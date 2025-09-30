"Это вызов". Ректор АлтГУ заявил об опасности использования искусственного интеллекта

Сергей Бочаров считает, что внедрение ИИ оборачивается неспособностью к самостоятельному мышлению

30 сентября 2025, 06:50, ИА Амител

Студент и ноутбук / Фото: Kandisky

Ректор Алтайского государственного университета Сергей Бочаров в своем телеграм-канале написал большой пост об использовании искусственного интеллекта в современном образовании. Руководитель ведущего вуза края видит большую опасность в чрезмерном использовании нейросетей, что может привести к неспособности самостоятельного мышления у студентов.

«Сегодня мы воочию наблюдаем, что чрезмерная зависимость от ИИ порождает у учеников иллюзию получения в любой момент ответов на разные вопросы, что оборачивается неспособностью к самостоятельному мышлению. Более того, активное внедрение цифровых помощников учителя приводит к тому, что у молодых педагогов не отрабатываются навыки самостоятельной подготовки материалов», – написал Сергей Бочаров.

Ректор АлтГУ размышляет, что сегодня многие молодые люди ничего не хотят и не желают учиться. Это вызов, на который нужно отвечать.

«Большинство популярных нейросетей устроены таким образом, что никогда не признаются, что чего-то не знают, и поэтому начинают "придумывать" решение поставленной задачи. Классически образованный человек замечает ошибки сразу. А вот молодежь еще не обладает высоким уровнем экспертности и не может отличить факты от вымысла. Пора всерьез задуматься о том, чтобы при подготовке документов с использованием ИИ требовать дополнительную справку о "фактчекинге"», – добавил Сергей Бочаров.

Руководитель вуза уверен, что сегодня нейросети обесценили процесс написания текста. Более того, преподаватели оценивают тексты также с помощью ИИ. И получается, что искусственный интеллект оценивает то, что было создано самим же ИИ.

«На мой взгляд, необходимо менять подходы к формированию и оценке результатов», – резюмировал Сергей Бочаров в своем телеграм-канале.