Арестовали директора турфирмы за организацию смертельного похода на Ключевскую Сопку

В Новосибирской области отправили под стражу директора турфирмы Extreme Time Андрея Степанова, сообщает NGS.ru.

«Кировский районный суд постановил избрать Андрею Степанову меру пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО сроком до 2 ноября 2022 года», — говорится в сообщении.

Напомним, турфирма организовала поход на Ключевскую Сопку на Камчатке, где 3 сентября несколько туристов сорвались во время восхождения на высоте 4200 метров. Изначально сообщалось о пяти погибших, но в итоге их количество увеличилось до девяти. Всего в группе было 12 человек.

Почему следствие добивалось ареста

При избрании в суде меры пресечения следствие заявило, что Степанов, если оставить его на свободе, может скрыться или оказать влияние на свидетелей.

Также следователь указал, что бизнесмен «удалял информацию о туре с сайта Extreme Time».

Как предприниматель просил «свободы»

Директор турфирмы просил не отправлять его под стражу. Он согласился выплатить компенсации семьям погибших, а также предложил оставить недвижимое имущество в качестве залога, например, квартиру сожительницы, которая уже подписала документ о согласии.

Адвокат ходатайствовал о приобщении договора аренды квартиры на Камчатке, чтобы под домашним арестом Степанов мог участвовать в следственных действиях.

Кроме того, адвокат просил приобщить документ о том, что Степанов в 2022 году получил грант от правительства Новосибирской области на развитие внутреннего туризма — это, по его словам, хорошо характеризует директора турфирмы.

«Адвокат просил выпустить подзащитного из клетки, так как это бесчеловечно и противоречит Европейской конвенции. Следователь и государственный обвинитель выступили против. По решению судьи обвиняемый остался в клетке», — отмечает издание.

Также адвокат просил закрыть судебный процесс, объяснив это тем, что «боится за безопасность директора фирмы и его родных, включая пятилетнего ребёнка». Однако судья отказала в проведении закрытого слушания.

Что рассказала о бизнесмене бывшая жена

Суд допросил бывшую жену директора турфирмы — Марину Степанову. Она заявила, что Степанов полностью обеспечивает её и ребёнка. Сама она не работает и воспитывает сына, а это значит, что она лишится единственного источника существования, если бизнесмена арестуют.

Следователь спросил женщину, как давно она не работает. Она ответила, что более 10 лет.

Признаёт ли свою вину директор турфирмы

Судья огласила допрос Степанова в качестве обвиняемого.

«Он не признаёт себя виновным. Сущность обвинения ему не понятна, так как неясно, какие его действия привели к смерти туристов. По словам Андрея Степанова, он никак не мог влиять на инструкторов, а потом — спасателей», — процитировало издание слова судьи.

Также судья зачитала показания водителя автобуса, который подвозил туристов. По его словам, группа была хорошо подготовлена в плане экипировки. Все были в нормальном состоянии и хорошем настроении. Количество гидов в группе тоже соответствовало норме.

Адвокат Степанова подчеркнул, что причина гибели туристов ещё неизвестна, так что непонятно, как именно его подзащитный виновен в трагедии.

«Адвокат уверен, что причастность к преступлению Степанова не подтверждается, все доказательства подтверждают факт преступления, но не виновность именно директора турфирмы», — уточняет издание.

Ранее amic.ru рассказал, что известно о выжившем на камчатской Ключевской Сопке барнаульце Иване Алабугине. Среди погибших — уроженец Камня-на-Оби Александр Жиловачик.

Новости

Вопрос дня «Повидал всех медведей Камчатки». Что известно о гиде из Новосибирска, который погиб на Ключевской Сопке?

Новости

Происшествия На камчатском вулкане ждёт спасателей барнаульский альпинист, который был у группы гидом