасе, на военные сборы в 2023 году. Военные сборы проходят ежегодно – указ обычно издают в конце зимы или начале весны.
23:33:52 11-05-2023
Уже негодных тащат, они не годны потому что больны.
07:07:02 12-05-2023
Гость (23:33:52 11-05-2023) Уже негодных тащат, они не годны потому что больны.... Кто вам сказал,что больны? Каждый второй смог откосить вовсе не из-за хворобы. Зассал? Так как за всю жизнь продолжительность сборов составляет 12 месяцев,почему-бы им сразу все 12 не "собраться"?
09:45:38 12-05-2023
Гость (23:33:52 11-05-2023) Уже негодных тащат, они не годны потому что больны.... Не служили - это не значит что негодны. Повторная медкомиссия сразу выявит всех у кого были купленные справки.
09:52:50 12-05-2023
Гость (09:45:38 12-05-2023) Не служили - это не значит что негодны. Повторная медкомисси... Это с чего бы? Скорее, кто-то купит себе очередной коттеджик)
07:10:23 12-05-2023
которые не служили в армии ---- уже и до них добрались
07:30:02 12-05-2023
Мои двое сыновей служили в армии.У моей более богатой сестры тоже двое сыновей,но те не служили.Что там у них нашли, плоскостопие или врождённые грыжи, до сих пор остаётся тайной...
09:05:21 12-05-2023
Гость (07:30:02 12-05-2023) Мои двое сыновей служили в армии.У моей более богатой сестры... Возможно что Ваша сестра, все-таки больше печется о здоровье своих детей, чем Вы!?
10:11:55 12-05-2023
Гость (07:30:02 12-05-2023) Мои двое сыновей служили в армии.У моей более богатой сестры... А вы не в курсе, что плоскостопие и грыжи не является причиной не служить в армии, не знаю что у детей вашей сестры, но диагнозы должны быть серьезными, может у них шизофрения или эпилепсия.
07:40:53 12-05-2023
Нехорошая новость. Что дальше, женщины и старики?
07:53:19 12-05-2023
Всех хромых и кривых надо срочно мобилизовать на защиту яхты абрамовича! А то ему скоро айфоны нацистам не на что покупать будет....
07:58:03 12-05-2023
Бомж (07:07:02 12-05-2023) Кто вам сказал,что больны? Каждый второй смог откосить вовсе... Держите сою глупость при себе.
08:46:16 12-05-2023
Бомж (07:07:02 12-05-2023) Кто вам сказал,что больны? Каждый второй смог откосить вовсе... Да естессно. Давайте соберем на год всех, кого можно. а) Работать кто будет? Насколько понимаю, с рабочей силой уже сейчас проблемы б) Кто их будет одевать, обувать, кормить и размещать? Опять родственники? Это вы сейчас несколько миллионов минимум предложили согнать с мест и погонять по стране. Ну-ну.
09:43:42 12-05-2023
Гость (08:46:16 12-05-2023) Да естессно. Давайте соберем на год всех, кого можно. а) Раб... А кто про год то говорит ? Вакуум в вашей голове похоже вечен, и это врожденное, не лечится :-)
09:51:44 12-05-2023
Гость (09:43:42 12-05-2023) А кто про год то говорит ? Вакуум в вашей голове похоже вече... Комментатор, которому я отвечаю) Но вы, видимо, не читатель. И да, хорошо - не на год. С какой целью? Потратить деньги? Создать суету? Видимость работы? Оттого, что соберут не на год, а на месяц, проблемы с размещением, содержанием и прочим никуда не уйдут. Или у нас намечается война, в которой будет участвовать все поголовно население?
09:52:33 12-05-2023
Гость (08:46:16 12-05-2023) Да естессно. Давайте соберем на год всех, кого можно. а) Раб... узбеков привезут.
09:46:31 12-05-2023
надо было с больных и начинать, а то здоровых и красивых перебьют, кто генофонд составлять будет? хилые и больные, и азерботы, какое после них потомство? Еще более хилое и больное, так и вымрем .....
10:03:38 12-05-2023
гость (09:46:31 12-05-2023) надо было с больных и начинать, а то здоровых и красивых пер... СВО как аналог газенвагена?.. Вслед за лозунгами Слуцкого прямо -таки чем-то знакомым повеяло...
10:28:56 12-05-2023
гость (09:46:31 12-05-2023) надо было с больных и начинать, а то здоровых и красивых пер... Тогда надо здоровых вернуть, а то логики нет
11:11:44 12-05-2023
Все из разговорного жанра собрались? Государству нужно хотя бы призвать в солдаты " мужчин" призывного возраста а уже потом .. Да и с теми которых соберёте , что делать будете ? Как назвать солдатом того кто не принимал Присягу у кого возраст уже не призывной и он не служил .
14:13:34 12-05-2023
Кто служил и принимал присягу присягу,те запасники (рядовые до 45-ти лет).У офицеров возраст больше.Речь о славных прошедших временах,у кого конкретно справки липовые.
11:25:22 12-05-2023
Вот как откосившие переполошились! (судя по дизлайкам) Надо,надо вас на пару месяцев в кучу собрать. Работать некому будет? Так вы и так не работаете.
11:47:54 12-05-2023
Гость (11:25:22 12-05-2023) Вот как откосившие переполошились! (судя по дизлайкам) Надо,... Куча- это то, что у тебя в голове...
14:03:47 12-05-2023
Возможно что Ваша сестра, все-таки больше печется о здоровье своих детей, чем Вы!?====== Скорее всего что больше.Ути-пути тюшечки.А то ещё отцы пекутся о своих детках.Один из фильма после небольшого дельца,взял ребенчёночка на ручки и говорит:Всё что я делаю,это для тебя,дитя".Потом его назвали крёстным отцом.Как много он сделал для своей семьи.Все бы так заботились и пеклись о своих.
14:33:22 12-05-2023
Если б были все как вы ротозеи,чтоб осталось от Москвы, от Росеи.Сейчас идут военные действия в интересах России,её безопасности.Не понимают это только олухи или продажные иноагенты.А те у которых есть зарубежные счета,просто слиняли из страны,прикинувшись пиджачками.Чтобы их не грабанул свободный и демократический мир поблескивая всякими европейскими ценностями.Но вот что это за ценности,до сих пор ответа жду.Грабануть деньги в банке к ним относятся ? Или это грабёж из другой категории?
14:40:02 12-05-2023
но диагнозы должны быть серьезными, может у них шизофрения или эпилепсия.==== В любом случае недоделанные.Видимо что-то не то было с их папаней.PS А с сестрой-то мы единоутробные.