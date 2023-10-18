Проект застройки квартала на Горе, который взбудоражил жителей, отклонила мэрия
Почти 300 человек составили свои замечания и предложения к документу
18 октября 2023, 09:30, ИА Амител
Проект планировки квартала из 11 высоток недалеко от Нагорного парка отклонили на общественных обсуждениях в городской администрации. В слушаниях участвовало рекордное число горожан – 295. Почти все – жители частного сектора, на месте которого и предложено строительство.
Сплошные "не"
Большинство барнаульцев, которые отправили в городской строительный комитет свои предложения и замечания, указывали, что не хотят переезжать. Это было основной причиной несогласия с документом.
Кто-то отмечал, что самостоятельно построил дом, гараж, баню, вложил много средств (в том числе ипотечных, кредитных, по госпрограммам, а также различных сертификатов), времени и сил в ремонт. Покидать обжитое и удобное место люди не хотят. Причем так указали и пенсионеры, прожившие на Горе почти 50 лет, и молодые семьи, и многодетные родители.
"Я живу в двухэтажном доме с семьей. Есть огород, баня, газ, вода. У меня достойные условия для проживания. И я против планировки и застройки данной территории, что ведет к ухудшению моей жизни. Защитите мои права и права моей семьи", – попросила гражданка Б.
Также, по мнению людей, при возможном выкупе недвижимости застройщик будет учитывать лишь площадь земельного участка, а стоимость домов и построек в расчет брать не станет.
"Я выступаю против проекта, потому что при выкупе участков под строительство застройщик не компенсирует затраты на возведение и ремонт моего дома, проведение газа, что мне абсолютно невыгодно. Почему нет информации о стоимости земельных участков?" – отметила гражданка П.
Затронули жители и перспективы городской инфраструктуры. Так, по мнению людей, строительство квартала на 6 тыс. человек усугубит и без того серьезную транспортную проблему, создаст нагрузку на существующие электрические и газовые сети, нарушит экологию микрорайона (усиление ветра вокруг высотных домов, увеличение мусора на улицах).
Обеспокоены участники обсуждений и природными проблемами. Так, многие жители указали, что их дома находятся в опасной оползневой зоне (этот довод в мэрии, кстати, опровергли, указав, что "проектируемая территория находится вне границ оползневой зоны").
"Я против застройки нагорной части многоэтажками, потому что застройщик не учел рельеф данной местности, наличие оползневых зон и подземных родников, а также и так уже напряженную инфраструктуру, на развитие которой у города нет денег. При этом постройка даже одной многоэтажки нарушила экологичность нашего района, вокруг нее теперь дует шквальный ветер и городской шум стал намного сильнее, видимо, отражаясь от стен этого здания. Школу же застройщик запланировал в оползневой зоне, где склон превышает 45%, улица Сычева так, как ее нарисовали на проекте, вообще не может быть проложена, там возможен серпантин, потому что до улицы Фомина от улицы Веховского обрыв", – указала гражданка П.
Весомые аргументы
Несмотря на колоссальное количество возражений, почти все они были отклонены. В мэрии использовали практически единую формулировку, которая аргументирует решение чиновников:
"Предложения и замечания не учтены, так как целью разработки проекта является обеспечение устойчивого развития территории квартала, выделение элементов планировочной структуры, формирование благоприятной среды жизнедеятельности, развитие сфер социального назначения, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения. Выкуп земельного участка с дальнейшим сносом объектов капитального строительства возможен только при достижении согласия с собственником, без достижения договоренности нет возможности для смены владельца и перспективного начала строительства".
И все-таки пять предложений от участников в мэрии учли. Одно из них – это коллективное обращение жителей нагорной части (подписал 171 человек). Люди составили в письме 21 пункт, в которых подробно и аргументированно указали, почему не согласны с проектом планировки.
