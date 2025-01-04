Продажи новых авто в России выросли на 39% в 2024 году по сравнению с 2023-м

Всего с января по декабрь 2024 года в России продали более 1,8 млн новых автомобилей

04 января 2025, 16:10, ИА Амител

Новые автомобили в Барнауле / Фото: amic.ru

В 2024 году в России продали 1,8 млн новых автомобилей (до трех лет). Это на 39% больше показателей 2023 года, когда было продано 1,3 млн новых авто. Об этом сообщает пресс-служба российского Минпромторга.

Всего объем рынка легковых автомобилей составил 1,5 млн штук, что на 47% больше, чем в прошлом году. Легких коммерческих автомобилей было продано почти 140,3 тысячи штук (+34% к аналогичному периоду 2023 года), грузовых автомобилей – 121,5 тысячи штук (-13% к аналогичному периоду 2023 года), а автобусов – 20,5 тысячи штук (+16% по сравнению с прошлым годом).

При этом рынок новых отечественных машин превысил 829,8 тысячи штук, что на 28% больше показателей января – декабря 2023 года, когда было продано 646,2 тысячи российских автомобилей.

Рынок новых электромобилей в России в 2024 году составил почти 19,4 тысячи штук, что на 31% больше цифры 2023 года (14,8 тысячи штук), 22% этих машин изготовили отечественные производители, тогда как в 2023 году доля российских электромобилей составляла 21%.

Среди регионов, жители которых купили больше всего автомобилей в 2024 году, в первую тройку входят Москва, Московская область и Санкт-Петербург. За ними идут Краснодарский край, Республика Татарстан, Самарская область, Республика Башкортостан, Ростовская, Нижегородская, Свердловская области и другие регионы.