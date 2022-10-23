Двухэтажный жилой дом потушили в пригороде Барнаула
Пройденная огнём площадь составила 120 квадратных метров
23 октября 2022, 14:15, Никита Черников
Пожар в частном доме потушили в барнаульском посёлке Спутник, сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Возгорание началось 23 октября около 03:00 на 2-й Малиновой улице. Жильцы эвакуировались самостоятельно.
По прибытии пожарных крыша двухэтажного коттеджа горела открытым огнём. Был риск распространения пламени на соседние строения.
На месте работали 23 человека личного состава и 7 единиц техники. Вскоре пламя потушили, площадь пожара составила порядка 120 квадратных метров.
Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
«Возможной причиной пожара стало нарушение правил монтажа электрооборудования», — уточнили в ведомстве.
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