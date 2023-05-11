В Госдуме допустили отдельные военные сборы для неслуживших россиян

Депутат Соболев отметил, что на обычных сборах "им делать нечего"

11 мая 2023, 21:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Для россиян, которые не служили в армии, могут организовать отдельные военные сборы, на которых можно будет получить военно-учётную специальность. Как сообщает ura.ru, об этом заявил член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев.

"Даже если граждане вышли из призывного возраста, но не вышли из мобилизационного резерва, их могут призвать, для того чтобы сначала обучить", – заявил он, подчеркнув, что на обычных сборах "им делать нечего".

Напомним, что 10 мая президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан РФ, которые состоят в запасе, на военные сборы в 2023 году. Военные сборы проходят ежегодно – указ обычно издают в конце зимы или начале весны.