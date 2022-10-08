Мэр Вячеслав Франк посетил пункты сбора помощи мобилизованным в Барнауле

Мэр Барнаула Вячеслав Франк посетил пункты сбора помощи мобилизованным, сообщает пресс-центр мэрии. Они начали работать с 7 октября на базе общественных приёмных партии «Единая Россия».

В ходе визита глава администрации пообщался с волонтёрами и представителями общественных организаций, поблагодарив за участие всех неравнодушных жителей краевой столицы.

«Мы — „Единая Россия“ — открыты для барнаульцев, общественных организаций и других политических партий. Ведь помощь нашим мобилизованным должна быть общей. Самое главное, что с нами взаимодействуют и промышленные предприятия города, и рядовые горожане. Сегодня мы должны быть едины, ведь все мы — барнаульцы», — отметил Франк.

Сбор и отправка грузов идёт в центральном пункте на Ленина, 148, — работу координирует Совет женщин города. Еженедельно собранную помощь будут передавать в этот пункт. Председатель организации Валентина Косинова напомнила, что принять участие в акции для помощи мобилизованным может любой желающий.

«Мы получаем обратную связь от наших ребят, которые благодарят барнаульцев за поддержку», — отметила она.