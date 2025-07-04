Продление времени продажи алкоголя на Алтае не увеличило его потребление

Более того, снизилось количество жалоб на шум от жителей домов вблизи питейных заведений

04 июля 2025, 16:20, ИА Амител

Депутат АКЗС Владимир Семенов / Фото: amic.ru

В Алтайском крае решение продлить время продажи алкоголя показывает хорошие результаты спустя год после принятия соответствующего закона, рассказал председатель комитета АКЗС по промышленности, предпринимательству и туризму Владимир Семенов.

Промежуточный итог реализации закона "О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Алтайского края" подвели в АКЗС, сообщает Заксобрание в своем Telegram-канале.

Напомним, с 1 сентября 2024 года в Алтайском крае время продажи алкогольной продукции в розничных магазинах продлили, после чего "сухим" стал период с 22:00 до 9:00. Кроме того, ввели ограничения на продажу пива и его аналогов в объектах общественного питания за исключением ресторанов, баров, кафе и буфетов, требования к которым установлены ГОСТом. И попала под запрет ночная продажа алкоголя - с 22:00 до 9:00 - в заведениях общественного питания, находящихся в многоквартирных домах (за исключением кафе и ресторанов).

Как подчеркнул Владимир Семенов, принятие закона - это очень хороший пример законодательной деятельности. Ведь у депутатов не было задачи все запретить, была задача решить проблему.

"С одной стороны, чтобы у нас бизнес жил и развивался, с другой стороны - услуга была доступна. И, в третьих, чтобы эта услуга не оказывала негативного воздействия на то население, которому она вовсе не нужна. Предприятия, которые перешли из бара в категорию кафе, подняли планку обслуживания посетителей - это хорошо для потребителя. На две третьих стало меньше жалоб на шум, роста продажи алкоголя не выявлено, значит, все работает так, как и задумывалось", - подвел итог Владимир Семенов.

Положительные итоги

Важным итогом стало отсутствие роста продаж крепкого алкоголя в первом полугодии 2025 года в сравнении с аналогичным периодом 2024-го. Именно увеличение потребления было одним из опасений во время обсуждения продления времени.

Вторым итогом стало уменьшение количества жалоб на шум в неурочный час. Раньше большая их часть поступала от жителей домов вблизи питейных заведений, у которых сейчас изменились либо время, либо формат работы.

В частности, после вступления закона в силу под ограничение времени продажи до 22:00 часов в Барнауле попали 248 объектов. Все предприятия были письменно уведомлены, после чего 126 из них сократили время работы до 22:00 часов, перепрофилировали деятельность в кафе - 78 объектов.

Не выполнили требования – 44 объекта. Информацию направили в полицию, после чего еще 34 предприятия перепрофилировали деятельность в кафе, восемь сократили режим работы до 22:00 часов, два предприятия прекратили деятельность.

В настоящее время все предприятия общественного питания, расположенные в многоквартирных домах, осуществляют деятельность в соответствии с нормами закона.