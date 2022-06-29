На Алтае градом убило домашний скот и голубей в полях

В селе Назаровка Михайловского района жители жалуются на гибель скота, пишет «КП Барнаул». По словам сельчан, огромные градины размером с куриное яйцо убили поросят и телят, не успевших спрятаться от разгулявшейся стихии.

Глава местного сельсовета также рассказала изданию, что у некоторых назаровцев град побил насмерть утят. А в полях вокруг села найдены мёртвые птицы — у диких голубей градины оторвали головы.

На приусадебных участках в Назаровке побило все посадки. Знакомые и родственники из других мест шлют пострадавшим сельчанам рассаду. Также побиты все посевы в полях вокруг деревни. В районной администрации решают, как компенсировать местным фермерам потери.

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Напомним, что в Назаровке градом побиты стёкла и крыши в жилах домах, пострадали школа и детский сад. На месте работают комиссии по оценке ущерба. Специалисты МЧС и электрики устраняют разрушения.

Буря пронеслась по нескольким районам края. Так, например, в селе Вострово в Волчихинском районе ветер порвал линии электропередачи, повредил подачу воды и повалил деревья на кладбище и на дороге, ведущей к нему.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко распорядился выплатить жителям пострадавших территорий матпомощь в размере двух прожиточных минимумов на каждое домовладение — в размере 27 008 рублей.