Как прошло вручение премии "Народный знак качества – 2023". Большой фоторепортаж
В Алтайском государственном музыкальном театре собрался весь цвет бизнес-сообщества Барнаула
22 ноября 2023, 07:01, ИА Амител
Во вторник, 21 ноября, в Алтайском государственном музыкальном театре состоялось долгожданное событие – вручение премии "Народный знак качества". Проект проводится уже в третий раз, и в этом году выбрали победителей в 15 "открытых" номинациях, в которых голосовали обычные люди по интернету, и в 4 "закрытых", где лучших определили члены жюри.
Напомним, что организаторы масштабного проекта – портал amic.ru и радио Business FM Барнаул. Более двух месяцев жители региона номинировали и голосовали за лучшие алтайские компании. И народная любовь нашла своих героев.
Кто же стал победителями, можно узнать из нашей трансляции, которую мы вчера вели из Алтайского государственного музыкального театра. А как прошло – смотрите в фоторепортаже Екатерины Смолихиной.
07:09:17 22-11-2023
Адидас или Макдональдс или Мерседес... на этом "празднике жизни присутствовали? Или только производители не плесневеющего сыра, растворяются в кипятке курятины и перекупы китайского автопрома ...?
07:22:51 22-11-2023
Гость (07:09:17 22-11-2023) производители не плесневеющего сыра, растворяются в кипятке курятины как ты это жрешь? скажи где ты такое покупаешь? я твои любимые магазины буду обходить подальше.
07:40:15 22-11-2023
Гость (07:22:51 22-11-2023) как ты это жрешь? скажи где ты такое покупаешь? я твои любим... Тогда Вам, батенька, по неволе придется сдохнуть с голоду...
08:00:34 22-11-2023
Гость (07:40:15 22-11-2023) Тогда Вам, батенька, по неволе придется сдохнуть с голоду...... странная логика ваша. вы едите гумно, а сдохну я. почему то в моем холодильнике сыр (если лежит долго) начинает плесневеть (берите хотя бы брюкке и убедитесь самостоятельно). да и курица в кастрюле в процессе варки не исчезает. напишите электронку, если мне будет не лень, то я вам фото скину.
08:15:12 22-11-2023
Гость (07:22:51 22-11-2023) как ты это жрешь? скажи где ты такое покупаешь? я твои любим... А ты жрёшь что то другое ? Или сельский житель ? За 33 серебрянника мать родную сдашь , Ботик-Иуда
08:20:26 22-11-2023
Гость (08:15:12 22-11-2023) А ты жрёшь что то другое ? Или сельский житель ? За 33 сере... все с тобой ясно, клоун. носом натыкали в кучку и из тебя сразу боты полезли. боты у тебя под кроватью навалили и в тапочки отлили. если ты жрешь дешевое хрючево, то не распространяй свой образ жизни на всех. начинай минусовать.
08:25:42 22-11-2023
Гость (08:20:26 22-11-2023) Гость (08:15:12 22-11-2023) А ты жрёшь что то другое ... ... так у тебя еще головой туго, буратино ты наше! ))))
08:14:20 22-11-2023
Мы чужие на этом празднике жизни.
15:16:44 22-11-2023
z (08:14:20 22-11-2023) Мы чужие на этом празднике жизни.... А как же народ? Ведь он, якобы, выбирал ... )))
08:53:14 22-11-2023
Собрался весь "свет бизнессообщества", а жадного лыжника не было
12:07:39 22-11-2023
ДМВ (08:53:14 22-11-2023) Собрался весь "свет бизнессообщества", а жадного лыжника не ... не было
10:51:58 23-11-2023
Татьяна, очень рад Вашему успеху. БРАВО!