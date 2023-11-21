Церемония вручения премии "Народный знак качества – 2023" проходит в Музыкальном театре 21 ноября

21 ноября 2023, 19:14, ИА Амител

Виктор Томенко / Фото: amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко выступил на церемонии вручения премии "Народный знак качества – 2023", которая проходит 21 ноября в Музыкальном театре.

Глава региона произнес речь ближе к концу церемонии награждения. Сначала он прочитал строчку Пушкина из "Евгения Онегина": "И вот общественное мнение! Пружина чести, наш кумир! И вот на чем вертится мир!", а затем Томенко поздравил лауреатов и финалистов и отметил, что бизнесмены помогают делать Алтайский край "лучше, богаче и красивее".

"Мы стараемся помогать бизнесу. Хочу выразить признание и восхищение каждому, кто достигает успехов, появляется в числе лауреатов, работает над личностным ростом, над тем, чтобы внутри коллектива был хороший рабочий климат, работает над повышением эффективности производства, дела, своей сферы деятельности. Это возможно, если ты этим живешь. Хочу в творческом направлении пожелать успеха", – отметил Виктор Томенко.

Напомним, что премия "Народный знак качества" вручается уже в третий раз. В ходе нее предприниматели подают заявки по разным номинациям. В этом году по 15 категориям победителей выбирали обычные люди с помощью интернет-голосования. А лучших в четырех специальных номинациях определило жюри. Всего на премию номинировали 496 компаний.