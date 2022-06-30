Лесной пожар в Михайловском районе локализовали
Часть людей и техники задействованы в тушении очага, часть расставлены по периметру для контроля ситуации
30 июня 2022, 16:55, Илья Звягинцев
Лесной пожар в Михайловском районе удалось локализовать. Об этом рассказали в региональном Минприроды.
Пожарные смогли сбить верховое горение, несмотря на сильный ветер. Сейчас они занимаются тушением локализованного очага.
Часть людей и техники задействованы в тушении очага, часть расставлены по периметру для контроля ситуации.
«Точную площадь гослесфонда, пострадавшего в пожаре, определят специалисты по итогам инструментального наземного замера», — добавили в министерстве.
Причиной пожара, по предварительным данным, является гроза.
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