И назвал победителя специальной номинации от "Жилищной инициативы" на премии "Народный знак качества"

24 ноября 2023, 14:33, ИА Амител

Юрий Гатилов на церемонии награждения победителей премии "Народный знак качества" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Гендиректор одного из крупнейших застройщиков Алтайского края – компании "Жилищная инициатива" – и один из самых известных строителей региона Юрий Гатилов заявил, что за последние два года премия "Народный знак качества" стала настоящей традицией. Строительный гигант стал генеральным спонсором проекта, цель которого – поддержать региональный бизнес.

Церемония награждения премии "Народный знак качества" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Бизнесмен отметил, что Барнаул активно развивается, и внимание к нашим местным алтайским предприятиям играет здесь не последнюю роль.

"Сейчас много фирм из регионов, малые города начинают возрождаться. Много фирм, которые присутствуют не только в Барнауле, но и в крае, участвуют в номинациях", – отметил Гатилов.

Он подчеркнул, поддержка бизнеса в непростое время – а оно, в общем, всегда такое, если ты предприниматель, – очень важна. О том, что нужно использовать и такие инструменты, чтобы подтолкнуть региональный бизнес к развитию, говорит и присутствие на торжественной церемонии награждения губернатора Алтайского края Виктора Томенко и многих министров Алтайского края.

Виктор Томенко на церемонии награждения премии "Народный знак качества" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru "Для бизнеса все это важно – как для крупного, так и для малого. К тому же мы здесь голосуем за прогрессивные компании, которые уже чего-то добились", – добавил Гатилов.

Кстати, в номинации "Застройщик года" в этом году победила небольшая в сравнении с гигантом и молодая компания "Два этажа". Есть кому передавать колоссальный опыт, что называется.



Глава компании рассказал и о текущих проектах, а также назвал предприятие, завоевавшее симпатии "Жилищной инициативы" и получившее от генерального партнера специальный приз, – ею стал барнаульский ресторан "Бирдок".

Награждение победителя премии "Народный знак качества" в специальной номинации от "Жилищной инициативы" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

"Мы сейчас строим жилой комплекс „Родные берега“. Разрабатываем проект планировки, построим там два детских сада, школу. Какое-то время центр Барнаула был, скорее, депрессивным. Но я уверен, с запуском программы „Барнаул – исторический город“ и других программ развития центр Барнаула засияет, приобретет новое значение. И такие рестораны, как „Бирдок“, его дополнят", – заявил Юрий Гатилов, поздравляя компанию.

Гости на церемонии награждения премии "Народный знак качества" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Премия "Народный знак качества" в третий раз прошла в Алтайском крае этой осенью, завершившись торжественной церемонией награждения, где статуэтки получила 21 компания. Особенность проекта в том, что своих героев выбирали сами жители региона, а наградой стали не только призы, но и самое ценное – народное признание.