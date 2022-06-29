Мотоциклист пострадал при столкновении с иномаркой в Алтайском крае

В Заринске Алтайского края мотоциклист пострадал при столкновении с Toyota Cresta, сообщает «Инцидент Барнаул».

Авария случилась вечером 28 июня на улице Строителей возле заправки «Газпром». По словам очевидца, мотоциклист жив, но сильно пострадал.

Согласно опубликованным кадрам, оба транспортных средства получили серьёзные повреждения.

Фото: «Инцидент Барнаул»

Обстоятельства и другие подробности происшествия не уточняются.

Напомним, 28 июня на пересечении улиц Попова и Сергея Семёнова в Барнауле произошло жёсткое ДТП с участием двух иномарок. Водителя одного из автомобилей увезли в больницу с многочисленными травмами.