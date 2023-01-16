Более 30 пострадавших. В полиции сообщили новые данные о пропаже денег в "Жилфонде"

Уголовное дело расследуют по статье "Мошенничество"

16 января 2023, 17:15, Ирина Киселева

Фото: unsplash.com

Более 30 человек, которые являлись клиентами ООО "Жилфонд Барнаул", сейчас проходят в статусе пострадавших в деле о мошенничестве, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю. Люди сообщили, что оставили деньги на период сделок в известном агентстве недвижимости, но назад их так и не получили. Точная сумма ущерба пока не называется. В полиции сейчас проводят следственно-оперативные мероприятия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. Уголовное дело возбуждено и расследуется по статье "Мошенничество".

"По предварительным данным, в декабре 2022 года руководитель агентства перестала выходить на связь с клиентами, не выполнила ряд договорных обязательств по сопровождению сделок купли-продажи недвижимости и скрылась. В полицию стали обращаться потерпевшие с заявлениями о возможном хищении принадлежащих им денежных средств. В настоящее время следователи располагают материалами, в которых фигурирует 31 потерпевший", – отмечают в ведомстве.

Региональному директору агентства недвижимости Людмиле Авдюхиной предъявлено обвинение. Она объявлена в розыск.

Однако следователи не исключают того, что число пострадавших может ещё увеличиться. Граждан, которые также пострадали от действий регионального директора, просят обратиться в ближайший отдел полиции.

Как ранее сообщал amic.ru, управляющая ООО "Жилфонд Барнаул" Людмила Авдюхина исчезла со своей семьёй 19 декабря. После этого выяснилось, что пропали и деньги, которые клиенты хранили в индивидуальных ячейках агентства недвижимости на время заключения сделок. 26 декабря в Барнауле возбудили уголовное дело по факту присвоения агентством "Жилфонд" денежных средств. Тогда сообщалось, что только по двум пострадавшим сумма ущерба составила более восьми миллионов рублей. 16 января журналистка Татьяна Долгова в своём Telegram-канале сообщила, что Авдюхину объявили в международный розыск. Все материалы по её делу передали в Интерпол. По её сведениям, сумма ущерба клиентов превышает 100 миллионов рублей.