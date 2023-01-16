НОВОСТИПроисшествия

Более 30 пострадавших. В полиции сообщили новые данные о пропаже денег в "Жилфонде"

Уголовное дело расследуют по статье "Мошенничество"

16 января 2023, 17:15, Ирина Киселева

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Более 30 человек, которые являлись клиентами ООО "Жилфонд Барнаул", сейчас проходят в статусе пострадавших в деле о мошенничестве, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю. Люди сообщили, что оставили деньги на период сделок в известном агентстве недвижимости, но назад их так и не получили. Точная сумма ущерба пока не называется. В полиции сейчас проводят следственно-оперативные мероприятия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. Уголовное дело возбуждено и расследуется по статье "Мошенничество".

"По предварительным данным, в декабре 2022 года руководитель агентства перестала выходить на связь с клиентами, не выполнила ряд договорных обязательств по сопровождению сделок купли-продажи недвижимости  и скрылась. В полицию стали обращаться потерпевшие с заявлениями о возможном хищении принадлежащих им денежных средств. В настоящее время следователи располагают материалами, в которых фигурирует 31 потерпевший", – отмечают в ведомстве.

Региональному директору агентства недвижимости Людмиле Авдюхиной предъявлено обвинение. Она объявлена в розыск.

Однако следователи не исключают того, что число пострадавших может ещё увеличиться. Граждан, которые также пострадали от действий регионального директора, просят обратиться в ближайший отдел полиции.

Как ранее сообщал amic.ru, управляющая ООО "Жилфонд Барнаул" Людмила Авдюхина исчезла со своей семьёй 19 декабря. После этого выяснилось, что пропали и деньги, которые клиенты хранили в индивидуальных ячейках агентства недвижимости на время заключения сделок. 26 декабря в Барнауле возбудили уголовное дело по факту присвоения агентством "Жилфонд" денежных средств. Тогда сообщалось, что только по двум пострадавшим сумма ущерба составила более восьми миллионов рублей. 16 января журналистка Татьяна Долгова в своём Telegram-канале сообщила, что Авдюхину объявили в международный розыск. Все материалы по её делу передали в Интерпол. По её сведениям, сумма ущерба клиентов превышает 100 миллионов рублей.

Фото: скриншот с 2gis.ru

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НОВОСТИПроисшествия

 

Комментарии 9

  • мне вот просто интересно, а профит Жилфонда в чем хранить у себя деньги клиентов? Они комиссию за это брали? 30 человек... даже по 3,0-3,5 млн (самая дешевая однушка), это в сумме почти 100 млн набегает. У АН есть сейфы и охрана, чтобы хранить такие суммы?
    16 января, Гость   Ответить
  • Деньги скорее всего хранили все же не в офисе агентства, а инкассировали в банк, помещали там в ячейки. А доступ к ячейкам похоже был у управляющей и еще возможно у кого-то. Так как это все продолжалось довольно долго, никто не мешал Авдюхиной понемногу брать из ячеек и присваивать, а недостачу покрывать вновь прибывающими деньгами. Это мое предположение. Сначала сперла например 5 млн.руб., конвертнула, перевела за границу, все прокатило и так потихоньку за несколько месяцев. А когда час расплаты пришел и покрывать недостачу уже не было сил (начался нетто-отток), встала на лыжи. И под конец в Сочи неспроста слетала на несколько часов крюк сделала (надеюсь следствие сообщит общественности чем она там занималась). У меня только вопрос - неужели ее коллеги ничего не замечали?
    16 января, Гость   Ответить
  • Да это не Людмила Авдюхина - это же барнаульский Джордан Бэлфорд в юбке. Ей нужно сценарий написать своих похождений и продать в Голливуд. Можно еще больше заработать
    16 января, Гость   Ответить
  • Если честно не понятны мотивы обеих сторон, жилфонд берет на себя обязанность охранять чужие деньги за бесплатно, а потерпевшие бесплатно могут хранить их в банке где есть хоть какие-то гарантии, зачем им их хранить в жилфонд где риск потерять деньги очень высок, так как это просто контора по продаже риэлторских услуг. Как легко дурить наш народ он настолько беспечен и наивен.
    16 января, Гость   Ответить
  • Начала свою трудовую деятельность в 2005 году пекарем-кондитером в ООО «Сдоба». В 2006 году – торговый представитель, а с 2009 года – менеджер по сетевому направлению ООО ТД «Восточные Рыбные Промыслы». С 2011 года – риелтор ООО «Жилфонд». В 2013 году назначена руководителем отдела продаж ООО «Жилфонд» г. Барнаула, затем региональным директором агентства недвижимости «ЖИЛФОНД Барнаул».
    16 января, Гость   Ответить
  • Она будет богатой, но не долго!!!
    16 января, Гость   Ответить
  • Не прячьте ваши денежки по банкам и углам, Несите ваши денежки — иначе быть беде. И в полночь ваши денежки заройте в землю там, И в полночь ваши денежки заройте в землю, где? Заройте в землю, где… Не горы, не овраги и не лес, Не океан без дна и берегов, А поле, поле, поле, поле Чудес, А поле, поле, поле, поле Чудес, Поле чудес в Стране Дураков. Крекс-пекс-фекс…
    16 января, Гость   Ответить
  • Бизнес всегда немножечко не честно. Деньги против товара и никак иначе.
    16 января, Гость   Ответить
  • сталбыть НЕ приехали "из Египта"....вот и заявителей прибавилось, и ещё будут
    16 января, Гость   Ответить
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