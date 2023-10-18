Почти 300 человек составили свои замечания и предложения к документу

18 октября 2023, 09:30, ИА Амител

Проект планировки квартала в границах улицы Фомина, переулка Конева, улицы Аванесова, переулка Малюкова / Фото: ООО "Строитель"

Проект планировки квартала из 11 высоток недалеко от Нагорного парка отклонили на общественных обсуждениях в городской администрации. В слушаниях участвовало рекордное число горожан – 295. Почти все – жители частного сектора, на месте которого и предложено строительство.

Сплошные "не"

Большинство барнаульцев, которые отправили в городской строительный комитет свои предложения и замечания, указывали, что не хотят переезжать. Это было основной причиной несогласия с документом.

Кто-то отмечал, что самостоятельно построил дом, гараж, баню, вложил много средств (в том числе ипотечных, кредитных, по госпрограммам, а также различных сертификатов), времени и сил в ремонт. Покидать обжитое и удобное место люди не хотят. Причем так указали и пенсионеры, прожившие на Горе почти 50 лет, и молодые семьи, и многодетные родители.

"Я живу в двухэтажном доме с семьей. Есть огород, баня, газ, вода. У меня достойные условия для проживания. И я против планировки и застройки данной территории, что ведет к ухудшению моей жизни. Защитите мои права и права моей семьи", – попросила гражданка Б.

Также, по мнению людей, при возможном выкупе недвижимости застройщик будет учитывать лишь площадь земельного участка, а стоимость домов и построек в расчет брать не станет.

"Я выступаю против проекта, потому что при выкупе участков под строительство застройщик не компенсирует затраты на возведение и ремонт моего дома, проведение газа, что мне абсолютно невыгодно. Почему нет информации о стоимости земельных участков?" – отметила гражданка П.

Затронули жители и перспективы городской инфраструктуры. Так, по мнению людей, строительство квартала на 6 тыс. человек усугубит и без того серьезную транспортную проблему, создаст нагрузку на существующие электрические и газовые сети, нарушит экологию микрорайона (усиление ветра вокруг высотных домов, увеличение мусора на улицах).

Обеспокоены участники обсуждений и природными проблемами. Так, многие жители указали, что их дома находятся в опасной оползневой зоне (этот довод в мэрии, кстати, опровергли, указав, что "проектируемая территория находится вне границ оползневой зоны").

"Я против застройки нагорной части многоэтажками, потому что застройщик не учел рельеф данной местности, наличие оползневых зон и подземных родников, а также и так уже напряженную инфраструктуру, на развитие которой у города нет денег. При этом постройка даже одной многоэтажки нарушила экологичность нашего района, вокруг нее теперь дует шквальный ветер и городской шум стал намного сильнее, видимо, отражаясь от стен этого здания. Школу же застройщик запланировал в оползневой зоне, где склон превышает 45%, улица Сычева так, как ее нарисовали на проекте, вообще не может быть проложена, там возможен серпантин, потому что до улицы Фомина от улицы Веховского обрыв", – указала гражданка П.

Весомые аргументы

Несмотря на колоссальное количество возражений, почти все они были отклонены. В мэрии использовали практически единую формулировку, которая аргументирует решение чиновников:

"Предложения и замечания не учтены, так как целью разработки проекта является обеспечение устойчивого развития территории квартала, выделение элементов планировочной структуры, формирование благоприятной среды жизнедеятельности, развитие сфер социального назначения, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения. Выкуп земельного участка с дальнейшим сносом объектов капитального строительства возможен только при достижении согласия с собственником, без достижения договоренности нет возможности для смены владельца и перспективного начала строительства".

И все-таки пять предложений от участников в мэрии учли. Одно из них – это коллективное обращение жителей нагорной части (подписал 171 человек). Люди составили в письме 21 пункт, в которых подробно и аргументированно указали, почему не согласны с проектом планировки.

Так, они обратили внимание на фактические ошибки в документе: в одном из абзацев указано, что формируемый квартал расположен в границах ул. Интернациональной, пер. Крайнего, ул. Загородной, ул. Гоголя, хотя речь идет о территории в границах ул. Фомина, пер. Конева, ул. Аванесова, пер. Малюкова. Кроме того, жители обнаружили, что ссылка на один из сводов и правил, указанная в документе, некорректна.

Еще люди озабочены нехваткой мест в поликлинике, школах, нагрузкой на сети водоподведения и водоотведения, отсутствием ливневой канализации. Хотя при этом в проекте указано, что стоки вод с ул. Аванесова должны попасть в коллекторы на ул. Челюскинцев.

Согласились в мэрии и с замечанием гражданки Л., которая указала, что проект не проработан, "не учтен рельеф местности, транспортная инфраструктура и доступность жителей города до социальных объектов".

А вот гражданин А. отметил, что проект выполнен без участия градостроителей; недопустимо примыкание парковок вплотную к участку школы со стороны улиц Сычева и Денисова; не соблюдено расстояние от семиэтажного гаража-стоянки до границы участка школы; озеленение квартала необоснованно завышено (до четырех с лишним гектаров из 15 га всего квартала в красных линиях); пешеходная доступность жителей до территории детского сада должна быть 300 метров, а не 500, как это предложено проектом.

Интересно, что участие в обсуждениях приняла даже строительная инспекция. Специалисты указали, что реконструкция детского сада, которую предлагают разработчики проекта, не соответствует генплану: документ предусматривает строительство здания. Кроме того, в проекте планировки не хватает около 1000 парковочных мест, которые необходимы для жителей квартала. Еще одно замечание касалось ошибки в документе:

"В основной части проекта указано, что проектные решения разрабатываются на расчетный срок до 2040 года, при этом в материалах по обоснованию проекта указан расчетный срок до 2030 года".

Все эти предложения и замечания приняты к сведению, а сам проект планировки решено не рекомендовать к утверждению "по причине нарушения норм действующего законодательства".

Что думают жители?

Несмотря на отклонение проекта застройки, люди и дальше намерены следить за ситуацией. Они отмечают, что проблема зародилась более 10 лет, когда был изменен генплан города.

В этом документе у территории частного сектора на Горе (в границах ул. Тачалова, ул. Фомина, пер. Карева и пер. Пожарного) сменилась функциональная зона: с того момента вместо частных домов разрешено строить общественные здания и многоэтажки.

Барнаульцы обращались в мэрию и просили вернуть "старую" зону. Это было в 2021 году, когда в городе вносили первые корректировки в генплан. Но они касались лишь застройки Лесного пруда и реконструкции городского аэропорта, поэтому все остальные предложения (не касающиеся этих вопросов) учтены не были. Однако этот вопрос горожане намерены довести до конца.

"В свое время функциональную зону, где расположены наши дома, сменили без широких общественных слушаний, по-тихому, никто об этом не знал, не предполагал. Главная проблема, которая стоит, – повторное изменение функциональной зоны на "историческую", разрешающую строить индивидуальные жилые дома. Это очень большая работа, она связана с корректировками генплана. Сейчас основной вопрос – будет ли изменена зона в новом документе или нет", – сообщила amic.ru жительница квартала Елена.

Справка

Формируемый квартал располагается в границах улицы Фомина, переулка Конева, улицы Аванесова, переулка Малюкова. Территория занимает почти 15 га. На месте частного сектора запроектировали 11 высотных домов от 9 до 25 этажей с подземными паркингами, школу на 1100 мест со стадионом, многоуровневый гараж. Квартал рассчитан на 6 тыс. человек. На его освоение, по расчетам проектировщиков, уйдет 16 лет.