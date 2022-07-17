Автобус насмерть сбил пьяного пешехода на Алтае
ДТП произошло на Чуйском тракте
17 июля 2022, 11:21, Никита Черников
В Республике Алтай автобус насмерть сбил пешехода, который шел пьяным по проезжей части, сообщили в региональном МВД.
Происшествие случилось 16 июля в темное время суток на 633 километре Чуйского тракта в Онгудайском районе.
«52-летний водитель житель Томской области, управляя автобусом марки Hyundai Universe Spacel, двигаясь со стороны села Акташ в сторону села Шебалино, допустил наезд на 49-летнего жителя Онгудайского района, который двигался вне населенного пункта, по проезжей части дороги в попутном направлении, без предметов со световозвращающими элементами, с признаками алкогольного опьянения», — рассказали в полиции.
От полученных травм сельчанин скончался на месте до приезда скорой. В ведомстве уточнили, что дорожные условия находились в норме, а водитель автобуса — был трезвым. Правоохранители проводят проверку.
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