Премия "Народный знак качества" проходит в Музыкальном театре 21 ноября

21 ноября 2023, 18:40, ИА Амител

Народный знак качества – 2023 / Фото: amic.ru

Премия "Народный знак качества – 2023", которая проходит 21 ноября 2023 года в Музыкальном театре Алтайского края, собрала множество узнаваемых лиц региона. Гости положительно оценили премию и сказали журналистам amic.ru, что она становится престижнее.

Президент Федерации шахмат Алтайского края Артем Поломошнов отметил, что премия становится все популярнее, потому что в случае НЗК компании оценивают именно потребители, то есть "обычный народ".

"Мы видели прошлогоднюю номинацию, и с тех пор качественный состав участников и гостей только улучшился. Номинация набирает популярность и вес. Предпринимателям становится престижнее в ней участвовать", – сказал Поломошнов.

Генеральный директор компании "Жилищная инициатива" Юрий Гатилов со сцены сказал, что за два последних года мероприятие уже стало настоящей традицией.

"Я считаю, что мероприятие начинает цикл новогодних мероприятий, которые подводят итоги прошедшего года. Каждый год мы проводим премию. Пожелаем, чтобы победил сильнейший. Сейчас много фирм из регионов, малые города начинают возрождаться. Много фирм, которые присутствуют не только в Барнауле, а в крае, и участвуют в номинациях. Я поздравляю вас всех и желаю, чтобы победил сильнейший", – отметил он.

Другие мнения по поводу "Народного знака качества – 2023" можно прочитать здесь.

Напомним, что "Народный знак качества" проводится в Алтайском крае уже в третий раз. В этом году награждают победителей в 15 "открытых" номинациях, в которых голосовали обычные люди по интернету, и в 4 "закрытых", где победителей определяли члены жюри. По результатам первого этапа на премию номинировали 496 компаний, во второй этап смогли пройти 150 брендов.