Так, они обратили внимание на фактические ошибки в документе: в одном из абзацев указано, что формируемый квартал расположен в границах ул. Интернациональной, пер. Крайнего, ул. Загородной, ул. Гоголя, хотя речь идет о территории в границах ул. Фомина, пер. Конева, ул. Аванесова, пер. Малюкова. Кроме того, жители обнаружили, что ссылка на один из сводов и правил, указанная в документе, некорректна.
Еще люди озабочены нехваткой мест в поликлинике, школах, нагрузкой на сети водоподведения и водоотведения, отсутствием ливневой канализации. Хотя при этом в проекте указано, что стоки вод с ул. Аванесова должны попасть в коллекторы на ул. Челюскинцев.
Согласились в мэрии и с замечанием гражданки Л., которая указала, что проект не проработан, "не учтен рельеф местности, транспортная инфраструктура и доступность жителей города до социальных объектов".
А вот гражданин А. отметил, что проект выполнен без участия градостроителей; недопустимо примыкание парковок вплотную к участку школы со стороны улиц Сычева и Денисова; не соблюдено расстояние от семиэтажного гаража-стоянки до границы участка школы; озеленение квартала необоснованно завышено (до четырех с лишним гектаров из 15 га всего квартала в красных линиях); пешеходная доступность жителей до территории детского сада должна быть 300 метров, а не 500, как это предложено проектом.
Интересно, что участие в обсуждениях приняла даже строительная инспекция. Специалисты указали, что реконструкция детского сада, которую предлагают разработчики проекта, не соответствует генплану: документ предусматривает строительство здания. Кроме того, в проекте планировки не хватает около 1000 парковочных мест, которые необходимы для жителей квартала. Еще одно замечание касалось ошибки в документе:
"В основной части проекта указано, что проектные решения разрабатываются на расчетный срок до 2040 года, при этом в материалах по обоснованию проекта указан расчетный срок до 2030 года".
Все эти предложения и замечания приняты к сведению, а сам проект планировки решено не рекомендовать к утверждению "по причине нарушения норм действующего законодательства".
Что думают жители?
Несмотря на отклонение проекта застройки, люди и дальше намерены следить за ситуацией. Они отмечают, что проблема зародилась более 10 лет, когда был изменен генплан города.
В этом документе у территории частного сектора на Горе (в границах ул. Тачалова, ул. Фомина, пер. Карева и пер. Пожарного) сменилась функциональная зона: с того момента вместо частных домов разрешено строить общественные здания и многоэтажки.
Барнаульцы обращались в мэрию и просили вернуть "старую" зону. Это было в 2021 году, когда в городе вносили первые корректировки в генплан. Но они касались лишь застройки Лесного пруда и реконструкции городского аэропорта, поэтому все остальные предложения (не касающиеся этих вопросов) учтены не были. Однако этот вопрос горожане намерены довести до конца.
"В свое время функциональную зону, где расположены наши дома, сменили без широких общественных слушаний, по-тихому, никто об этом не знал, не предполагал. Главная проблема, которая стоит, – повторное изменение функциональной зоны на "историческую", разрешающую строить индивидуальные жилые дома. Это очень большая работа, она связана с корректировками генплана. Сейчас основной вопрос – будет ли изменена зона в новом документе или нет", – сообщила amic.ru жительница квартала Елена.
Справка
Формируемый квартал располагается в границах улицы Фомина, переулка Конева, улицы Аванесова, переулка Малюкова. Территория занимает почти 15 га. На месте частного сектора запроектировали 11 высотных домов от 9 до 25 этажей с подземными паркингами, школу на 1100 мест со стадионом, многоуровневый гараж. Квартал рассчитан на 6 тыс. человек. На его освоение, по расчетам проектировщиков, уйдет 16 лет.
09:34:25 18-10-2023
не надолго.. не надолго...
09:51:08 18-10-2023
Продажна мэрия, Аванесова 44 стоит на территории школы, которую администрация и продала, хотя должны были школу восстановить. А не строить это убожество. Снести дом!
