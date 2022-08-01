Гуляли у реки: две девочки утонули в Бийске

Двое детей утонули в реке Бии в черте Бийска. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края, инцидент произошёл 1 августа.

По предварительной информации, три несовершеннолетних девочки прогуливались возле реки. Две из них зашли в воду искупаться и в какой-то момент стали утонули. Спасти их не удалось. Позднее об их гибели полиции рассказала третья девочка, которая осталась на берегу. На месте правоохранители нашли тела детей 13 и 9 лет с признаками утопления.

По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа организована проверка требований безопасности при пребывании несовершеннолетних на водном объекте. Кроме того, материалы направлены в Следственный комитет региона для оценки действий должностных органов местного самоуправления на предмет халатности.

В пресс-службе СУ СКР сообщили, что сейчас по факту происшествия возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).