Народные приметы: как 3 апреля погадать на суженого и разбогатеть

Ежегодно 3 апреля на Руси отмечался Кирилл Катаник. В этот день по последнему снежку катались с горки на санках, а уже к вечеру убирали их в чулан до следующей зимы. Также на Кирилла чтили колодезную воду, считая, что 3 апреля она обладает целебными свойствами. Отсюда ещё одно название праздника — Колодезница. Церковь 3 апреля вспоминает преподобного Кирилла Сицилийского — епископа и ученика апостола Петра.



Что славяне традиционно делали в день Кирилла Катаника, а также как девушки гадали на суженого — читайте на amic.ru.

Как жил и чем прославился Кирилл Сицилийский?

О Святителе известно немного. Он родился и жил в Антиохии, древнегреческом городе на берегу реки Оронт. Будучи учеником апостола Петра, Кирилл сопровождал своего учителя в миссионерских путешествиях. Спутники останавливались в крупных населённых пунктах, рассказывали язычникам об ожидаемом Мессии и обращали их в христианскую веру.



Когда путники дошли до Рима, Кирилл был рукоположен апостолом Петром в епископы Сицилийского города Катаны. Святитель благочестиво и мудро управлял прихожанами и приумножал свою паству пламенными проповедями о Христе. За это он получил от Отца Небесного дар чудотворения. В одной из притч говорится, что Кирилл Сицилийский, помолившись, мог превращать грязную и горькую воду в чистую питьевую. Скончался Святитель в глубокой старости. Его мощи захоронили в Катании, куда многие столетия стекались и стекаются верующие в поисках исцеления и благодати.

Почему 3 апреля на Руси называли Катаник?

3 апреля у славян считался последним днём для катания на санках. Дети и взрослые по утреннему морозцу шли на горки и с весёлым смехом съезжали вниз. Считалось, кто на Кирилла вдоволь накатается на санках, тот весь год проживёт легко и беззаботно. Но уже к вечеру у саней чистили полозья и убирали их до зимы в чулан. На просьбы детишек покататься ещё говорили: «Не просите, плакать бесполезно, санки Катаник забрал».

Как на Руси в слякотную весеннюю пору спасались от лихорадки?

Традиционно 3 апреля крестьяне переобувались — убирали на печку валенки и надевали лапти. Вот только и валенки, и лапти были плохим спасением от весенних холодов и сырости, поэтому многие заболевали лихорадкой (лихоманкой). Чтобы избавиться от хвори, выгребали золу из двух печей — избяной и банной, смешивали её с колодезной водой и умывали больного. При этом приговаривали: «С двух печей зола тебе здоровье принесла. Лихорадка уходи, не то сожгут тебя в печи».

Как на Катаника заговаривали колодезную воду на богатство?

На Руси считалось, что 3 апреля вода в колодцах становится волшебной, поэтому ею умывались и обрызгивали углы жилища, защищаясь от сглаза и порчи. Люди также верили, что если на Кирилла три раза заглянуть в колодец и крикнуть: «Как песчинок на дне не сосчитать, так пусть и богатства моего не перечесть» — можно в скором времени разбогатеть.

Как девушки привлекали к себе женихов 3 апреля?

Делалось это на колодезной воде. Для этого наливали пять стаканов живительной влаги. В один клали золотое кольцо, в другой — соль, в третий — перец, в четвёртый — сахар. В пятом стакане оставляли чистую колодезную воду. Затем той, кто гадал на суженого, завязывали глаза. После меняли стаканы местами, и девушка выбирала один из них.



Если вода оказывалась сладкой, избранник искренен в чувствах, солёной — в браке будет много слёз, перчёной — жизнь с мужем будет нескучной, безвкусной — рядом не тот человек, который станет суженым. В случае выбора стакана с кольцом считалось, что в скором времени девушка удачно выйдет замуж.

Что нельзя было делать 3 апреля?

На Кирилла Катаника не смотрели на ночное небо — боялись случайно увидеть падающую звезду. Считалось, что это принесёт в дом разлад и несчастья. А ещё не занимались стиркой: якобы если этот запрет нарушить, ночью будут сниться кошмары.