13:05:29 18-10-2023
Гость (09:51:08 18-10-2023) Продажна мэрия, Аванесова 44 стоит на территории школы, кото... а затраты собственников квартир на приобретение недвижимости и ремонт возмещать кто будет? Причем число квартир примерно такое же, как число домов под снос попадавшее. И основной причиной "не" было как раз возмещение затрат.
09:57:53 18-10-2023
Люди - молодцы. Не стали молчать. Правда, есть опасения , что гауляйтеры получили указание не нервировать население до "выборов". А потом - как обычно...
10:34:20 18-10-2023
Да живите вы как хотите, живите в своей деревне. Не хотите продавать свои дома и участки - не продавайте. Не заинтересован застройщик договариваться с частниками по справедливой (для обеих сторон торга) выкупной цене - пускай строит где-то в другом месте. Вот развели базар.
10:35:15 18-10-2023
Было уже такое сколько раз! Идёт уже привычный торг. Всё решают только откаты и заносы.А жителям, так уж и быть, кинут первый взнос на ипотеку в 30 лет. Упоротых сожгут.
10:41:11 18-10-2023
За что мы будем бороться, я за то что бы снос был вновь, жить на горе совсем не выносимо, люди одевайтесь где мы живём рядом с нами одни пивнухи, нет даже банкоматов, дорог нет да ни фига нет у нас . Больниц нет это не жизнь, комфорта нет,ради чего бороться.
11:00:41 18-10-2023
Гость (10:41:11 18-10-2023) За что мы будем бороться, я за то что бы снос был вновь, ... Так я не вижу проблемы, продайте свой дом, да уезжайте.
11:19:19 18-10-2023
Гость (10:41:11 18-10-2023) За что мы будем бороться, я за то что бы снос был вновь, ... Ну может у вас нет кофморта. А вот у человека, который сам построил на участке дом, баню, гараж и вложил в это ...энцать миллионов и сделал все под себя-у него есть комфорт. И сейчас ему предлагают за дом,баню и гараж цену ,которая включает в себя только стоимость земли...И что ему с этими деньгами делать? Купить равноценную жилплощадь той,что была? и еще впридачу гараж ? Про баню уж молчу,ладно...У нас был выкуп от застройщика, за сотку давали 400 тыс. И ладно,если у людей завалюха на 5 сотках была -там получили 2 млн и счастливы. А у кого на 5 сотках коттедж?
13:20:38 18-10-2023
Гость (11:19:19 18-10-2023) Ну может у вас нет кофморта. А вот у человека, который сам п... Где там дом за ...нцать миллионов? Ты хоть один покажи)
14:16:52 18-10-2023
Гость (13:20:38 18-10-2023) Где там дом за ...нцать миллионов? Ты хоть один покажи)... В любом случае за то,что предложит застройщик, вряд ли можно купить нормальное жилье по метражу и гараж. А по поводу цены-ну посмотрите на авито,сколько в том районе стоят дома и коттеджи,прежде чем писать.
16:30:43 18-10-2023
Гость (13:20:38 18-10-2023) Где там дом за ...нцать миллионов? Ты хоть один покажи)... Ну у меня приходи покажу
18:50:30 18-10-2023
Гость (13:20:38 18-10-2023) Где там дом за ...нцать миллионов? Ты хоть один покажи)... Да хоть за сколько миллионов, люди в жильё своё годами вкладываются, чтобы жить по человечески
12:45:45 18-10-2023
Гость (10:41:11 18-10-2023) За что мы будем бороться, я за то что бы снос был вновь, ... Продайте дом на горе и купите себе жильё, достойное вас!))) Или денег не хватит на то, о чём мечтаете? Так застройщик вас спрашивать не будет, сколько денег хотит, если власти примут решение. Получите гораздо меньше, чем сейчас при продаже.
