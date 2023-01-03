Число погибших в смертельной аварии в Алтайском крае возросло до шести

В больнице скончался пострадавший пассажир «Лексуса»

14 часов назад, Илья Звягинцев

Фото: прокуратура Алтайского края

Число погибших в смертельной аварии под Поспелихой увеличилось до шести. Об этом рассказали в региональном ГУВД.

По информации правоохранителей, в больнице умер пассажир иномарки.

Напомним, что 3 января «Лада» выехала на встречную полосу, где столкнулась с «Лексусом». Четыре человека, которые находились в отечественном автомобиле, скончались на месте происшествия. Среди них двое детей.

Позднее стало известно, что в больнице скончался пострадавший водитель «Лексуса».

Правоохранители проводят проверку по факту происшествия.