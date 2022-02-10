Бывший эмчеэсовец из Бийска развращал 13-летнего мальчика

Бывший сотрудник МЧС из Бийска регулярно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении 13-летнего мальчика. Об этом сообщает “КП-Барнаул” со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительной информации, “отношения” мужчины и мальчика происходили постоянно и обоюдно. По одной из версий, подросток рассказал обо всём своей матери, а она заявила о преступлении в правоохранительные органы.

“Новости Алтая” сообщали, что школьник проходил медосмотр в военкомате, где у него обнаружили проблемы интимного характера. Доктор доложил о своих подозрениях начальству, которое поговорило с мальчиком. Тот рассказал об отношениях с мужчиной, “работающим в пожарке”. Однако эта информация оказалась ложной.

Сейчас 35-летним мужчиной занимается Следственный комитет. В отношении него возбудили уголовное дело, бывший эмчеэсовец признал вину.