12:58:11 18-10-2023
Гость (10:41:11 18-10-2023) За что мы будем бороться, я за то что бы снос был вновь, ... А вот и казачок засланный.. )))
00:31:52 19-10-2023
Гость (10:41:11 18-10-2023) За что мы будем бороться, я за то что бы снос был вновь, ... Да, вы правы! 👏 но видите ли какой контингент такие и заведения. По их потребностям. 4 пивнухи в шаговой доступности. Засранная аллея. Везде алкаши, битое стекло, шприцы, а у церкви еще и бомжей немерено. Я согласна, жить тут хорошо и благополучно в коттедже за трёхметровым забором, приезжая на личном авто. Но если ты пользуешься общественным транспортом или гуляешь собаку то есть ощущение что по гетто какому то идешь
10:42:14 18-10-2023
Ребята, теперь ждите пожаров!
10:57:13 18-10-2023
Гость (10:42:14 18-10-2023) Ребята, теперь ждите пожаров!... Воронья слободка сама себя пожгла, вспомните классиков.
11:04:29 18-10-2023
Гость (10:42:14 18-10-2023) Ребята, теперь ждите пожаров!... Это угроза?
11:12:08 18-10-2023
Гость (11:04:29 18-10-2023) Это угроза? ... констатация фактов
12:16:36 18-10-2023
Гость (10:42:14 18-10-2023) Ребята, теперь ждите пожаров!... Руки со спичками оторву и в опу запихаю
12:35:55 18-10-2023
Гость (10:42:14 18-10-2023) Ребята, теперь ждите пожаров!... Вы терррорист? Открыто угрожаете мирным жителям города пожаром, хотите сжечь барнаульцев заживо, как в Одессе в Доме Профсоюзов?
12:52:06 18-10-2023
Гость (12:35:55 18-10-2023) Вы терррорист? Открыто угрожаете мирным жителям города пожар... Было уже так много раз в городе. Это пока вас не коснулось вы не чешитесь. А теперь тоже будет у вас. А всем другим будет плевать.
16:37:58 18-10-2023
Гость (12:52:06 18-10-2023) Было уже так много раз в городе. Это пока вас не коснулось в... А с чего ты решил, что это будет у меня? То есть ты прямо мне угрожаешь поджогом?
11:14:57 18-10-2023
Полностью поддерживаю жителей. Наши городские управленцы, в погони за деньгами и выгодой забывают о людях которые прожили на этой земле всю жизнь, вырастили детей, построили свой дом и имеют приоритетное право голоса. Господа начальники задумайтесь над этим.....
11:37:59 18-10-2023
Согласна с протестом жителей. В городе полно свободных территорий где можно реализовать данный проект без ущерба жителей. Зачем сносить .
13:08:07 18-10-2023
Гость (11:37:59 18-10-2023) Согласна с протестом жителей. В городе полно свободных терри... а где в городе остались свободные территории, что бы без ущерба жителям? Земли в городе практически нет. Есть только территории где либо под снос, либо инфраструктура с нуля, и где-то на окраине городов.
11:48:44 18-10-2023
Дом баня это конечно хорошо только многи там жгут полторашки итд почему город должен этим дышать.я за снос
11:53:09 18-10-2023
Полностью согласна с жителями.И поддерживаю.Я сама проживаю на горе.Пока нашу часть улицы это не затронуло.Но это пока.Нужно бороться и отстаивать свои права.Школы нет,и не факт что она появится.У нас замечательный район.И Я не хочу что бы в нем появились высотки.Это нарушит экосистему.Будут и без того большие пробки.Пускай вернут прежнюю зону!!!И не трогают гору.Есть и без того много места где можно застраивать!!!
12:04:09 18-10-2023
Современная концепция устройства городов такова, что "лучшие люди" после откатов и заносов на кредиты банков строят высотные стекловатные человейники. Потом эти же "лучшие люди" через подставных директоров из своих УК ежемесячно кормятся с этих человейников, занося и откатывая. Так было ещё в 19 веке в Петербурге с его "доходными домами". Таковы реалии века 21. Всё тот же замшелый феодализм. А платить за жизнь в доходных человейниках придётся всё больше и больше. И нет никакого сомнения, что платить будем больше, чем в "выгнивающей и вымерзающей гейропе", как уже в разы больше платим за еду и вещи.
