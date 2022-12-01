Два человека погибли при крушении самолета в Армении
Инцидент произошел в районе села Джрабер
1 декабря 2022, 19:03
Два человека погибли при крушении легкого двухмоторного самолета Beechcraft B-55 Baron. Как сообщает Sputnik Армения, инцидент произошел в районе села Джрабер — после падения обломки летательного средства загорелись.
На место происшествия выехали два пожарно-спасательных отряда областного управления МВД, три спасательных отряда центра специального назначения ДПС и дежурная группа Управления медицинского обеспечения.
Причина происшествия выясняется.
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