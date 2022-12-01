Два человека погибли при крушении самолета в Армении

Два человека погибли при крушении легкого двухмоторного самолета Beechcraft B-55 Baron. Как сообщает Sputnik Армения, инцидент произошел в районе села Джрабер — после падения обломки летательного средства загорелись.

На место происшествия выехали два пожарно-спасательных отряда областного управления МВД, три спасательных отряда центра специального назначения ДПС и дежурная группа Управления медицинского обеспечения.

Причина происшествия выясняется.