12:56:16 18-10-2023
Только что смотрю Авито: В дома Аванесова,44 продаются 17 (!!!) квартир! То есть уже сколько лет не могут продать построенные, а ещё собрались что-то возводить! Похоже ПИРАМИДУ сооружает застройщик. ФИНАНСОВУЮ,
19:18:07 18-10-2023
Гость (12:56:16 18-10-2023) Только что смотрю Авито: В дома Аванесова,44 продаются 17 (!... В продажах квартир, есть такие же перекупщики, как и автобизнесе.
13:06:34 18-10-2023
Да уж, кто тут интересно миллионы вкладывал?! Живём в домах которым от 50+ лет. НОВЫХ домов в этом квартале, если с десяток наберётся то хорошо. В основном, гомыры всякие у людей. Дорог нет, от слова совсем, все друг на друге живут. Ну что же, подожду ещё год-два, если не зайдёт застройщик буду продавать дом. Сосед мазанку свою шлаколитую продал, за 5 миллионов, земли сотки полторы от силы . Купил новый дом в Зудилово за 3,6 и сильно доволен.
16:36:28 18-10-2023
Гость (13:06:34 18-10-2023) Да уж, кто тут интересно миллионы вкладывал?! Живём в домах ... Вот! Мазанку за 5 млн! А от застройщика за 1,5сотки получите 600тр! Даже если прекрасный новый дом. Знаю людей, дом 250кв(2 эт и ещё мансарда жилая) , газовый котёл, санузел, полный евроремонт, земли 2 сотки в собственности. Что они получат взамен?
19:15:11 18-10-2023
Гость (16:36:28 18-10-2023) Гость (13:06:34 18-10-2023) Да уж, кто тут интересно м... Кто сказал-то? Ещё ни кто не приходил и ни чего не предлагал. В прошлом по-моему году, когда это всё поднялось , наши местные горлопаны из штанов выпрыгивали, что купят за копейки. Взяли интервью у представителя Регионстрой, его слова были о рыночной цене и обсуждение с каждым индивидуально. Я понимаю людей у кого новые дома, ясно что не один миллион вложили. Но у кого дома которым по сто лет, им что терять? Только то что они уже сами корни пустили? Я, за диалог с заинтересованными в земле лицами.
13:09:59 18-10-2023
Эти активисты, лучше бы за скверик горло драли. Ни с ребёнком погулять, ни на велике покататься. Всё загадили, нашатыри местные с весны до осени валяются. Мамаши на пивасике с детьми и сигаретами на перевес и, с разговорами на великом и могучем.
00:42:12 19-10-2023
Гость (13:09:59 18-10-2023) Эти активисты, лучше бы за скверик горло драли. Ни с ребёнко... Ой хоть один разумный комментарий. Дай бог здоровичка
01:37:08 20-10-2023
Гость (13:09:59 18-10-2023) Эти активисты, лучше бы за скверик горло драли. Ни с ребёнко... Слушайте, вы посчитайте, сколько будет стоить ЖКХ в квартире?Люди правильно выступают против застройки.Я живу на п.Осипенко в частном доме плачу коммунальные отсилу 1т.р., а сестра живёт в квартире и платит 10 т.р., вот и разница. А потом живёшь в доме и никто не сверху не топит и не стучит и не разводит 21 кошку , знаю такой 9 этажный дом.Так, что пусть чинуши живут в квартирах, так нет они живут в коттеджах.
06:50:06 20-10-2023
Гость (13:09:59 18-10-2023) Эти активисты, лучше бы за скверик горло драли. Ни с ребёнко... "Эти активисты" в этом году голосовали и других призывали за благоустройство аллеи на Аванесова, когда проходило голосование в рамках программы "Формирование комфортной городской среды", но выбрали Демидовскую площадь. Аллею должен благоустраивать город, а не жители на свои деньги, т.к. это общественное место. А жители сейчас борятся за то, чтобы их не выселили из родного дома, и это их конституционное право
13:32:49 18-10-2023
Поддерживаю жителей, выступающих против сноса домов. А те, кто это приветствует, просто не понимают, что кроме " халупы" он ничего не приобретет за ту компенсацию, что ему выплатят. Не ждите, что вас на руках понесут в квартиру с огромными квадратными метрами за согласие на снос. Боритесь до победного!!! И, кстати, награда приходит к тем, кто умеет бороться.
