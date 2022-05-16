Главу Западно-Сибирского ПМЭС задержали по обвинению во взяточничестве в Барнауле

Директор регионального филиала ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» — Западно-Сибирское ПМЭС Игорь Гавриш задержан ФСБ. Как сообщает пресс-служба управления ведомства по Алтайскому краю, по предварительной информации, руководитель в период с декабря 2019-го по ноябрь 2020 года частями получил взятку от подрядчика в размере 4 млн рублей.

Незаконное вознаграждение предназначалась за принятие организационно-распорядительных решений в ходе исполнения компанией взяткодателя контракта по реконструкции инфраструктуры предприятия.

На основании переданных УФСБ материалов следственным отделом по Октябрьскому району Барнаула СУ СК России по Алтайскому краю было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере»). Ему предъявлено обвинение. По ходатайству следователя мужчина заключён под стражу.

Оперативное сопровождение расследования уголовного дела продолжается, устанавливаются обстоятельства незаконной деятельности и причастность иных лиц.