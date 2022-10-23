Двухэтажный жилой дом потушили в пригороде Барнаула

Пожар в частном доме потушили в барнаульском посёлке Спутник, сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Возгорание началось 23 октября около 03:00 на 2-й Малиновой улице. Жильцы эвакуировались самостоятельно.

По прибытии пожарных крыша двухэтажного коттеджа горела открытым огнём. Был риск распространения пламени на соседние строения.

На месте работали 23 человека личного состава и 7 единиц техники. Вскоре пламя потушили, площадь пожара составила порядка 120 квадратных метров.

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

«Возможной причиной пожара стало нарушение правил монтажа электрооборудования», — уточнили в ведомстве.