13:37:40 18-10-2023
Сейчас постоянные пробки на подъеме на «Гору», особенно в пятницу вечером. А если авария, все стоит вообще. Летом напор воды вечером можно сказать никакой. Освещение по улицам мигает постоянно, веерные отключения постоянно. Школа одна, то мизерная. Вторая школа далеко от предмета обсуждения. Детская поликлиника разделена аж на 3 филиала, в разных концах района. Взрослая поликлиника - пока на 2, но так же не доступна пенсионерам, так как до одной ехать с пересадками, до второй тоже не близко. Дорог нет, мусор и то не всегда забирают. Лучше аллею сделали, вот тут им бы все жители спасибо сказали. Но нет. Создадим лучше огромные пробки, сделаем не менее огромную нагрузку на тепло/электро/ водо сети. Вырубим деревья, и построим человейники, которые тут нахрен не нужны. Осваивайте поток, сулиму, сторону гоньбы. Там есть земля, есть куда стремиться и что возводить. И дело не только в том что за землю дают мало (хоть и это не маловажно), дело в том, что высотные здания на этой территории вообще строить нельзя! Тут родники, подвижные слои почвы. Одна девятиэтажка столько лет стоит, так зайдите, посмотрите ради интереса - весь фундамент в трещинах, а что будет дальше…. Да, в этом районе есть проблемы, но будет их еще больше, если чинуши, наплевав на мнения живущих тут, как всегда все сделают по своему.
14:08:21 18-10-2023
Гость (13:37:40 18-10-2023) Сейчас постоянные пробки на подъеме на «Гору», особенно в пя... А им главное хапнуть, а там трава не расти.Весь город поиспохабили.
16:13:52 18-10-2023
Гость (13:37:40 18-10-2023) Сейчас постоянные пробки на подъеме на «Гору», особенно в пя... так, Сулему не трогаем! Вот здесь-то как раз приличные домаю
16:41:45 18-10-2023
Гость (16:13:52 18-10-2023) так, Сулему не трогаем! Вот здесь-то как раз приличные дома... Чем же приличные дома на Сулиме? Сами же здесь писали, что дадите собственнику Искры вместо старого здания кинотеатра построить новый офисник, потому что ваша девятиэтажка, которая рядом, разваливается.
14:33:04 18-10-2023
Мне вот интересно право одних людей нарушим . Выкинем их со своих домов . Настроим многоэтажек ,которые трещат по швам и заселим новых за деньги . Кому это выгодно? Застройщикам и администрации ? А обычные люди вложившие свои деньги и силы идите куда хотите . Странная политика . Где все для людей. Вопрос для каких людей
15:03:13 18-10-2023
Скоро в новостях - На горе, в связи с началом отопительного сезона, участились пожары частных домовладений.
19:00:41 18-10-2023
Гость (13:20:38 18-10-2023) Где там дом за ...нцать миллионов? Ты хоть один покажи)... А ты глаза свои разуй, да посмотри, нравится сидеть в скворечниках, да пожалуйста, хотя больше чем уверена, с удовольствием на шашлычок да баньку халявную к знакомым захаживаешь, так вот и подумай в следующий раз, как им это всё досталось и сколько вложено туда
14:27:39 19-10-2023
Гость (00:31:52 19-10-2023) Да, вы правы! 👏 но видите ли какой контингент такие и заве... А что в других районах по другому живут? напишите где
16:29:05 19-10-2023
Гость (13:09:59 18-10-2023) Эти активисты, лучше бы за скверик горло драли. Ни с ребёнко... 👍👏