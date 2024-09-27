Больше чем год назад. Как отдыхали дети летом-24-го в лагерях Алтайского края

В Алтайском крае увеличилось количество пришкольных и загородных лагерей

27 сентября 2024, 10:53, ИА Амител

Будни в детском лагере / Фото: администрация ЗДОЛ "Орленок"

Летом 2024 года отдохнуть и оздоровиться в лагерях и санаториях Алтайского края успели почти 105 тысяч детей. Это на семь тысяч больше, чем годом ранее. В регионе работали шесть санаториев, 54 загородных лагеря, а также 826 дневных и один палаточный. Как прошла оздоровительная кампания и за счет чего удалось увеличить охват детей, amic.ru рассказала начальник отдела воспитания, дополнительного образования и оздоровления регионального Минобра Вероника Тарханова.

Алтайский кешбэк и поддержка тем, кто в ней нуждается

Во время летней оздоровительной кампании поправить свое здоровье, с пользой провести время и получить приятные впечатления в Алтайском крае смогли 104 877 ребят. Для сравнения: в 2023 году в регионе отдохнули порядка 97 тысяч детей. Нарастить охват удалось благодаря двум основным факторам, рассказывает начальник отдела.

Фото: Федерация шахмат в Алтайском крае

Во-первых, мест для отдыха стало больше: в 2024 году реестр оздоровительных организаций пополнился 19 дневными, тремя загородными и одним палаточным лагерями. Во-вторых, значительную роль сыграл региональный "туристический кешбэк", который запустили в 2023 году, после того как закрылась аналогичная федеральная программа.

Такой мерой поддержки смогли воспользоваться родители, которые отправляли детей в лагерь. Размер компенсации варьировался от 50 до 100% от цены путевки. А они, кстати, подорожали: средняя стоимость этим летом составила 26 900 рублей. Чтобы как можно больше ребят смогли организованно отдохнуть, правительство Алтайского края увеличило финансирование программы, рассказала Вероника Тарханова.

Лагерь "Кристалл" / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Напомним, в прошлом году родителям компенсировали 12 500 рублей. В 2024-м размер краевой поддержки подняли до 13 450 рублей – ровно половина от стоимости. Для многодетных семей, которые одновременно отправляли на отдых троих и более детей, были предусмотрены особые условия. На первые две путевки действовала 50%-я "скидка", а на третью и последующие размер компенсации составлял все 100%.

"На софинансирование из средств регионального бюджета было выделено свыше 289 млн рублей. Используя эту меру поддержки, родители купили 26 623 путевки для своих детей в загородные лагеря. Всего на организацию летнего отдыха в крае было направлено порядка 447 миллионов", – говорит Вероника Тарханова.

Одной из важнейших задач летней оздоровительной кампании стала поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подчеркнула начальник отдела. За счет бюджета муниципалитетов в загородных и пришкольных лагерях Алтайского края отдохнули 1050 ребят, чьи отцы находятся в зоне специальной военной операции. Путевки еще для 349 приобрели за счет краевого бюджета, из них 143 – для детей ветеранов боевых действий и участников СВО. Также бесплатно в лагерях побывали 316 детей-сирот. На организацию их отдыха потратили порядка 8,5 млн рублей.

60 миллионов было направлено на содержание краевых учреждений. Еще 35 миллионов выделили на текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений 17 загородных лагерей, а также оснащение их оборудованием.

Как развлекали детей в лагерях?

Вероника Тарханова отмечает, что в этом году все лагеря креативно подошли к детскому отдыху – были разработаны эксклюзивные авторские программы спортивной, творческой, экологической и других направлений. Помимо этого, было проведено 42 профильные смены. В фокусе внимания – Российское движение детей и молодежи, которое было основано в 2022 году при поддержке президента Владимира Путина. Заезды "Движения первых" состоялись сразу в два крупных краевых лагеря – "Юность" и "Березка", которые приняли 1683 ребенка.

Фото: алтайское региональное отделение Движения Первых

Кроме того, Алтайский край вошел в число пяти субъектов, которые организовали смены военно-исторического лагеря "Страна героев". За весь период проведения проекта смена в нашем регионе стала самой многочисленной: участие в ней приняли более 800 школьников из разных регионов России.

Летом в Алтайском крае впервые была организована региональная профильная смена "Шахматная страна". Она прошла на базе вновь открывшегося Центра шахматной подготовки.

Кроме того, было организовано шесть краевых и профильных смен для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Общий охват этой категории составил 240 человек, и каждый ребенок мог найти себе занятие по душе.