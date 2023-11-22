Как прошло вручение премии "Народный знак качества – 2023". Большой фоторепортаж

В Алтайском государственном музыкальном театре собрался весь цвет бизнес-сообщества Барнаула

22 ноября 2023, 07:01, ИА Амител

"Народный знак качества – 2023" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Во вторник, 21 ноября, в Алтайском государственном музыкальном театре состоялось долгожданное событие – вручение премии "Народный знак качества". Проект проводится уже в третий раз, и в этом году выбрали победителей в 15 "открытых" номинациях, в которых голосовали обычные люди по интернету, и в 4 "закрытых", где лучших определили члены жюри.

Напомним, что организаторы масштабного проекта – портал amic.ru и радио Business FM Барнаул. Более двух месяцев жители региона номинировали и голосовали за лучшие алтайские компании. И народная любовь нашла своих героев.

Кто же стал победителями, можно узнать из нашей трансляции, которую мы вчера вели из Алтайского государственного музыкального театра. А как прошло – смотрите в фоторепортаже Екатерины Смолихиной.