"Это вызов". Ректор АлтГУ заявил об опасности использования искусственного интеллекта
Сергей Бочаров считает, что внедрение ИИ оборачивается неспособностью к самостоятельному мышлению
30 сентября 2025, 06:50, ИА Амител
Ректор Алтайского государственного университета Сергей Бочаров в своем телеграм-канале написал большой пост об использовании искусственного интеллекта в современном образовании. Руководитель ведущего вуза края видит большую опасность в чрезмерном использовании нейросетей, что может привести к неспособности самостоятельного мышления у студентов.
«Сегодня мы воочию наблюдаем, что чрезмерная зависимость от ИИ порождает у учеников иллюзию получения в любой момент ответов на разные вопросы, что оборачивается неспособностью к самостоятельному мышлению. Более того, активное внедрение цифровых помощников учителя приводит к тому, что у молодых педагогов не отрабатываются навыки самостоятельной подготовки материалов», – написал Сергей Бочаров.
Ректор АлтГУ размышляет, что сегодня многие молодые люди ничего не хотят и не желают учиться. Это вызов, на который нужно отвечать.
«Большинство популярных нейросетей устроены таким образом, что никогда не признаются, что чего-то не знают, и поэтому начинают "придумывать" решение поставленной задачи. Классически образованный человек замечает ошибки сразу. А вот молодежь еще не обладает высоким уровнем экспертности и не может отличить факты от вымысла. Пора всерьез задуматься о том, чтобы при подготовке документов с использованием ИИ требовать дополнительную справку о "фактчекинге"», – добавил Сергей Бочаров.
Руководитель вуза уверен, что сегодня нейросети обесценили процесс написания текста. Более того, преподаватели оценивают тексты также с помощью ИИ. И получается, что искусственный интеллект оценивает то, что было создано самим же ИИ.
«На мой взгляд, необходимо менять подходы к формированию и оценке результатов», – резюмировал Сергей Бочаров в своем телеграм-канале.
А обучение в АлтГу создаёт иллюзию получения академического образования. Учить потому что некому.
08:05:03 30-09-2025
полностью согласна, подписываюсь под каждым словом. ИИ как инструмент для решения отдельных задач, имеет смысл (но тут нужно очень "бумажно подумать" - каких именно задач и регламентировать его работу), но в массовом масштабе - это зло злейшее
08:14:45 30-09-2025
Правильно сказал, скоро в сортир без ИИ сходить не смогут.
08:24:08 30-09-2025
Нельзя не согласиться
09:38:04 30-09-2025
Зато ИИ взятки за обучение не берёт.
09:40:58 30-09-2025
Гость (09:38:04 30-09-2025) Зато ИИ взятки за обучение не берёт.... научится. и так толковые сервисы только по подписке.
09:45:53 30-09-2025
Musik (09:40:58 30-09-2025) научится. и так толковые сервисы только по подписке.... Подписка - оплата труда программистов. Даже путаны берут деньги за то чтобы что-то сделать.
А взятка в образовании это плата за то чтобы что-то НЕ СДЕЛАТЬ: не поставить двойку, не отчислить, не провалить, и т.п.
13:51:11 30-09-2025
Сейчас уже и не слышно про взятки в образовании- их и не дают видимо, не за что давать уже)
18:06:09 30-09-2025
Есть ещё другой аспект, независимо от ИИ, интернет, как источник достоверной информации, накрылся медным тазом. Да и всё информационное пространство, если уж на то пошло. Надо думать, как обеспечивать достоверность. Взять ту же Википедию, как модель. Проблемы известны - подтасовывать информацию и прдкреплять ссылками на недостоверные источники не сложно. И вот уже заведомо вымешленная информация становится цитируемой и новой реальностью. ИИ лишь ускоряет этот процесс обесценивания публично доступной информации.