СМИ рассказали о погибшем на Ключевской Сопке альпинисте с Алтая

При восхождении к вулкану Ключевская Сопка на Камчатке погибли восемь человек. Среди них оказался 31-летний уроженец Камня-на-Оби Александр Жиловачик.

Как сообщает «Толк», мужчина приходился сыном управляющей местного отделения «Алтайкапиталбанка» Надежды Жиловачик. Её коллеги рассказали, что Александр всего пару лет занимался альпинизмом, но за это время успел побывать на Белухе, Актру и Шавлинских озёрах. На Камчатке он покорил Авачинский и Корякский вулканы.

Знакомые погибшего также рассказали, что в последнее время он жил на два города — в Новосибирске и Москве, где было его основное место работы.

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Происшествия Число погибших при восхождении на Ключевскую Сопку выросло до восьми

Напомним, группа путешественников, куда входил Жиловачик, насчитывала 12 человек — десять туристов и два гида. Они отправились в 10-дневный поход 30 августа. 3 сентября при восхождении на Ключевскую Сопку на высоте более 4 тыс. метров несколько человек упали. 4 сентября сообщалось о шести погибших, однако утром 5 сентября власти Камчатки сообщили ещё о двух умерших. Возбуждено уголовное дело.

Спасатели тем временем так и не добрались до альпинистов из-за плохих погодных условий. Двое выживших остаются на высоте более 4,1 тыс. метров, ещё двое — в домике вулканологов на высоте 3,3 тыс. метров.