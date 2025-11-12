Профессия без кризиса. Почему юридическая специальность по-прежнему в лидерах в АлтГУ

Директор института Евгений Аничкин рассказал, как изменилось юридическое образование и почему такие специалисты востребованы всегда

12 ноября 2025, 12:45, ИА Амител

Евгений Аничкин / Фото: Пресс-служба АлтГУ

Сегодня нередко говорят о переизбытке юристов, однако, по словам директора Юридического института Алтайского госуниверситета Евгения Аничкина, это миф. Он отмечает, что спрос на квалифицированных юристов остается высоким, а 92% выпускников института успешно работают по специальности. В интервью "Атмосфере" Аничкин рассказал, как изменилась подготовка кадров за последние 25 лет, почему юридическое образование стало более практико-ориентированным и что привлекает иностранных студентов в российских программах.

По словам директора института, интерес к юриспруденции остается стабильно высоким – и среди российских абитуриентов, и среди студентов из других стран. В этом году АлтГУ набрал около 700 первокурсников, а всего в институте сегодня обучаются порядка 2600 студентов.

«Контингент у нас не падает, он из года в год достаточно стабильный. И это не просто практика Алтайского края. Я общаюсь с директорами юридических институтов в других регионах, и везде эта тенденция есть. Интерес к специальностям, которые входят в укрупненную группу "Юриспруденция", остается», – отметил Евгений Аничкин.

Интерес иностранных студентов к российскому праву объясняется по-разному. Для студентов из Казахстана, Киргизии и Таджикистана учеба – это возможность получить российское гражданство и остаться в стране, а для граждан Китая – престижное образование, которое открывает карьерные перспективы на родине. В АлтГУ даже разработали магистерскую программу "Право и бизнес в России", специально адаптированную под запросы китайских студентов.

За последние 25 лет юридическое образование стало гораздо более практико-ориентированным. В учебный процесс активно внедряют цифровые технологии, справочно-правовые системы и элементы искусственного интеллекта. Студенты работают с юридическими конструкторами, проходят стажировки в организациях и участвуют в проектном обучении. Программа "Стартап как диплом" позволяет выпускникам создавать собственные юридические бизнес-проекты вместо классических дипломных работ.

Также Евгений Аничкин рассказал, что в университете действуют шесть кафедр, каждую из которых возглавляет доктор наук. Ученые института реализуют масштабные исследовательские проекты, поддержанные Российским научным фондом. Среди них – работы по правовому обеспечению технологического суверенитета России и Белоруссии, мемориальному праву и исследованию интеграции новых регионов в правовую систему Российской Федерации.

Отдельное внимание собеседник уделил теме местного самоуправления. По его мнению, для России более эффективна двухуровневая система: она обеспечивает большую демократичность и делает власть ближе к людям. Новый закон, предусматривающий переход к одноуровневой модели, в научном сообществе воспринят критически.

Полную версию интервью с директором Юридического института АлтГУ Евгением Аничкиным читайте на сайте "Атмосферы".