Лесной пожар в Михайловском районе локализовали

Лесной пожар в Михайловском районе удалось локализовать. Об этом рассказали в региональном Минприроды.

Пожарные смогли сбить верховое горение, несмотря на сильный ветер. Сейчас они занимаются тушением локализованного очага.

Часть людей и техники задействованы в тушении очага, часть расставлены по периметру для контроля ситуации.

«Точную площадь гослесфонда, пострадавшего в пожаре, определят специалисты по итогам инструментального наземного замера», — добавили в министерстве.

Причиной пожара, по предварительным данным, является гроза.