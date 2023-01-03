Число погибших в смертельной аварии в Алтайском крае возросло до шести
В больнице скончался пострадавший пассажир «Лексуса»
14 часов назад, Илья Звягинцев
Фото: прокуратура Алтайского края
Число погибших в смертельной аварии под Поспелихой увеличилось до шести. Об этом рассказали в региональном ГУВД.
По информации правоохранителей, в больнице умер пассажир иномарки.
Напомним, что 3 января «Лада» выехала на встречную полосу, где столкнулась с «Лексусом». Четыре человека, которые находились в отечественном автомобиле, скончались на месте происшествия. Среди них двое детей.
Позднее стало известно, что в больнице скончался пострадавший водитель «Лексуса».
Правоохранители проводят проверку по факту происшествия.
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