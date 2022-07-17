Автобус насмерть сбил пьяного пешехода на Алтае

В Республике Алтай автобус насмерть сбил пешехода, который шел пьяным по проезжей части, сообщили в региональном МВД.

Происшествие случилось 16 июля в темное время суток на 633 километре Чуйского тракта в Онгудайском районе.

«52-летний водитель житель Томской области, управляя автобусом марки Hyundai Universe Spacel, двигаясь со стороны села Акташ в сторону села Шебалино, допустил наезд на 49-летнего жителя Онгудайского района, который двигался вне населенного пункта, по проезжей части дороги в попутном направлении, без предметов со световозвращающими элементами, с признаками алкогольного опьянения», — рассказали в полиции.

От полученных травм сельчанин скончался на месте до приезда скорой. В ведомстве уточнили, что дорожные условия находились в норме, а водитель автобуса — был трезвым. Правоохранители проводят проверку.