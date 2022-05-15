Считайте денежки. Как 15 мая обеспечить себе безбедную жизнь на весь последующий год?

15 мая Православная церковь чтит память Бориса и Глеба, которые стали первыми русскими святыми. В народе же 15 мая считают деньги, высаживают тыкву и огурцы и слушают соловьиные трели. Какие традиции соблюдали наши предки в День Бориса и Глеба, читайте в нашем материале.

Кто такие Борис и Глеб?



Борис и Глеб — сыновья князя Владимира, которого на Руси прозвали Красное Солнышко. Борис правил Ростовом (ныне Ростов Великий), Глеб — Муромом. Оба убиты в 1015 году, по одной из версий — единокровным братом Святополком (Окаянным), по другой — единокровным братом Ярославом (Мудрым). В любом случае это произошло во время борьбы за власть после смерти князя Владимира.

Бориса похоронили в Вышгороде рядом с церковью Святого Василия. Глеба же закопали там, где убили, — на берегу Днепра, без княжеских почестей. В 1019 году Ярослав Мудрый, занявший Киев, отдал приказ «найти тело Глеба, перевезти его в Вышгород и упокоить рядом с Борисом». Позже в церкви Святого Василия случился пожар, и она сгорела, но огонь не тронул могилы Бориса и Глеба. Вскоре на них стали происходить чудеса — больные исцелялись, злые люди получали по заслугам. Например, специально наступивший на могилу варяг был обожжён пламенем, вырвавшимся из-под земли. Ярослав Мудрый распорядился, чтобы на месте сгоревшей церкви был возведён каменный храм.

За множество совершённых чудес и страшную смерть Борис и Глеб были канонизированы в 1072 году.

Почему в народе Бориса и Глеба прозвали Сеятелями?



На Руси 15 мая приступали к посеву тыквенных культур — тыквы, огурцов, кабачков, а потому ещё в язычестве этот день прозвали Сеятель. После принятия Русью христианства его стали называть по имени святых Бориса и Глеба, прибавляя к ним традиционное «Сеятели». Кстати, наши предки считали, что если в грядку с огурцами или тыквой закопать пестик, то урожай будет просто запредельный.

Зачем на Бориса и Глеба считали деньги?

По поверьям, это сулило удачу в делах и большую прибыль. Считать начинали до того, как солнце встанет. Деньги доставали даже из тайников и заначек. Во время счёта молились святым, прося у них помощи в начинаниях и прибыли от торговли. 15 мая в народе считался ещё и днём купца.

У торговых людей была примета: если в этот день продажи пройдут удачно, таким будет весь год.



Чтобы задобрить святых, купцы старались широко отметить день Бориса и Глеба. Закатывали пир на весь мир, на который приглашали бедный люд. Купцы говорили: «Малым поделишься, многое приобретёшь».